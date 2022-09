James sehnt sich nach Europa-Rückkehr und bietet sich sogar selbst bei Klub an: „Würde zu Fuß kommen“

Von: Antonio José Riether

Teilen

Zwei Jahre lang lief James Rodríguez für den FC Bayern auf. Aktuell spielt der abgestürzte Star in Katar, in diesem Sommer brachte er sich selbst für einen Spanien-Wechsel ins Gespräch.

Doha - Als der FC Bayern im Sommer 2017 eine Verstärkung für die Offensive suchte, hatte der damalige Cheftrainer Carlo Ancelotti eine Idee. Der Italiener wünschte sich seinen ehemaligen Lieblingsspieler James Rodríguez, der nach drei Jahren bei Real Madrid keine große Rolle mehr spielte.

Die Münchner investierten 13 Millionen Euro in die zweijährige Leihe, doch wirklich durchsetzen konnte sich der Kolumbianer nicht. Nach Intermezzi in Madrid und England landete der inzwischen 31-Jährige in Katar. In einer TV-Show bekräftigte er nun den Wunsch, nach Europa zurückzukehren und bot sich sogar einem Klub an.

James Rodríguez spielte zwei Jahre in München - doch die Bayern zogen die Kaufoption nicht

Den meisten Fans ist James Rodríguez noch als Shootingstar der Weltmeisterschaft 2014 bekannt, als er mit sechs Treffern Torschützenkönig wurde und im gleichen Sommer für 75 Millionen Euro von Monaco nach Madrid wechselte. Doch auf der Euphoriewelle konnte der offensive Mittelfeldspieler nicht lange reiten. Die Bayern-Leihe 2017 war bereits als sportliche Rehabilitation gedacht, in 67 Pflichtspielen für den Rekordmeister brachte er es immerhin auf 15 Tore und 20 Vorlagen. Dennoch zogen die Münchner die Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro letztlich nicht und der kolumbianische Nationalspieler kehrte zurück nach Madrid.

James Rodriguez (Mitte) blieb in seinen zwei Jahren beim FC Bayern oft nur die Ersatzbank. © MIS/imago

James‘ Absturz begann in Madrid, England-Kapitel endete schnell - Katar als letzter Ausweg

Dort begann jedoch der Absturz. Nach seiner Rückkehr folgten 14 Saisoneinsätze für die Königlichen, ehe James ablösefrei nach England zum FC Everton wechselte. Wieder hatte ihn sein damaliger Coach Ancelotti geholt, doch nach 26 Spielen war auch hier Schluss. Besonders, nachdem Ancelotti durch Rafael Benitez ersetzt wurde, war das Kapitel England für den Profi beendet. Denn der Spanier sprach ihm jede Arbeitsmoral ab. In einer Pressekonferenz meinte er sogar wörtlich: „James präferiert Geld und ein komfortables Leben. Das ist ihm wichtiger als der Wettkampf und der Erfolg im Fußball“.

Nach dieser öffentlichen Einschätzung konnte sich James wohl noch glücklich schätzen, dass ihn der Katar-Klub Al-Rayyan SC im September vergangenen Jahres für acht Millionen Euro verpflichtete. Doch nach einem Jahr und 15 Ligaspielen für den Erstligisten aus dem Emirat möchte James wohl wieder nach Europa, wie er in einem TV-Interview mit dem spanischen Journalisten Edu Aguirre offenlegte. Am vergangenen Donnerstag wurde er in der Sendung „El Chiringuito“ auf das angebliche Interesse des FC Valencia angesprochen und antwortete überraschend klar.

James will zurück nach Europa und reagiert auf Valencia-Gerücht: „Ich würde zu Fuß kommen“

„Das wäre nicht schlecht, aber ich weiß von nichts. Wenn es für jetzt wäre, würde ich zu Fuß kommen“, meinte James und fügte angesichts des Deadline Days hinzu: „Andererseits: Wenn ich zu Fuß komme, komme ich zu spät, weil der Transfermarkt dann schon zu ist (...), noch bleiben sieben Stunden“. Der FC Valencia sei „ein großartiger Klub mit tollen Fans“, so James, der selbstbewusst meinte: „Wenn sie jemanden wollen, der Cavani bedient – hier bin ich“. Der Uruguayer Edinson Cavani unterschrieb erst kürzlich beim Zehnten der Primera División.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Viel tat sich am letzten offenen Tag des Transferfensters jedoch nicht. So konnte Berater Jorge Mendes, der auch Cristiano Ronaldo vertritt, seinen Klienten nicht nach Spanien lotsen. Für James könnte das Kapitel Katar aber bald beendet sein, Berichten zufolge verhandelte Mendes bereits über den Abgang des einstigen Superstars. (ajr)