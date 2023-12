Durchbruch bei Musiala: Ursache für Verletzungen offenbar im Mund gefunden – und entfernt

Von: Philipp Kessler

Bayern-Star Jamal Musiala plagten in dieser Saison kleinere muskuläre Probleme. Nun scheint die Ursache dafür gefunden und entfernt worden zu sein.

München - Mit seinen Dribblings und seinem Kopfballtor zog Jamal Musiala (20) dem VfL Wolfsburg den Zahn. Nun traf es ihn selbst. Wie die tz erfuhr, unterzog sich der Bayern-Star am Donnerstag einem Mini-Eingriff. Am Tag 2:1-Sieg wurde Musiala in der Praxis von Dr. Siegfried Marquardt am Tegernsee ein Weisheitszahn entfernt. Aber warum?

In dieser Saison hatte der Offensivspieler mit mehreren kleineren muskulären Problemen zu kämpfen. Ein Novum für Musiala, der neben der Betreuung beim FC Bayern auch mit seinem privaten Fitnessteam um Neuroathletik-Coach Steffen Tepel penibelst auf seinen Körper achtet. Bei Tests wurde nach tz-Informationen festgestellt, dass die Ursache der für ihn unüblichen Muskelverletzungen möglicherweise seine Weisheitszähne sind. Deshalb kam es nun pünktlich zum Beginn der Winterpause zum Eingriff.

Weisheitszahn als Übeltäter: Operation bei Bayern-Star Musiala

Dr. Marquardt gilt als Koryphäe im Bereich Zahnmedizin. Er betreut auch die deutsche Nationalmannschaft. Auf die Frage, welche Auswirkungen Störfaktoren im Mund auf Sportler haben, sagte er dem Spiegel in einem Interview 2022 unter anderem: „Das geht von Verhärtungen, Gelenkentzündungen bis hin zu Muskelfaserrissen.“ Auch das skelettale System sei häufig betroffen. Marquardt: „Die Dinge, die ich hier anspreche, haben mit einem Foul, Sturz oder Unfall nichts zu tun.“

In der Saison 2018/2019 fiel Bayern-Legende Arjen Robben lange Zeit mit einer mysteriösen Oberschenkel-Reizung aus. Erst nach knapp drei Monaten fanden die Ärzte den Grund dafür: zwei eitrige Zähne. Erst nach Entfernung der Entzündungsherde ging es wieder bergauf für ihn.

Stand in Wolfsburg zum 100. Mal in der Bundesliga auf dem Rasen: Bayern-Star Jamal Musiala. © Noah Wedel / Imago Images

Auch Arjen Robben plagten Zahn-Probleme

Dr. Marquardt wurde schon Jahre zuvor stutzig, als Robben sich immer wieder verletzte. „Arjen hatte ja chronische Muskelprobleme. Alle waren ratlos, auch sein Zahnarzt. Erst später wurde ein entzündeter Weisheitszahn diagnostiziert. Und entfernt“, erinnerte sich der Zahnarzt. „Ein paar Wochen später schoss er 2013 im Champions-League-Finale das entscheidende Tor gegen Dortmund.“

Auch 2024 stehen wieder wichtige Endspiele an. Musialas großes Ziel ist das Champions-League-Finale mit dem FC Bayern im Wembleystadion in seiner ehemaligen Heimat London. Zudem steht die Heim-Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft an. Da sollen sich die Gegner wieder die Zähne an Musiala ausbeißen. Und wer weiß: Vielleicht verhilft der Weisheitszahn-Eingriff ihm auch zu weiteren titelentscheidenden Toren, nachdem er den FC Bayern schon in der Vorsaison zur Meisterschaft geschossen hatte. Philipp Kessler