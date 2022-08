Wird Musiala neuer „Golden Boy“? - Brazzo: „Wäre eine Auszeichnung für den ganzen Klub“

Auszeichnung könnte nach München gehen

+ © Soeren Stache/dpa Bereits in jungen Jahren Leistungsträger beim FC Bayern: Jamal Musiala. © Soeren Stache/dpa

Jamal Musiala verzaubert die Bundesliga und ist seit Lewandowskis Abgang Goalgetter Nummer eins. Holt er sich die Auszeichnung zum „Golden Boy“?

München - Es sind zwar erst zwei Bundesliga-Partien in der neuen Spielzeit absolviert, doch bereits jetzt gehen in München die Superlative für Jamal Musiala (19) aus. Beim 2:0-Sieg des FC Bayern über den VfL Wolfsburg war der Youngster erneut der überragende Mann auf dem Platz. „Das ist einfach klasse, wie er spielt, wie er sich durchsetzt, wie er sich dreht und sich in den engen Räumen bewegt“, schwärmte Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) und ergänzte: „Es ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen.“

So wie bei seinem Treffer zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung (42.). Nach einem Zuspiel von Thomas Müller (32) setzte sich Musiala mit seiner typischen „Aufdreh-Bewegung“ gegen zwei Wolfsburger durch, ging nach deren zangenähnlichen Körpereinsätzen zwischenzeitlich zu Boden, rappelte sich blitzschnell auf und vollstreckte aus 16 Metern ansatzlos ins linke Eck. „Jamal ist in solchen Situationen so gut, weil er da drin bleibt. Und weil er so schnell auf alle mögliche Dinge reagieren kann. Das war jetzt für mich keine besondere Aktion. Dass er den Ball dann so trocken unten reinhämmert – das war vom Feinsten“, beschrieb Vorlagengeber Müller die Szene.



Die Fans dankten Musiala für seinen nächsten Gala-Auftritt mit Standing Ovations

Und wie erlebte der Torschütze selbst seinen dritten Treffer im zweiten Saisonspiel? „Es ist einfach der Wille, der Hunger, ein Tor zu schießen. Wenn ich auf den Boden falle oder ein Foul kriege, versuche ich immer, weiterzuspielen. Aufdrehen ist eine meiner Qualitäten. Der Ball lag in einer guten Position, um zu schießen. Ich habe ihn gut getroffen.“



Die Fans dankten Musiala für seinen nächsten Gala-Auftritt mit Standing Ovations. In der Kabine wurde der Überflieger von Vorstandschef Oliver Kahn (52) auf den Arm genommen. „Ich habe ihn gerade in der Kabine noch getroffen und gesagt, dass da mehr kommen muss“, scherzte der Titan und fügte ernsthaft hinzu: „Nein, er ist super in die Saison gestartet. Was er spielt, ist schon im Moment outstanding, außergewöhnlich.“



Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 19 Jahre), Stuttgart Position: Offensives Mittelfeld Bundesliga-Tore für den FC Bayern: 14 in 59 Spielen (Stand: 15. August 2022) Vertrag bis: 30.06.2026

Musiala ist heißer Anwärter auf den Golden Boy Award

Musiala ist ein Spieler, der dem Spiel seiner Mannschaft das Besondere geben kann – und die Fans ins Stadion gehen lässt. So ist das Bayern-Juwel ein heißer Anwärter auf den Golden Boy Award (7. November). Die Auszeichnung der italienischen Sportzeitung Tuttosport kürt jährlich Europas besten U21-Spieler. Musiala ist unter den letzten Nominierten. Vergangene Saison belegte er bereits den dritten Platz und könnte sich nun zum Goldjungen zaubern.



„Es wäre eine Auszeichnung für den ganzen Klub, nicht nur für Jamal. Das ist jetzt aber zweitrangig. Trotzdem wäre es eine schöne Sache für uns alle“, erklärte Sportvorstand Salihamidzic auf tz-Nachfrage. Trotz aller Lobeshymnen und eventueller Einzel-Auszeichnungen haben die Münchner keine Angst, dass ihr „Magier“ abheben könnte. Brazzo: „Er ist ein super Junge, er trainiert sehr gut, er ist sehr professionell. Er hat keine anderen Sachen im Kopf. Jamal lebt für den Fußball.“ Manuel Bonke, Philipp Kessler

