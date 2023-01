Musiala mit großem Abstand zum besten Nationalspieler 2022 gewählt

Von Fans

Vor dem Re-Start der Bundesliga wird FCB-Mittelfeldstar Jamal Musiala eine große Ehre zuteil: Der 19-Jährige wird zum besten Nationalspieler 2022 gewählt.

München - Kurz vor der Begegnung gegen RB Leipzig gibt der FC Bayern auf seiner Homepage bekannt, dass Mittelfeldspieler Jamal Musiala zum besten Nationalspieler des Jahres 2022 gewählt wurde. Bei der Abstimmung des Fanclubs Nationalmannschaft ließ der 19-Jährige die Konkurrenz weit hinter sich.

Jamal Musiala Geboren am 26. Februar 2003 (Alter 19 Jahre) in Stuttgart Position: Offensives Mittelfeld Debüt im DFB-Team: 25. März 2021 gegen Island (3:0) Spiele für die DFB-Auswahl: 20 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen

Bester Nationalspieler 2022: Jamal Musiala fast 60 Prozent vor dem Zweitplatzierten

Der FC Bayern kann stolz auf Jamal Musiala sein, denn mit 66,2 Prozent der in der Online-Abstimmung abgegebenen Stimmen landete er in weitem Abstand vor dem Zweitplatzierten Kai Havertz. Für den Offensivspieler vom FC Chelsea votierten lediglich 8 Prozent der Fans.

Auf dem dritten Rang folgt Musialas Teamkollege und Vorjahresgewinner Joshua Kimmich mit 6,1 Prozent der Stimmen. Mit diesem glasklaren Ergebnis darf sich Musiala zurecht im Licht des Gewinners sonnen. „Herzlichen Glückwunsch zur hochverdienten Auszeichnung, Jamal!“, ließ der FCB seine Glückwünsche via Homepage-Meldung zukommen.

+ Jamal Musiala überzeugte auch bei der ansonsten enttäuschenden WM in Katar. © IMAGO/ULMER/Michael Kienzler

2022 gelang Bayern-Star Musiala der Durchbruch im DFB-Team

Obwohl Musiala insgesamt auf erst 20 Spiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft kommt, ist er schon jetzt eine feste Größe. Dabei gelang ihm erst im abgelaufenen Jahr der finale Durchbruch im DFB-Team, kam gegen Israel im März 2022 zu seinem ersten Spiel über die volle Distanz. In den neun vorangegangenen Einsätzen war lediglich einer von Beginn dabei, beim 2:0-Sieg gegen Liechtenstein im September 2021.

Mittlerweile ist hingegen kaum verwunderlich, dass der FCB-Spieler einer der wenigen Lichtblicke beim enttäuschendem WM-Auftritt der DFB-Elf in Katar war. In allen drei Partien der Gruppenphase stand Musiala in der Startelf und steuerte beim 1:1 gegen Spanien gar die Vorlage zum Ausgleich durch Niclas Füllkrug bei. Aber nicht nur die Fans halten große Stücke auf das jetzt schon auf Weltklassen-Niveau agierende Mittelfeldjuwel, auch Bundestrainer Hansi Flick gilt als großer Fan von Jamal Musiala. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO/ULMER/Michael Kienzler