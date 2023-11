Wie der FC Bayern den Weggang von Musiala verhindern will

Von: Korbinian Kothny

Jamal Musiala steht noch bis 2026 beim FC Bayern unter Vertrag. Mit einem neuen Vertrag könnte der Youngster zu den Spitzenverdiener aufsteigen.

München – 97 Bundesligaspiele, 26 Einsätze in der Champions League und 25 Länderspiele. Das ist die Bilanz von Jamal Musiala mit gerade einmal 20 Jahren. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der flinke Offensivspieler vom Supertalent zum absoluten Stammspieler beim FC Bayern München. Letzter Beleg: Ende Oktober belegte Musiala hinter Kumpel Jude Bellingham Platz zwei bei der Wahl zum besten U21-Spieler der Welt.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Vertrag bis: 30. Juni 2026 Marktwert: 110 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Musiala begehrt: Bayern-Bosse wollen verlängern

Klar, dass die Bayern-Fans Musiala am liebsten noch sehr lange im Dress der Münchener sehen wollen. Den Verantwortlichen geht es da nicht anders. Obwohl der Vertrag des Youngsters noch bis Sommer 2026 gültig ist, tüfteln die Bayern-Bosse bereits an einer Vertragsverlängerung ihres Supertalents.

Denn Musiala ist begehrt. In den letzten Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach der FC Liverpool, aber auch Manchester City oder Real Madrid ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben.

Jamal Musiala gehört trotz seiner erst 20 Jahre bereits zu den Leistungsträgern beim FC Bayern. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Musiala will den Ballon d‘Or und die Champions League gewinnen

Musiala selbst soll sich in München sehr wohlfühlen und sich eine Vertragsverlängerung durchaus vorstellen können. Wichtig ist ihm dabei, dass seine Ziele mit einer spielstarken Mannschaft umgesetzt werden können. Der 20-Jährige träumt neben dem erneuten Triumph in der Champions League vom Gewinn des Ballon d‘Or.

Neben den sportlichen Voraussetzungen spielt bei einer Vertragsverlängerung von Musiala allerdings auch das Gehalt eine Rolle. Der Youngster soll in München acht Millionen Euro jährlich verdienen. Zu wenig für einen Spieler seiner Klasse.

Wird Musiala zum Spitzenverdiener beim FC Bayern?

Dem sind sich die Bayern-Bosse auch bewusst und wollen nach Informationen der SportBild alles versuchen, um Musiala von einem Verbleib in München zu überzeugen. Die Sportzeitschrift spricht davon, dass das Gehalt des 20-Jährigen verdreifacht werden könnte. Das wären 24 Millionen Euro im Jahr! Musiala würde damit zu den Spitzenverdienern beim Rekordmeister aufsteigen.

Unter Zeitdruck sieht sich FCB-Präsident Herbert Hainer aber nicht. „Er hat einen Vertrag bei uns bis 2026 und weiß, was er am FC Bayern hat, dass ihm hier alle Türen offenstehen“, sagte Präsident Herbert Hainer gegenüber der Abendzeitung. An der Wertschätzung für Musiala ändert das allerdings nichts. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen betonte erst kürzlich: „Jamal Musiala zählt zu den wertvollsten Spielern der Welt. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten.“ Mit einem neuen Megavertrag? (kk)

