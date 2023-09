Boateng-Anruf bei Real Madrid? Ex-Bayern-Star reagiert auf Gemunkel

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Jerome Boateng ist auf Vereinssuche. Es gibt Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid. Der Ex-Bayern-Star reagiert auf die Gerüchte.

Madrid – Es ist still um Jerome Boateng geworden. Der langjährige Innenverteidiger des FC Bayern ist seit diesem Sommer ohne Verein, sein Karriereende hat der 35-jährige Berliner aber noch nicht erklärt. Jetzt führt plötzlich eine Spur zu Real Madrid.

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 (Alter 35 Jahre), Berlin Stationen: Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, FC Bayern, Olympique Lyon Größter Erfolg: Champions League (2013, 2020), Weltmeister 2014 Länderspiele: 76 (1 Tor) für Deutschland

Was macht Jerome Boateng? Ex-Bayern-Star wartet auf neuen Klub

Hin und wieder ploppen in den sozialen Medien Fotos und Videos von Boateng beim Trainieren auf. Der 1,92-Meter-Modellathlet hält sich fit und will es offenbar nochmal wissen. Darüber hinaus hält er seine Fans mit seinen Freizeitaktivitäten auf dem Laufenden.

So war Boateng im Sommer mit Bayern-Star Kingsley Coman auf Safari-Tour oder tanzte auf einer Hochzeit mit Bayern-Schreck Didier Drogba. Allerdings musste sich Boateng auch vor Gericht verantworten – er soll seine Freundin geschlagen haben. Dabei würde der Weltmeister von 2014 doch so gerne noch einmal sportliche Schlagzeilen schreiben. Für dieses Ziel hat Boateng nun angeblich zum Telefon gegriffen.

Ex-Bayern-Star Jerome Boateng wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. © Bernd Feil/M.i.S./Imago

Boateng-Anruf bei Real Madrid? Gemunkel um Ex-Bayern-Star

Boateng soll sich einem Bericht zufolge bei Real Madrid als Ersatz für den verletzten David Alaba ins Gespräch gebracht haben. Der frühere Bayern-Profi habe Real-Präsident Florentino Pérez angerufen und seine Dienste angeboten, berichtete die katalanische Online-Zeitung El Nacional.

Boateng ist momentan vereinslos, nachdem sein Vertrag beim französischen Erstligisten Olympique Lyon nach zwei Jahren ausgelaufen war. Geld spiele offenbar eine nebensächliche Rolle. Anscheinend würde Boateng für ein Mini-Gehalt spielen, um sein Können noch einmal auf höchstem Niveau zeigen zu können.

Neymar, Mané, Kanté, Benzema: Diese Stars sind im Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt Fotostrecke ansehen

Boateng bringt sich offenbar als Alaba-Ersatz bei Real Madrid ins Gespräch

Die Madrilenen haben aktuell große Verletzungssorgen. Mit Éder Militão fehlt ein Innenverteidiger nach einem Kreuzbandriss länger. Ex-Bayern-Star Alaba war im letzten Real-Spiel beim 2:0 gegen Las Palmas in der 41. Minute wegen Problemen im Adduktorenbereich ausgewechselt worden – die genaue Diagnose steht noch aus.

Boateng kennt Real-Trainer Carlo Ancelotti aus der gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern – allerdings setzte der Italiener nicht immer auf ihn. Boateng hatte sich seinerzeit sogar Gedanken über einen Wechsel gemacht, der damals 29-Jährige war nach der Rückkehr von Jupp Heynckes bei den Bayern aber wieder als Abwehrchef gesetzt. Und was sagt Boateng zu dem Gemunkel?

Boateng reagiert auf Real-Gerücht: Ex-Bayern-Star will von nichts wissen

Der Weltmeister amüsiert sich köstlich über die Gerüchte um seine Person. Auf Instagram antwortete er auf einen entsprechenden Sky-Bericht, er biete sich als Alaba-Ersatz wohl bei Real an, mit folgender Botschaft: „Ich wusste das nicht, interessant“. Dazu postete Boateng ein nachdenkendes Emoji. Oder führt die Spur gar zurück zum FC Bayern?

FCB-Coach Thomas Tuchel hatte nach der Heynckes-Zeit in München als Coach von Paris Saint-Germain um Boateng geworben. „Es gab Gespräche mit Paris, das ist kein Geheimnis“, hatte der zweifache Triple-Sieger damals gesagt: „Die Aufgabe dort war interessant, die Gespräche mit Thomas Tuchel waren gut.“ Die Bayern plagen derzeit zwar Personalprobleme in der Abwehr, ein Boateng-Comeback ist aber so gut wie ausgeschlossen. Schließlich kehren für das Topspiel gegen Leipzig mit Dayot Upamecano und Minjae Kim zwei zuletzt angeschlagene Verteidiger in den Kader zurück. (ck)