Abschied nach wenigen Monaten? Ex-FCB-Star will weg aus der Wüste

Javi Martinez (l.) und James Rodriguez spielten einst gemeinsam beim FC Bayern. © IMAGO / DeFodi

Einst schnürte er die Schuhe beim FC Bayern, inzwischen verdient er sein Geld in der Wüste. Doch offenbar nicht mehr lang, er strebt einen Wechsel an.

München - Es war vermutlich nicht die größte Glanzzeit seiner Karriere, die James Rodriguez beim FC Bayern* hatte. Dennoch war der kleine Techniker bei den FCB-Fans beliebt.

Unter dem damaligen Coach Niko Kovac fand der Kolumbianer aber nie zu seiner Gala-Form von der WM 2014. Auch eine Rückkehr zu Real Madrid brachte dem feinen Linksfuß nicht den erhoffen Karriere-Schub.

Weiter ging‘s daher auf die Insel, zum FC Everton und Carlo Ancelotti. Dort brillierte James dann wieder, ehe Ancelotti wieder die Königlichen übernahm und Rafa Benitez neuer Coach der Toffees wurde. Der Spanier setzte dabei nicht auf James, sodass dieser den Weg in die Wüste ging.

Seit fünf Monaten kickt James nun für Al Rayyan in Kater. Dort erlebte er schon den einen oder anderen Schock-Moment. Sportlich läuft es auch eher mau. Zwar sei er aktuell nicht gänzlich unzufrieden, aber für ewig wolle er nicht in der Wüste kicken.

„Wie lange in Katar? Ich weiß es nicht, man weiß nicht, was passieren wird“, soll James laut dem spanischen Portal Olé beim Gaming-Portal Twitch gesagt haben: „Aber ich würde gerne woanders hingehen. In der Liga haben wir keine guten Ergebnisse erzielt, aber im Pokal läuft es, und das Ziel ist es, diesen zu gewinnen. Immerhin spiele ich, ich bin gut drauf“.

Satte acht Millionen legte Al Rayyan für James auf den Tisch, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Dabei wäre er gerne länger in England geblieben. „Ich wäre gerne noch viel länger bei Everton geblieben. Es ist ein spektakulärer Verein, die Fans sind unglaublich“, so der 30-Jährige.

Wohin es James konkret zieht? Europa und die USA sind offenbar Optionen. „Ich würde gerne nach Europa zurückkehren, warum nicht. Ich habe die Voraussetzungen, ich komme in einen Rhythmus und werde abwarten, was passiert“, so der Torschützenkönig der WM 2014: „Eine andere gute Option ist es, in die USA zu gehen. Das gefällt mir sehr, aber dafür ist noch Zeit.“

James lief von 2017 bis 2019 für den FC Bayern auf. Dabei gelangen ihm in 67 Spielen ordentliche 15 Treffer und 20 Assists. Insgesamt absolvierte er 2762 Minuten in der Bundesliga im FCB-Trikot. (smk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA