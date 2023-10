Musiala überragt mit Traumtor, welches ohne Klose kaum möglich gewesen wäre - selbst Tuchel wusste das nicht

Von: Christoph Wutz

Teilen

Die Bayern siegten in Kopenhagen. Maßgeblich daran beteiligt war Jamal Musiala. Dessen Tor trug die Handschrift eines einstigen Stürmers des FCB.

Kopenhagen – Jamal Musiala brillierte in der Champions League beim 2:1-Sieg der Bayern in Kopenhagen. Mit einem unwiderstehlichen Solo, gefolgt von einem eiskalten Abschluss ins lange Eck, sorgte er in der 67. Spielminute für den wichtigen Ausgleichstreffer der Münchner. Dabei wandte der 20-Jährige eine Technik an, die ihn einst Miroslav Klose gelehrt hatte. FCB-Trainer Thomas Tuchel war davon wenig überrascht.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Position: Offensiver Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 110 Millionen Euro

„Hat er sehr gut gemacht“: FCB-Coach Tuchel schwärmt von Klose-Lehrling Musiala

Musiala brachte seinen Coach am Dienstagabend mit seinem Treffer einmal mehr ins Schwärmen: „Hat er sehr gut gemacht“, lobte Tuchel den erst 20-jährigen Shootingstar des FC Bayern nach der Königsklassen-Partie am Mikrofon von Amazon Prime.

Wie schon bei seinem Last-Minute-Siegtreffer gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag der vergangenen Saison, der den Münchnern die deutsche Meisterschaft bescherte, ließ der Youngster dem gegnerischen Torwart nach einer technisch hoch anspruchsvollen Einzelaktion nicht den Hauch einer Abwehrchance. Gelernt hat Musiala diese Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss von keinem Geringerem als DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose.

Miroslav Klose (l.) brachte Jamal Musiala einst jenen eiskalten Abschluss bei, den er auch in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (r.) anwandte. © Philippe Ruiz / Sebastian Frej / Imago

Klose war Musialas erster Trainer beim FCB und lehrte ihn spezielle Technik

Nachdem der heute 20-Jährige im Sommer 2019 von Chelsea zu den Bayern gewechselt war, war Klose sein erster Trainer in der B-Jugend der Münchner. Dort verbrachte Musiala nur einige Monate, ehe es für ihn zunächst bei den A-Junioren und danach bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern weiterging.

Und 2020/21, er war inzwischen zum Profi aufgestiegen und Klose mittlerweile Co-Trainer von Hansi Flick, kreuzten sich die Wege der beiden erneut. Damals feilte das Duo in vielen Einzeltrainings immer wieder an Musialas Schusstechnik und -genauigkeit. Klose lehrte den Youngster entscheidende Details in der Positionierung rund um den Abschluss. Vor allem an Musialas Laufwegen im Aufziehen arbeiteten die beiden akribisch in Sonderschichten – und ernten heute die Arbeit ihrer harten Arbeit.

Das machen die DFB-Stars vom Sommermärchen 2006 heute Fotostrecke ansehen

Ex-FCB-Star Klose brachte Musiala einst das bei, was er „nicht konnte, schießen“

Tuchel wusste davon bis zum Dienstagabend nichts, wie er gegenüber Amazon Prime verriet. „Miro hat es ihm beigebracht?“, fragte der zunächst etwas erstaunte Coach nach. Klose, der von 2007 bis 2011 für den Rekordmeister auflief, bestätigte das in der TV-Übertragung selbst stoisch – der frühere Bayern-Stürmer ist seit einigen Wochen als Fernseh-Experte tätig.

„Ist kein Wunder. Das wundert mich nicht“, sagte Tuchel anschließend aber wenig überrascht mit einem Grinsen zu der Verbindung der beiden. Schließlich erinnert Musiala mit dieser Abgeklärtheit und Präzision vor dem gegnerischen Tor an Klose in seinen besten Zeiten. „Das, was ich nicht konnte, schießen, habe ich ihm beigebracht“, fügte Klose mit einem Augenzwinkern hinzu und brachte Tuchel damit gar zum Lachen.

Dabei hätte der 20-jährige Bayern-Star diese Qualität am Dienstagabend beinahe nicht mehr zeigen können. Wie Tuchel nach dem Spiel offenbarte, hätte Musiala zum Zeitpunkt seines Tores bereits nicht mehr auf dem Platz stehen sollen. (wuc)