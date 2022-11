Schlüsselspieler bei der WM? Jamal Musiala verzaubert alle – „Er darf den FC Bayern niemals verlassen“

Von: Florian Schimak

Jamal Musiala überzeugte zum Bundesliga-Abschluss einmal mehr. Der Youngster des FC Bayern verzaubert alle. Er könnte der Schlüsselspieler bei der WM werden.

München – Mitte der zweiten Hälfte setzte Jamal Musiala abermals zu einem seiner unwiderstehlichen Solo-Läufe im Mittelfeld an. Dieses Mal war Alex Kral der Leidtragende, der nach einem Übersteiger des Youngsters vom FC Bayern einen Knoten in die Beine gespielt bekam. War das ein Vorgeschmack auf Musiala bei der WM 2022?

Nicht nur die Zuschauer in der Veltins-Arena staunten, auch Lothar Matthäus fiel nach dieser Aktion fast vom Kommentatorensessel. „Ich geh‘ nach Hause“, sagt der Rekordnationalspieler, der als Co-Kommentator bei Sky das Spiel der Bayern beim FC Schalke begleitete: „Ich habe jetzt alles gesehen.“

Name: Jamal Musiala Geburtstag: 26. Februar 2003 (19 Jahre) Verein: FC Bayern (seit 2017) Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 100 Millionen

Matthäus ging natürlich nicht. Im Anschluss an die Partie auf Schalke, die der FC Bayern dank der Treffer von Serge Gnabry (38.) und Eric Maxim Choupo-Moting (52.) mit 2:0 gewann, setzte der Experte seine Lobeshymnen auf Musiala fort. So nannte der 61-Jährige Musialas Auftritt „messi-like“ und forderte: „Dieser Mann darf den FC Bayern niemals verlassen.“

Jamal Musiala verzaubert alle: „Er darf den FC Bayern niemals verlassen“

Youngster Musiala hatte auf Schalke beide Treffer sehenswert vorbereitet und sorgte unter anderem dafür, dass Matthäus ihm nach Spielende ein völlig utopisches Preisschild verpasste, um den Wert der Youngsters auszudrücken. Natürlich stehe Musiala gar nicht zum Verkauf und „die Bayern werden nicht darüber nachdenken, ihn abzugeben, aber wenn einer kommt, muss er eine Viertelmilliarde hinlegen“, scherzte Matthäus bei Sky: „Das ist Hollywood, der Spieler begeistert die Fans.“ Erst kürzlich knackte Musiala eine Transfermark-Schallmauer.

Anschließend zog Matthäus nochmals den Vergleich mit einem ganz Großen. „Das, was Messi beim FC Barcelona war, das sollte er beim FC Bayern werden“, fordert der Weltfußballer von 1990: „Um ihn herum kann sich etwas ändern, aber er muss bleiben“, bekam sich Matthäus nach der Partie vor lauter Begeisterung fast gar nicht mehr ein. Mit 22 Scorer-Punkten (12 Treffer, 10 Vorlagen) in 22 Spielen unterstreicht auch die Statistik Musialas starke Leistungen.

Jamals Musiala könnte für Deutschland ein Schlüsselspieler bei der WM 2022 werden. © IMAGO / RHR-Foto

Auch sein Trainer stieg nach der Partie auf den Lobgesang mit ein. „Er ist ein wichtiger Baustein für uns in der Hinrunde gewesen“, erklärte Julian Nagelsmann die Leistung von Musiala im vergangenen halben Jahr: „Defensiv hat er nochmal extrem zugelegt.“ Im Hinblick auf die in gut einer Woche startende WM 2022 macht der Bayern-Coach den deutschen Fußball-Fans Hoffnung: „Ihn kann eigentlich nur eine Verletzung stoppen, ansonsten wird der auch bei der WM so performen.“

Jamal Musiala im DFB-Team? Neuer: „Schlüsselspieler für die WM“

Selbst Kapitän Manuel Neuer adelte Musiala: „Es ist eher ein geschliffener Diamant als ein Juwel“, so der Kapitän nach der Partie: „Er ist Gold wert für uns in der Nationalmannschaft und genauso wie bei Bayern auch“, machte Neuer deutlich. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan am 23. November (14 Uhr, MEZ) machte der 36-Jährige klar: „Er ist ein Schlüsselspieler für die Weltmeisterschaft, er macht einfach den Unterschied.“

Ist das nicht etwas viel Druck für einen 19-Jährigen? Im Interview mit dem kicker in der vergangenen Woche erklärte Musiala, dass der Ballon d‘Or sein erklärtes Ziel sei. „Ich will der beste Spieler der Welt werden“, sagte er. Musiala strebt nach dem Maximum.

An diesen Worten wird er nun gemessen. „Er wollte die Verantwortung bei uns und im DFB-Team“, so Nagelsmann vor der Partie auf Schalke: „Er will der beste Spieler der Welt werden, da hat er einen Weg zu gehen.“

Muss man bei all den Lobesreden nicht Angst haben, dass er irgendwann mal abhebt? „Er ist sehr demütig“, beschreibt ihn Nagelsmann. Auch Kapitän Neuer hat diesbezüglich keine Bedenken. „Der ist geerdet“, so der Keeper, der „froh ist, dass er in beiden Mannschaften bei uns spielt.“

Jamal Musiala: Wo stellt Flick ihm bei der WM auf?

Spannend wird nun zu sehen sein, wo Hansi Flick seinen Goldjungen einbauen wird. Am Samstag auf Schalke startete Musiala auf der Sechs, rückte erst später vor auf die Zehn. Im DFB-Team spielte er bereits öfter die defensivere Position. Allerdings kann der Bundestrainer in der aktuellen Verfassung eigentlich gar nicht auf Musiala in der Offensive verzichten.

Vieles dürfte auch davon abhängen, in welcher Verfassung Thomas Müller bei der WM ist. Gut möglich, dass der 33-Jährige nach dem Ausfall von Timo Werner als Stürmer eingesetzt wird. Oder Kai Havertz übernimmt diese Rolle, womit Platz für Musiala im zentral-offensiven Mittelfeld geschaffen wird.

Vor allem gegen Gegner, die tief stehen, ist Musiala mit seiner überragenden Fähigkeit im Eins-gegen-Eins eine absolute Waffe. Auch seine Ruhe am Ball und beim Torabschluss ist herausragend, und so könnte der Youngster tatsächlich einer der Spieler der WM 2022 werden.

Es könnte der Anfang einer absoluten Weltkarriere werden, die wir in diesen Tagen erleben. Und wer weiß, bei der WM 2014 hat ein Messi-Vergleich am Ende auch den Unterschied ausgemacht und dafür gesorgt, dass Deutschland den Titel holt ... (smk)