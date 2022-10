JHV des FC Bayern: Wegen Katar - Uli Hoeneß droht Riesen-Ärger mit Ultras

Von: Patrick Mayer

Ehrenpräsident des FC Bayern: Uli Hoeneß. © IMAGO / Lackovic

Der FC Bayern lädt zur Jahreshauptversammlung 2022. Es werden hitzige Diskussionen um das Thema Katar erwartet. Verpassen Sie nichts - wir sind live für Sie im Audi Dome dabei.

München - Die alljährliche Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht an diesem Samstagabend (18 Uhr) an. Nicht etwa in der Allianz Arena München, nein, für die versammelten Mitglieder, das Präsidium und den Vorstand geht es in den Audi Dome im Westen der bayerischen Landeshauptstadt, wo für gewöhnlich die Basketballer ihre Heimspiele austragen.

Die JHV findet früher statt als üblich, normalerweise ist diese immer Ende November. Dann findet jedoch die Fußball-WM 2022 in Katar statt. Und gerade diese dürfte heute in der Rudi-Sedlmayer-Halle, wie der Audi Dome früher hieß, für Zündstoff sorgen.

JHV 2022 des FC Bayern: Zündstoff wegen Sponsor Katar

Zur Erinnerung: Das Staatsunternehmen Qatar Airways ist Sponsor des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters, was dessen Ultras gar nicht gut finden. Die JHV 2021 endete deshalb sogar in Tumulten.

Und dieses Jahr? Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (4:0) Ende September hatten die organisierten Fans Ehrenpräsident Uli Hoeneß scharf kritisiert, nachdem dieser WM-Gastgeber Katar in der Sendung „Doppelpass“ von Sport1 entschieden verteidigt hatte. „Staatsbesuche, Trainingslager, Tausende Tote für WM-Jubel ... Besser geht‘s nur dem eigenen Gewissen, Uli H.!“, schrieben die Ultras auf ein Banner in der „Südkurve“.

Hoeneß ließ sich davon nicht behelligen, schlug jüngst eine Verlängerung des Sponsorings mit dem Emirat vor. Ob das den Ultras gefällt? Sie hatten im vergangenen Jahr noch mittels Antrag versucht, die 2023 endende Partnerschaft zu kippen. Was allerdings seitens des Präsidiums unter fragwürdigen Umständen nicht zugelassen wurde.

JHV 2022 des FC Bayern: Kritik der organisierten Fans wegen Katar?

Und an diesem Samstag? Es dürfte knifflig werden. Die organisierte Anhängerschaft ist dafür bekannt, sich gut zu organisieren und vorzubereiten. So dürfte es auch diesmal wieder sein. Gibt es Kritik? Oder sogar Protest in der Halle?

Deutliche Kritik an Uli Hoeneß: die Bayern-Ultras in der Münchner Allianz Arena. © IMAGO/Ulrich Wagner

Hier verpassen Sie nichts! Verfolgen Sie die JHV 2022 des FC Bayern ab 18 Uhr hier im News-Ticker. (pm)