Mensch, Musiala: So tickt der Bayern-Star privat

Von: Manuel Bonke

Jamal Musiala gehört beim FC Bayern und dem DFB-Team zu den absoluten Leistungsträgern. Doch auch außerhalb des Platzes läuft es für den 20-Jährigen rund.

München - Dass Jamal Musiala (20) Freundschaften wichtig sind - und er sie pflegt, hat er in der Sommerpause bewiesen. Für den Nationalspieler vom FC Bayern ging es gemeinsam mit Tino Livramento (20) vom FC Southampton in den Urlaub nach Ibiza. Die Jugendfreunde durchliefen gemeinsam die Jugendabteilung des FC Chelsea, und obwohl Musiala mittlerweile in München heimisch geworden ist, ist ihre Freundschaft nie abgerissen.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld

Musiala schwitzt mit Bayern-Kollege Davies auf Mykonos

An der Säbener Straße zählt Alphonso Davies (22) zu Jamals engsten Vertrauenspersonen innerhalb der Bayern-Mannschaft. Beide teilen nicht nur die Leidenschaft für den Basketballsport, sondern verstehen sich auch zwischenmenschlich prächtig.

Nicht umsonst schufteten sie vergangene Woche gemeinsam auf der griechischen Insel Mykonos mit einem Privattrainer für den Saisonstart. Hierfür kam eigens ein Neuroathletik-Trainer nach Griechenland. Musiala schwört auf dieses Spezialprogramm, das bestimmte Prozesse in Gehirn und Nervensystemen trainiert.

Bayern Münchens Jamal Musiala. © Tom Weller/dpa

Musiala erhält Bayerischen Sportpreis – Bald Golden Boy?

Bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises, wo Musiala als „Herausragender Nachwuchssportler“ von Innenminister Joachim Herrmann ausgezeichnet wurde, präsentiert er sich in Topform. „Ich genieße einfach den Moment“, zeigte sich Musiala erfreut. „Auf so eine Auszeichnung kann man stolz sein. Der Preis ist eine Motivation für mich, dass ich immer hart weiterarbeite und besser werde. Jetzt liegt der volle Fokus auf der kommenden Saison.“

Gut möglich, dass der Offensivspieler bald den nächsten Preis abräumt: Musiala ist nämlich auf der Shortlist des prestigeträchtigen Golden Boy-Awards. Mit dem Preis wird der beste U21-Spieler Europas der vergangenen Saison ausgezeichnet. Passend dazu rühmte Herrmann den 20-Jährigen im Rahmen des Bayerischen Sportpreises als „große Zukunftshoffnung des FC Bayern“ und fand lobende Worte: „Jamal hat in der letzten Zeit eine super Performance hingelegt.“

Musiala gründet eigene Stiftung

Allerdings nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. In der Sommerpause feierte Musiala auch noch den Startschuss seiner Stiftung. Die „Team Musiala Foundation“ beschäftigt sich mit dem Erkennen, Vermitteln und Leben von Werten, die Kindern sowohl im Sport, als auch im Leben außerhalb des Sports, als Wegweiser dienen sollen und will durch sinnstiftende und nachhaltige Initiativen und Aktivitäten, einen greifbaren und messbaren Unterschied im Leben von Kindern machen.

Fünf Werte sollen den Kindern durch den Sport vermittelt werden: Dankbarkeit, Self Care, Empathie, Respekt und Verantwortung. Sie sollen als Wegweiser und Kompass für Entscheidungen im Alltag dienen. Und da Musiala ein absoluter Familienmensch ist, wird auch Mutter Carolin in die Stiftungsarbeit involviert sein. Die ganze Familie packt also an. (bok)