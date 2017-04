Jetzt auch noch Boateng! Bayern-Sorgen werden immer größer

München - Die Abwehrsorgen des FC Bayern haben sich nach der Heimpleite in der Champions League gegen Real Madrid weiter vergrößert. Jerome Boateng ist ebenfalls verletzt.

Bayern München wird das Bundesliga-Gastspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) ohne Jerome Boateng bestreiten. "Er hat ein kleines Problem an den Adduktoren", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions-League bei Real Madrid am kommenden Dienstag hofft der Italiener aber auf einen Einsatz des Fußballers des Jahres: "Ich denke, er ist gegen Real bereit." (Die komplette Ancelotti-PK hier zum Nachlesen!)

".@JB17Official wird nicht mit nach Leverkusen reisen - er hat Adduktoren-Probleme. Wir denken, dass er gegen Real spielen kann." #B04FCB pic.twitter.com/gJndskeB6b — FC Bayern München (@FCBayern) 14. April 2017

Die personellen Fragezeichen vor dem wichtigen Auftritt im Estadio Bernabeu werden damit aber nicht kleiner. Ancelotti sendete allerdings positive Signale in Bezug auf die verletzten Robert Lewandowski und Mats Hummels. Der polnische Torjäger trainierte am Karfreitag individuell. "Er hat ein gutes Gefühl", sagte Ancelotti. Hummels habe am Donnerstag eine Übungseinheit im Wasser absolviert, berichtete der Coach. "Wir haben auch bei ihm ein gutes Gefühl", sagte Ancelotti, und fügte an: "Der Plan ist, dass er heute im Wasser trainiert, morgen im Sand und Sonntag oder Montag auf dem Platz." Ob Hummels nach Madrid mitfliegt? "Ich hoffe."

Alaba als Innenverteidiger

Für Boateng wird in Leverkusen der Österreicher David Alaba auf die Innenverteidiger-Position rücken. Links außen beginnt der Spanier Juan Bernat. Aus der zweiten Mannschaft rutscht Nicolas Feldhahn in den Kader. Wieviele Spieler der Bayern-Coach für die Königsklasse schont, will er nach dem Freitags-Training entscheiden. "Ich will sehen, ob Spieler müde sind", sagte Ancelotti.

Der 57-Jährige versuchte mit Nachdruck, den Fokus zunächst auf das Duell bei der Werkself zu legen. "Wir müssen auf Leverkusen konzentriert sein, es wird ein wichtiges Spiel. Wir wollen gewinnen, um frühzeitig den Titel zu sichern", betonte Ancelotti. Über Real Madrid wolle er deshalb nicht sprechen: "Ich bin sicher, wir spielen mit Charakter und Persönlichkeit. Danach haben wir Zeit, um an das Spiel gegen Real Madrid zu denken."

sid/dpa