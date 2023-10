„Musiala“, „Allah“ und „Bayern-Fans“: Farid Bang bringt FCB-Star in Rap-Part unter

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Der FC Bayern hat mit Jamal Musiala die größte deutsche Hoffnung in seinen Reihen – sogar Rapper Farid Bang nutzt ihn jetzt in seinem neuesten Track.

München – Das deutsche Wunderkind Jamal Musiala ist die Entdeckung der letzten Jahre beim FC Bayern. Spätestens nach seinem Tor zur Meisterschaft 2022/2023 in Köln hat sich der Youngster unsterblich gemacht. Natürlich spielt er auch mittlerweile in der Nationalmannschaft eine tragende Rolle – und reiht sich in eine Reihe von Fußballern ein, die sogar in Rap-Songs vorkommen.

Jamal Musiala Geboren am: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Position: Offensives Mittelfeld Aktueller Verein: FC Bayern München

FC-Bayern-Liebling Musiala: Farid Bang nutzt das für Song

Capital Bra rappte schon über Benzema, Neymar oder Zinedine Zidane (teils zusammen mit Ufo361), Marteria veröffentlichte den Track „Maradona Shirt“ oder Fard „Zlatani“ über Ibrahimovic. In Farid Bangs Track „Gangsterrap hin, Gangsterrap her“ auf seinem neuesten Album steht keinen Fußballer in der Zeile, aber in den Lyrics finden die Bayern-Fans ihren Liebling Jamal Musiala wieder.

Es gibt wohl kaum einen Bayern-Fan, der Jamal Musiala nicht mag. Mittlerweile hat sich der dribbelstarke Zehner beim FCB so festgespielt, dass der andere Publikumsliebling und Legende Thomas Müller auf der Bank sitzt. Auch beim Spiel gegen Darmstadt (28. Oktober/15.30 Uhr) wird Musiala in der Aufstellung stehen. Thomas Tuchel sagte bei der Pressekonferenz: „Sie sind gerade extrem stark“. Es gebe keinen Grund, „den Flow zu unterbrechen“, so der Coach über das Quartett aus Leroy Sané, Harry Kane, Kingsley Coman und eben Musiala.

Kritik und Lob für Musiala-Zeile in Farid-Bang-Track

Den Beliebtheitsgrad nutzt auch Farid Bang. Nach etwa 1.40 Minute heißt es in dem Track: „Will ‚ne Frau an meiner Seite sein, muss sie Allah lieben, und zwar mehr als FC-Bayern-Fans Musiala lieben“. Dabei wird auf Allah und Musiala betont. Für den Part, den auch ein paar Bayern-Fans auf Twitter aufgegriffen haben, gibt es sowohl Kritik als auch Lob. Viele finden den Track gut, den Reim aber nicht gelungen. „Da reimen ja Grundschüler besser“, schreibt einer, ein anderer Bayern-Fan meint aber: „Ich werde nie eine Frau so lieben wie Musiala“.

Auch auf YouTube wird von manchen Followern von Farid Bang speziell der Musiala-Part herausgehoben. Wie sehr die Bayern-Fans ihren Goldjungen am Samstag gegen Darmstadt lieben, wird sich zeigen. Das Spiel ist live im Pay-TV zu sehen. (ank)

