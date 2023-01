James Rodriguez vor nächstem Transfer? So steht es wirklich um einen Wechsel

Von: Florian Schimak

James Rodriguez war vor einigen Jahren für den FC Bayern aktiv. Inzwischen mausert sich der einstige Superstar von Real Madrid zum Wandervogel.

München – Wissen Sie noch, wer zwischen 2017 und 2019 die Rückennummer 11 beim FC Bayern trug? Ja, sehr gut. Es war James Rodriguez. Der Kolumbianer mit dem feinen linken Fuß schaffte es in seinen zwei Jahren an der Säbener Straße recht schnell zum Publikumsliebling, obwohl er kein wirklicher Stammspieler war.

Name: James David Rodríguez Rubio Geburtstag: 12. Juli 1991 (31 Jahre) Verein: Olympiakos Piräus (Vertrag bis 2023) Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 9 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

James Rodriguez verließ FC Bayern einst, weil er sich nicht wohlfühlte

Für zwei Jahre wurde James damals von Real Madrid ausgeliehen. Die Bayern besaßen zudem eine Kaufoption. Auch wenn der Offensivspieler in Ansätzen überzeugen konnte, wollten die Münchner Bosse damals nicht die vereinbarten 42 Millionen für James an die Königlichen zahlen.

Der Grund? James fühle sich in München nicht wohl. „Bayern München ist ein Top-Klub, aber derjenige, der nicht bleiben wollte, war ich“, verriet der WM-Torschützenkönig von 2014 einst dem kolumbianischen TV-Sender Gol Caracol: „Sie wollten die Kaufoption ziehen, aber ich sprach mit einem Verantwortlichen, damit sie es nicht tun“.

James Rodriguez wurde 2019 mit dem FC Bayern Meister (l.) und kickt aktuell in Griechenland. © IMAGO / PA Images /DeFodi

Ob James diese Entscheidung inzwischen bereut? Denn seit seiner Rückkehr zu Real im Sommer 2019 gleicht sein Karriereweg einer Odyssee. In jedem Jahr wechselte James den Verein (siehe Tabelle). Wissen Sie, wo James Rodriguez aktuell kickt?

James Rodriguez: Seine Vereinswechsel im Überblick

2022 bis jetzt: Olympiakos Piräus 2021 bis 2022: Al-Rayyan SC 2020 bis 2021: FC Everton 2019 bis 2020: Real Madrid 2017 bis 2019: FC Bayern München 2014 bis 2017: Real Madrid 2013 bis 2014: AS Monaco 2010 bis 2013: FC Porto bis 2010: CA Banfield

Als er 2020 von Madrid zum FC Everton wechselte, hoffte James unter Carlo Ancelotti, dem damaligen Coach der Toffees, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Doch der Italiener blieb nicht lange und damit James auch nicht.

2021 verschlug es ihn auf einmal in die Wüste nach Katar zu Al-Rayyan SC. Dort brachte er auch sportlich keinen Fuß vor den anderen und brach seine Zelte nach nur 16 Spielen, fünf Treffern und sieben Vorlagen auch schon wieder ab. Im vergangenen September heuerte er dann bei Olympiakos Piräus in Griechenland an und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2023.

James Rodriguez zu Galatasaray? Istanbuler Top-Klub angeblich scharf auf Ex-Bayern-Star

Allerdings könnte das Engagement auch schon bald der Vergangenheit angehören. Mehrere Medien aus der Türkei berichten, dass Galatasaray an James interessiert sein soll. Der Istanbuler Top-Klub soll den inzwischen 31-Jährigen im Winter an den Bosporus locken wollen. Doch wie tz.de erfahren hat, ist an dem Gerücht nichts dran.

James zieht es also aktuell nicht in die Türkei. Vielleicht bietet sich bei Olympiakos, wo er unter anderem gemeinsam mit Ex-Real-Star Marcelo spielt, die Möglichkeit auf ein langfristiges Verhältnis. Der griechische Top-Klub hat nämlich ab Sommer eine Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung.

Bislang läuft es für den Offensivspieler auch sehr gut. In 13 Partien erzielte er drei Treffer und bereitete drei Tore vor. Und zwei Jahre beim gleichen Verein? Das wäre doch mal wieder was für James Rodriguez. (smk)