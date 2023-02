Endlich wieder Magic: Jamal Musiala verrät sein Traumtor-Geheimnis

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern hat in Mainz seinen ersten Sieg im Jahr 2023 eingefahren. Mit ein Grund: Der starke Auftritt von Jamal Musiala. Der Youngster verrät sein Geheimnis.

Mainz/München – Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Jamal Musiala nach dem Spiel bei den wartenden Journalisten stehen bleibt. In diesem Jahr tat dies der Youngster des FC Bayern bis zum Mittwoch noch nicht allzu häufig – um genau zu sein: kein einziges Mal.

Name: Jamal Musiala Geburtsdatum: 26. Februar 2003 (19 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 100 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Jamal Musiala überzeugt im Pokal bei Mainz 05 – Nagelsmann spricht von „Weltklasse“

Nach dem 4:0 (3:0)-Erfolg im DFB-Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 blieb Musiala nun aber endlich wieder stehen. „Nach einer Weile ohne Tor, tut das schon gut, mal wieder getroffen haben“, sagte der 19-Jährige über seinen sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0.

Dass durch das Tor bei ihm etwas Ballast abfiel, war auch im Spiel zu sehen. Musiala hatte endlich wieder die Leichtigkeit in seinem Spiel (tz-Note: 2). Trainer Julian Nagelsmann nannte Musialas Auftritt in Mainz „Weltklasse“. Vergessen die zwar bemühten, aber oft unglücklichen Auftritte bislang in der Liga.

Jamal Musiala (r.) trumpfte beim Sieg in Mainz groß auf. © IMAGO/Patrick Scheiber

FC Bayern: Musiala ohne Selbstzweifel – „Mache gewisse Dinge auch neben dem Platz“

Hatte seine Leistungssteigerung etwas mit der Systemumstellung von Nagelsmann zu tun? „Der Trainer hat was probiert. Mit Dreierkette hat es heute gut geklappt“, sagte Musiala: „Aber wir können auch mit Viererkette gut spielen.“

Durch die offensivere Ausrichtung auf den Flügeln mit der defensiven Dreierreihe hatten die Bayern in Mainz einen Mann mehr im Zentrum, was auch dem Dribbler guttat. Endlich war Musiala wieder „magic“.

Jamal Musiala: Endlich wieder Magic – Bayern-Youngster verrät Traumtor-Geheimnis

Ob er nach der letztlich enttäuschenden WM und den durchwachsenen Auftritten zum Re-Start der Liga zuletzt Selbstzweifel gehabt habe? „Wenn Sachen nicht gut laufen, muss man das Selbstvertrauen in seine eigene Qualität haben“, so Musiala: „Ich mache gewisse Dinge auch neben dem Platz – und dann wird die Leistung schon wieder kommen. Wenn ich eine schlechte Phase habe, habe ich das Selbstvertrauen, dass ich wieder meine Leistung bringen werde.“

Jetzt sei er erstmal „glücklich“, dass es gegen Mainz schon wieder besser lief. „Aber“, erklärte Musiala im fast schon typischen Wortlaut: „Ich muss weiter hart arbeiten, dass ich so viele Tore wie möglich schieße.“

Musiala-Traumtor gegen Mainz: Bayern-Youngster erklärt seinen Pokal-Treffer

Sein Treffer gegen Mainz war eine wahre Augenweide. Im höchsten Tempo im Strafraum den Ball von rechts auf links gelegt und ansatzlos unhaltbar für den Keeper vollendet – traumhaft! Zufall? Keineswegs, wie Musiala verrät: „Den Treffer heute habe ich die letzten Wochen trainiert.“

Am Sonntag geht‘s nun zum VfL Wolfsburg, ehe die Bayern eine Woche kein Spiel und mehr Zeit zum Trainieren haben. Da darf man schon fast gespannt sein, welches Meisterwerk bei Musiala dieses Mal dabei rausspringt. Umso mehr freuen sich dann auch die wartenden Journalisten. (smk)