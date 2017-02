Bayern-Gerüchte: Jetzt spricht Schmadtke

München - Nachdem Philipp Lahm nicht neuer Sportdirektor beim FC Bayern wird, läuft die Suche nach einem geeigneten Kandidaten auf Hochtouren. Die heißesten Kandidaten aktuell: Max Eberl und Jörg Schmadtke.

Ins Gespräch gebracht als einer der möglichen Kandidaten für den vakanten Sportdirektor-Posten beim FC Bayern wurde Jörg Schmadtke von keinem geringeren als Lothar Matthäus. Matthäus sagte dem Kölner Express vor kurzem, er sehe nur zwei Kandidaten für die Bayern: „Max Eberl und Jörg Schmadtke. Beide haben bewiesen, dass sie Qualitäten haben.“

Nachdem schon Eberls Vize-Präsident bei Borussia Mönchengladbach, Rainer Bonhof, schnellstens versuchte, den Gerüchten um einen Eberl-Wechsel zu den Bayern einen Riegel vorzuschieben („Er hat einen langfristigen Vertrag und ich gehe davon aus, dass er ihn erfüllt“) äußerte sich jetzt der zweite von Matthäus auserkorene Kandidat, Jörg Schmadtke, höchstselbst: „Ich kann zum Thema FC Bayern nichts sagen. Ich habe einen Vertrag beim 1. FC Köln bis 2020 und in dieser Sache keinen Kontakt zum FC Bayern“, sagte der 52-Jährige dem Express und schloss vielsagend an: „Das sind doch sowieso derzeit alles nur Spekulationen. Es ist auch nicht so, dass ich aktuell einen Drang verspüre, den FC zu verlassen.“

Bekenntnis auf Zeit

„Derzeit“, „aktuell“? Das klingt, wenn überhaupt, nach einem Bekenntnis auf Zeit. Schmadtke fühlt sich vom angeblichen Interesse der Münchner sogar geschmeichelt: „Eine gewisse Eitelkeit hat doch jeder Mensch. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das mich diese Aussage beleidigt.“

Der Favorit auf den Posten beim deutschen Rekordmeister ist und bleibt aber Max Eberl, auch weil dieser ein gutes Verhältnis zum Präsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß, unterhält.

