Jahreshauptversammlung beim FC Bayern jetzt im Live-Ticker: Präsident mit Nagelsmann-Botschaft

Von: Christoph Klaucke

Die Vorstandsriege des FC Bayern auf der Jahreshauptversammlung (v.l.): Dr. Michael Diederich, Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer, Vize Präsident Prof. Dr. Dieter Mayer und 2. Vize Präsident Walter Menneckes. © Bernd Feil/M.i.S./Imago

Einen Tag nach dem Sieg gegen Heidenheim findet am Sonntagvormittag die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern statt. Diskussionen gibt es bereits im Vorfeld.

11.42 Uhr: Hainer äußert sich zur angestrebten Satzungsänderung. Der Vorschlag wurde zusammen mit den Mitgliedern ausgearbeitet und soll in eine moderne Zukunft führen. Das Abschaffen der Präsenzveranstaltung der Jahreshauptversammlung stehe nicht zur Debatte.

11.38 Uhr: Hainer bedankt sich nochmal ausdrücklich bei Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und wünscht alles Gute für die Nationalmannschaft, zudem hegt er die Hoffnung für die EM 2024 auf ein Sommermärchen wie 2006. Auch bei Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bedankt er sich, die beiden bleiben selbstverständlich Ikonen des FC Bayern München.

11.31 Uhr: Hainer wählt deutliche Worte zum umstrittenen Mazraoui-Post: „Noch einmal darf so etwas nicht passieren. Ganz generell gilt: Antisemitismus hat in unserer Welt keinen Platz.“

11.28 Uhr: Hainer vermeldet stolz: 882 Millionen Euro Umsatz.

11.25 Uhr: „Lieber Thomas, es ist absolut verständlich, sich auch mal Luft zu verschaffen“, spielt Hainer auf Tuchels Fehde mit Lothar Matthäus und Dietmar Hamann an. „Diese Experten vertragen auch mal ein richtiges Contra.“

11.24 Uhr: Hainer hebt insbesondere Meister-Schütze Jamal Musiala hervor, von dem jeder etwas lernen könne, da der Youngster nie aufgegeben hatte und es immer wieder versucht hatte.

11.24 Uhr: „Jetzt bist du ein echter Bayer“, richtet Hainer warme Worte an den gestrigen Torschützen Guerreiro. Außerdem spielt der Präsident auf den Sieg gegen Borussia Dortmund vor einer Woche an.

11.22 Uhr: „Wo steht der FC Bayern 2023?“, fragt Hainer und gibt die Antwort direkt selbst: „Ganz oben, sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich.“

11.18 Uhr: Der erste Tagesordnungspunkt „Bericht des Präsidenten“ steht nun auf der Agenda. Präsident Herbert Hainer begibt sich zum Rednerpult.

11.16 Uhr: Plötzlich wird es ganz ruhig im Saal. Der FC Bayern gedenkt der in den vergangenen zwölf Monaten verstorbenen Mitgliedern.

Drei Bayern-Stars auf Jahreshauptversammlung: Musiala, de Ligt und Guerreiro in der ersten Reihe

11.12 Uhr: Hainer begrüßt zudem drei Bayern-Profis. Die verletzten Jamal Musiala und Matthijs de Ligt sowie der erst vor kurzem wieder genesene Raphael Guerreiro, der gegen Heidenheim sein erstes Tor im FCB-Trikot erzielte, sind ebenfalls anwesend.

11.09 Uhr: Herbert Hainer begrüßt die Mitglieder zu Jahreshauptversammlung, zu ungewöhnlicher Zeit. Der Präsident richtet unter anderem einen besonderen Gruß an die Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß und Fritz Scherer. Großer Applaus in der Halle brandet auf, der die wenigen Pfiffe überlagert.

11.04 Uhr: Zu Beginn werden Highlights mit Siegen und Niederlagen aus der vergangenen Saison auf der Videoleinwand gezeigt. Unvergessen bleibt die Last-Minute-Meisterschaft, als Jamal Musiala die Bayern zum Titel schoss. Auch das Frauen-Team holte sich die Schale. Die Basketballer wurden Pokalsieger.

Update vom 12. November, 11 Uhr: Die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern beginnt pünktlich. Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sowie die weiteren Vorstandsmitglieder betreten das Podium. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sitzt unter den Mitgliedern in der ersten Reihe, daneben nimmt Trainer Thomas Tuchel Platz.

Update vom 12. November, 10.55 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel will seine Premiere bei der JHV erleben. Die Spieler können aufgrund des ungewohnten Termins wegen Länderspielreisen fast alle nicht dabei sein.

Tuchel sei „mal gespannt“, was da so auf ihn zukommt. Der Krumbacher sah seine Mannschaft vor der gestrigen Partie gegen Heidenheim in der Pflicht, „dass wir da auch die nötige Vorarbeit leisten, um für die gute Grundstimmung zu sorgen“. Dieses Vorhaben ist gelungen. Jetzt sind die Klubbosse gefordert, den Mitgliedern Rede und Antwort zu stehen.

Jahreshauptversammlung beim FC Bayern im Live-Ticker: Große Aufregung kurz vor JHV-Beginn

Erstmeldung vom 12. November: München – Der FC Bayern lädt am Sonntagvormittag zur Jahreshauptversammlung. Um 11 Uhr geht es in der Rudi-Sedlmayer-Halle, der Heimstätte der Bayern-Basketballer, los. Die Fußballer grüßen nach dem 4:2-Sieg tags zuvor gegen Heidenheim von der Tabellenspitze. Dementsprechend gelöst könnte der Verein auf die anstehende JHV blicken, allerdings herrscht vor Beginn große Aufregung um eine Satzungsänderung (alle JHV-Infos).

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern Wann: 12. November 2023, 15.30 Uhr Wo: Rudi-Sedlmayer-Halle (Grasweg 74, 81373 München) Die JHV live im Stream: YouTube, Facebook, Homepage und App des FC Bayern

FC Bayern verschiebt JHV in diesem Jahr: Erklärung für Termin Novum

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung ist eines anders als gewohnt: Der FC Bayern verschiebt die JHV in diesem Jahr – und liefert die Erklärung für das Termin-Novum. Nicht wie üblich am Freitagabend, sondern an diesem Sonntagvormittag (11 Uhr, Einlass 9 Uhr) begrüßt der FC Bayern seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung.

Die Grundstimmung in der Rudi-Sedlmayer-Halle dürfte zunächst positiv sein. Finanzvorstand Michael Diederich wird den Fans wieder Rekordzahlen präsentieren – der FC Bayern durchbricht eine Millionen-Schallmauer. „Unsere Mitglieder können sich auf die Bilanzen freuen“, sagte Präsident Herbert Hainer, laut kicker wurde der bisherige Rekordumsatz aus der Saison 2018/19 um über 50 Millionen Euro übertroffen und liegt nun bei mehr als 800 Millionen Euro. Hainer nannte den Zustand des Klubs „glänzend“.

Große Aufregung kurz vor JHV-Beginn: Mitglied Michael Ott stellt Änderungsantrag

Dennoch dürften auf der JHV, bei der keine Wahlen anstehen, aber eine neue, modernere Satzung verabschiedet werden soll, auch einige Reizthemen verhandelt werden. Die Änderungen in der Satzung wurden zwar gemeinsam mit Mitgliedern in zwei Satzungsforen im Frühjahr und Herbst erarbeitet, es gibt jedoch auch Kritik.

So stellte beispielsweise Michael Ott einen Änderungsantrag. Das Mitglied prangert an, dass in Zukunft die Zulässigkeit auf Anträge in das „Ermessen“ eines Gremiums gestellt werden könnte. Es bestehe die Gefahr, dass kritische Stimmen auf der Jahreshauptversammlung unterbunden werden. Die Mitgleider würden sich mit dem Vorschlag des Präsidiums faktisch selbst entmündigen.

Bayern-Fans machen kurz vor JHV klare Ansage Richtung Bosse

Die Bosse zittern traditionell vor dem letzten Punkt der Tagesordnung (“Verschiedenes“), wenn sich die Mitglieder zu Wort melden dürfen. Einige sehen die Haltung ihres Vereins zu den Personalien Max Eberl oder Noussair Mazraoui, der mit Palästina-Posts für Wirbel gesorgt hatte, kritisch. Erstmals wird Jan-Christian Dreesen als Vorstandschef zu den Mitgliedern sprechen. Der 56-Jährige hatte Ende Mai die Nachfolge von Oliver Kahn angetreten.

Beim Champions-League-Heimspiel gegen Galatasaray letzten Mittwoch war in der Südkurve ein pikantes Plakat kurz vor der JHV zu sehen, die Bayern-Fans machten eine klare Ansage in Richtung Bosse. Ein Riesen-Trikot mit der Aufschrift: „§1 - Die Farben den Clubs sind unantastbar“ wurde in der ersten Hälfte gehisst. So steht in der Satzung des FC Bayern München e.V. tatsächlich unter Paragraf 1, dass die „Clubfarben Rot und Weiß sind“. Ganz offensichtlich gefällt den Anhängern das neue Champions-League-Trikot in schwarz, lila und grün nicht sonderlich. (ck)