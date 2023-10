Kritik an Bayerns Boateng-Plänen: „Transferverhalten eines Abstiegskandidaten“

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Jerome Boateng steht offenbar kurz vor der Rückkehr zum FC Bayern. Die Verpflichtung des vereinslosen Verteidigers stößt aber nicht nur auf Zustimmung.

München – Der FC Bayern München denkt über eine Rückkehr von Verteidiger Jerome Boateng nach. Der 35-Jährige ist aktuell vereinslos und könnte beim deutschen Rekordmeister als Backup für die Innenverteidiger Minjae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt dienen. Im Pokal gegen Münster in der vergangenen Woche fielen nämlich alle drei aus, weshalb Trainer Thomas Tuchel auf Notlösungen zurückgreifen musste. Wäre Boateng die Lösung der Probleme?

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 (Alter 35 Jahre), Berlin Stationen: Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, FC Bayern, Olympique Lyon Größter Erfolg: Champions League (2013, 2020), Weltmeister 2014 Länderspiele: 76 (1 Tor) für Deutschland

Boateng trainiert beim FC Bayern – Effenberg verteidigt potenzielle Verpflichtung

Am Sonntag (1. Oktober) trainierte der 35-Jährige mit den Spielern auf dem Gelände des FC Bayern an der Säbener Straße, die am Samstag im Topspiel gegen RB Leipzig nicht in der Startelf standen. Offenbar soll erst einmal getestet werden, wie fit er ist und ob er dem FC Bayern wirklich als Backup für den Ernstfall dienen könnte.

Stefan Effenberg verteidigte die potenzielle Verpflichtung Boatengs am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Auf die Frage, ob die Situation in München wirklich so dramatisch sei, dass man die Verpflichtung in Betracht ziehe, sagte er: „Ja, anscheinend ist die Situation so dramatisch. Grundvoraussetzung für eine Verpflichtung ist seine Fitness, aber ohne diese stünde er wahrscheinlich nicht an der Säbener Straße.“

Jerome Boateng steht offenbar kurz vor einer Rückkehr zum FC Bayern. © Sven Simon/imago

Sky-Experte Hellmann sieht potenzielle Boateng-Verpflichtung als keine gute Entscheidung

Er werde nur ein Backup sein und müsse deshalb nur da sein, wenn der FC Bayern ihn braucht. „Er hat die Erfahrung, die ist enorm wichtig. Dem musst du jetzt nichts mehr erklären, das hat er drin“, sagte Effenberg – übte aber auch Kritik an der Transferpolitik des deutschen Rekordmeisters in diesem Sommer. „Es sieht nicht gut aus für die Bayern-Verantwortlichen, weil sie dann offensichtlich etwas haben liegen lassen, als das Transferfenster noch geöffnet war. Aber in der Situation wäre meiner Meinung nach eine Boateng-Verpflichtung nicht falsch.“

Sky-Experte Sebastian Hellmann teilt im Sport1-Doppelpass die Kritik an den Verantwortlichen des FC Bayern, sieht aber auch die Verpflichtung von Jerome Boateng als schlechtes Signal an. „Ich weiß nicht, ob es eine gute Neuigkeit ist, dass Boateng die Kabine sortieren soll. Wir reden über den größten Verein Deutschlands und es ist Anfang Oktober. Was sendet das für ein Signal, wenn jetzt darüber nachgedacht wird, ihn zurückzuholen? Ich empfinde es als keine gute Entscheidung, wenn ich das Gesamtpaket betrachte – sowohl für den FC Bayern als auch für den Fußball insgesamt.“

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Fans des FC Bayern nicht flächendeckend begeistert von Boateng

Auch Bild-Experte Walter Straten zeigte sich bereits am Sonntagmorgen in der Bild-TV-Sendung „Die Lage der Liga“ wenig begeistert von einer möglichen Bayern-Verpflichtung Boatengs. „Ich finde, das ist kein bayern-liker Transfer, wenn er denn zustande kommt. Das ist das Transferverhalten eines Abstiegskandidaten. Der nach ein paar Wochen merkt: ‚Ups, ich habe da ein Problem, ich habe da etwas falsch gemacht“, fand er deutliche Worte – und legte noch einen drauf: „Angeblich ist er fit. Vielleicht für die Bodybuilder-Meisterschaft, aber ich glaube nicht für die Champions League oder die Bundesliga.“

Bei den Fans des FC Bayern sorgte die Nachricht am Samstagabend ebenfalls nicht flächendeckend für Begeisterung. Grund dafür ist ein Vorfall in seinem Privatleben. Das Bayerische Oberste Landesgericht hob jüngst Boatengs Verurteilung wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. Im November 2022 war er wegen Angriffen auf seine Ex-Partnerin in einem Urlaub zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt worden.

FC Bayern benötigt Verstärkung in der Verteidigung

Klar ist: Der FC Bayern benötigt Verstärkung in der Verteidigung. Boateng wäre, wie Effenberg sagt, eine gute Möglichkeit. Man geht mit ihm kein Risiko ein, kann in Ruhe testen, ob er fit ist, ehe eine Entscheidung getroffen wird. Weiter fällt keine Ablöse für ihn an und seine Erfahrung könnte den Münchnern in dieser Situation weiterhelfen. Allerdings sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass er in der vergangenen Saison bei Olympique Lyon lediglich achtmal zum Einsatz kam. Der deutsche Rekordmeister sollte also genau hinschauen. (msb)