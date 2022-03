Kurioser Tier-Vergleich: Nagelsmann mit neuem Spitznamen für Musiala

Von: José Carlos Menzel López

Julian Nagelsmann (r.) mit Jamal Musiala (M.) und Serge Gnabry. © IMAGO / Sven Simon

Jamal Musiala überzeugte am Wochenende in der Startelf beim FC Bayern. Gegen Leverkusen könnte der Youngster auf einer anderen Position erneut beginnen.

München - Auf Jamal Musiala ist Verlass. Zu beobachten – mal wieder – beim jüngsten 1:0-Sieg des FC Bayern bei der Frankfurter Eintracht. In Ermangelung von Thomas Müller, der in Hessen aufgrund seiner zweiten Covid-Infektion nicht mit von der Partie war, setzte der Cheftrainer Julian Nagelsmann auf seine 19 Jahre alte Allzweckwaffe Musiala hinter Robert Lewandowski. Und sollte seine Entscheidung keinesfalls bereuen. Der Deutsch-Engländer ließ sich insbesondere zu Beginn der Partie des Öfteren vor dem Tor von Kevin Trapp blicken, leitete zudem den Siegtreffer von Leroy Sané entscheidend mit ein, indem er das Leder gegen zwei Adler verteidigte und schließlich zu Vorlagengeber Joshua Kimmich beförderte.

FC Bayern: Nagelsmann voller Lob für „Schlange“ Musiala - gegen Leverkusen trotzdem auf der Bank?

Grund genug für Nagelsmann, eine Lanze für ein Juwel zu brechen, das seiner Meinung nach seltener auf dem Platz steht als es verdient. „Er ist ein sehr guter Spieler, der aufgrund der Konkurrenzsituation, die wir haben, eigentlich für seine Qualitäten zu wenig spielt“, meinte der Fußballlehrer nach Abpfiff über einen Spieler, „der auch Verlässlichkeit an den Tag legt“.

Dass Musiala über Eigenschaften verfügt, die weltweit nicht allzu oft zu finden sind, weiß Nagelsmann: „Er ist schwer zu greifen, er dreht sich dann wie eine Schlange aus der Situation raus und kriegt immer wieder die Beine noch so an den Ball.“ Und doch könnte es – seiner starken Vorstellung zum Trotz – für Musiala schneller zurück auf die Ersatzbank gehen als ihm lieb ist.

FC Bayern: Müller vor Rückkehr - rückt Musiala ins defensive Zentrum?

Der Grund: Thomas Müller scharrt bereits wieder mit den Hufen. Vergangenen Sonntag ließ sich der Angreifer freitesten, absolvierte noch am selben Tag eine individuelle Einheit und dürfte daher bereits am Samstag wieder eine Option sein, wenn Bayer Leverkusen in der Allianz Arena gastiert. Wenn fit, ist Müller gesetzt. Das weiß auch Musiala, der sich gegen die Werkself aber dennoch Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen kann. Nagelsmann sieht in seiner Ballschlange nämlich einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der angesichts der Ausfälle von Leon Goretzka (Patellasehne) und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) auch neben Kimmich auf der Doppelsechs zum Einsatz kommen kann. Marcel Sabitzer und Marc Roca, die eigentlichen Optionen dort, konnten ihre Chancen – anders als Musiala – zuletzt schließlich nicht nutzen. (José Carlos Menzel López)