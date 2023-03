Wird Musiala zum BVB-Spiel fit? Interne Einschätzung dürfte Bayern-Fans nicht gefallen

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hofft auf eine schnelle Genesung des verletzten Jamal Musiala für das Topspiel gegen Dortmund. Eine interne Einschätzung fällt offenbar negativ aus.

München – Wird er fit oder nicht? Der FC Bayern bangt um Jamal Musiala für das Gipfeltreffen mit Borussia Dortmund. Der Klassiker ist für den 1. April angesetzt. Im Wettlauf gegen die Zeit haben die Bayern offenbar nicht allzu große Hoffnungen auf eine rechtzeitige Genesung ihres besten Offensivspielers.

Name: Jamal Musiala Geburtsdatum: 26. Februar 2003 (20 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 100 Millionen Euro

Nagelsmanns unglückliches Händchen: Musiala verletzt – Müllers Wechsel-Drama wiederholt sich

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte zwar vor der Leverkusen-Pleite angekündigt, dass er aufgrund des engen Titelrennens mit dem BVB die formstärksten Profis spielen lassen möchte. Trotzdem saß sein bester Torjäger (elf Tore) und Vorbereiter (neun Assists) in der Bundesliga zu Beginn nur auf der Bank.

Musiala klagte vor dem Spiel über muskuläre Probleme und wurde dementsprechend im Hinblick auf den BVB-Knaller geschont. Zur Pause revidierte Nagelsmann seine Entscheidung und brachte den 20-Jährigen doch noch. Eine fatale Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.

Wird Musiala zum BVB-Spiel fit? Interne Einschätzung dürfte Bayern-Fans nicht gefallen

Zum einen brach Nagelsmann sein Müller-Versprechen und wiederholte das Wechsel-Drama, zum anderen verletzte sich Musiala. Der Youngster musste am Montag direkt wieder von der deutschen Nationalmannschaft abreisen, nachdem am linken hinteren Oberschenkel ein Muskelfaserriss diagnostiziert worden war.

Musiala kehrte nach München zurück und arbeitet an der Säbener Straße an seinem Comeback. Eine rechtzeitige Rückkehr für das Spitzenspiel gegen den BVB gilt jedoch intern fast als ausgeschlossen, wie die Sport Bild berichtet. Eine Einschätzung, die den Bayern-Fans wohl nicht gefallen dürfte.

Musiala kämpft für Blitz-Comeback: Wie viel Risiko geht der FC Bayern?

Es ist zu erwarten, dass die Bayern einen Einsatz von Musiala nicht auf Biegen und Brechen forcieren werden, um keine langfristige Verletzung zu riskieren. Schließlich stehen mit den Viertelfinal-Spielen gegen Manchester City noch weitere wichtige Aufgaben in dieser Saison an.

Andererseits gilt Musiala als Musterprofi, der extrem fleißig an seinem Körper arbeitet. Der 20-Jährige war in seiner jungen Karriere bislang kaum verletzt und erinnert in seiner körperlichen Veranlagung ein wenig an Thomas Müller, der ebenfalls von größeren Verletzungen verschont blieb.

FC Bayern mit PSG-Trick? BVB wittert wohl Musiala-Bluff

Eine genaue Ausfallzeit von Musiala hatte der FC Bayern nicht kommuniziert. Der Youngster dürfte jedoch auf den BVB-Kracher mit seinem Jugendfreund Jude Bellingham brennen, zumal die Borussen seit vergangenen Spieltag mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer sind. Macht der FC Bayern etwa den PSG-Trick? Der BVB wittert wohl einen Musiala-Bluff. (ck)