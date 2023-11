Jahreshauptversammlung beim FC Bayern: Entscheidung über Satzungsänderung gefallen

Von: Christoph Klaucke

Einen Tag nach dem Sieg gegen Heidenheim fand am Sonntagvormittag die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern statt. Der Ticker zur JHV zum Nachlesen.

Jahreshauptversammlung beim FC Bayern, Sonntag, 11 Uhr

15.57 Uhr: Herbert Hainer beendet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern 2023.

15.45 Uhr: Michael Ott tritt nochmal ans Redner-Pult. Das Bayern-Mitglied kritisiert die Partnerschaft mit Ruanda. Ott spricht direkt Uli Hoeneß an und fordert, dass keine „Deals mit solchen Schurken-Regimen abgeschlossen werden“. Vorstandschef Dreesen rechtfertigt die Partnerschaft unter anderem mit der Entwicklung von Jugend- und Mädchenfußball.

„Natürlich haben wir zur Kenntnis genommen, was Human Rights Watch sagt, aber wir müssen nicht alles richtig finden, was Human Rights Watch sagt“, sagte er zu Kritiker Michael Ott, der sich schon in der Causa Katar einen Namen gemacht hatte.

Dreesen wies zum Ende der JHV auf die Unterschiede zum inzwischen beendeten Vertrag mit Qatar Airways hin. Zudem sei Afrika „ein Kontinent der Chancen“, der FC Bayern engagiere sich in Ruanda auch „mit Vertretern aus der Kurve“ und wolle sich „daran messen lassen“. Ohne diese Arbeit „geht es den Menschen weiter schlecht“, behauptete er.

Dreesen weiter: „Die Bundesrepublik Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten in Ruanda engagiert, zivilrechtliche Einrichtungen engagieren sich dort, um dort Entwicklung zu schaffen.“ Die Zusammenarbeit der Bayern mit dem Land sei „nicht ansatzweise“ zu vergleichen mit jenem mit Katar.

Ott wandte sich bei seiner Rede explizit an Ehrenpräsident Uli Hoeneß, von dem er einst in der Katar-Frage angegangen worden war. „Ich weiß schon, Herr Hoeneß, wir sind hier nicht bei Amnesty International, deshalb möchte ich den Deutschland-Chef von Human Rights Watch zitieren.“ Dieser nannte das Ruanda-Sponsoring „eine ganz, ganz schlechte Wahl“, das Land liege im Demokratie-Index „sogar noch hinter Katar“, sagte Ott, „das muss man erst mal schaffen“.

Ott weiter: „Jeder, der dachte, es habe ein Umdenken stattgefunden, wurde eines Besseren belehrt. Es geht nach wie vor ausschließlich ums Geld, Menschenrechte sind demgegenüber egal, wir verhalten uns moralisch genau so verwerflich wie in den vergangenen Jahren, das ist beschämend! Das ist nicht Bayern-like.“

14.08 Uhr: Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung steht TOP 8 - Verschiedenes. Insgesamt 17 Mitglieder haben sich für Wortbeiträge angemeldet.

Mitglieder stimmen ab: Entscheidung um Satzungsänderung beim FC Bayern gefallen

14.03 Uhr: Danach folgt die Abstimmung über den Antrag auf Neufassung der Satzung. Die Mitglieder haben mit 92 Prozent dem Satzungsvorschlag des Präsidiums zugestimmt. Damit wird die Satzung des FC Bayern geändert.

13.59 Uhr: Jetzt wird über den Antrag von Michael Ott abgestimmt. Die benötigte Dreiviertelmehrheit wird nicht annähernd erreicht, somit ist der Antrag abgelehnt.

13.44 Uhr: Als Nächstes stellt Mitglied Michael Ott seinen Antrag vor. Ott sieht das Antragsrecht der Mitglieder in Gefahr. Vor zwei Jahren sei das Präsidium mit einem fast identischen Antrag auf Satzungsänderung gescheitert. Jetzt solle laut Ott nur noch das Ermessen des Ehrenrats über Zulassung von Anträgen entscheiden. Deshalb würden die Rechte der Mitglieder geschwächt und nicht gestärkt. „Wir Mitglieder entmündigen uns selbst“, sagt Ott über die angestrebte Satzungsänderung. Ott bietet einen Kompromiss an, über den das Präsidium abstimmen solle. Er bietet an, seinen Antrag zu vereinfachen und nur einen Satz in der Satzung zu ändern.

13.37 Uhr: Das Mitglied Gregor Weinreich tritt nun ans Pult. Die Werte aus der e.V.-Satzung sollen gelebt werden. „Unsere Klubfarben sind rot und weiß. Wir spielen ein Heimspiel gegen Galatasaray und spielen in lila und schwarz“, kritisiert Weinreich. „Dann fällt Paragraf 1 unserer Satzung einfach runter.“ Er ziehe seinen Antrag zurück, wenn die Werte in der AG trotzdem ignoriert würden.

13.34 Uhr: Anträge sollen vom Ehrenrat bewertet werden. Sollte dieser den Antrag nicht zulassen, muss er das begründen, was eine willkürliche Ablehnung auschließen soll.

13.32 Uhr: Dr. Martin Stopper von der Kanzlei Lentze Stopper nimmt die Abstimmung über die Satzungsänderung vor und erläutert zunächst die Kerninhalte über den umfassenden Wertekanon.

13.26 Uhr: Das Mitglied Michael Ott hat einen Änderungsantrag der erarbeiteten neuen Fassung der Satzung eingereicht und wird diese in wenigen Minuten vorstellen. In der Folge wird das Präsidium dazu Stellung nehmen.

13.19 Uhr: Als Nächstes geht es mit TOP 7 weiter. Mitglieder können nun über den Antrag des Präsidiums auf Neufassung der Clubsatzung und eingereichte Mitgliedsanträge abstimmen.

13.17 Uhr: Es folgt TOP 6 - Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss. Die Mitglieder bestätigen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Kane-Wette mit Hoeneß: Finanz-Chef befürchtet Niederlage

Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit Sportdirektor Christoph Freund auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. © Bernd Feil/M.i.S./Imago

13.08 Uhr: Am ersten Wochenende nach dem Kane-Transfer wurden 20.000 Trikots verkauft. „In meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich unglücklicherweise eine Wette mit Uli über den Gesamtabsatz für das gesamte Jahr eingegangen. Ich befürchte, die Wette verliere ich. Aber ich freue mich, dich zum Essen einzuladen“, sagt Diederich über eine Wette mit Uli Hoeneß über die Verkaufszahl der Kane-Trikots.

12.57 Uhr: Dr. Michael Diederich trägt die Finanzzahlen des FC Bayern vor. Der FC Bayern erwirtschaftet einen Rekordumsatz von 854,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 28 Prozent entspricht. Der Jahresüberschuss beträgt 35,7 Millionen Euro. Das Eigenkapital beläuft sich auf 536 Millionen Euro.

12.55 Uhr: „Es ist und bleibt aber eines unserer Alleinstellungs-Merkmale, dass der FC Bayern als einziger unter den Top-Clubs in Europa weder einem Staat, einem Unternehmen oder einem Superreichen gehört, noch von einer Milliarden-Schuldenlast erdrückt wird. Darauf sind wir sehr stolz. so soll es auch in Zukunft bleiben“, erklärt Dreesen.

12.50 Uhr: Man wolle den Campus entwickeln und Talenten den Sprung zu den Profis ermöglichen, auch mit der Hilfe des neuen Sportdirektors Christoph Freund.

12.47 Uhr: Als Dreesen den Namen Harry Kane erwähnt, brandet tosender Applaus in der Halle auf.

12.46 Uhr: Dreesen bedankt sich bei den gewechselten Marcel Sabitzer, Lucas Hernandez, Ryan Gravenberch, Daley Blind, Benjamin Pavard und Sadio Mané.

12.37 Uhr: Dreesen erinnert an seine erste Begegnung mit Jupp Heynckes. „Er kam zu mir und sagte: ‚Herzlich willkommen, Herr Dreesen, Sie können mich Jupp nennen. Und denken Sie daran: ‚Wenn wir gewinnen, dann stimmen auch Ihre Zahlen‘“, so Dreesen.

12.32 Uhr: TOP 5: Der Bericht des Vorstands folgt. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen tritt nun ans Rednerpult. Der Ostfriese blickt auf emotionale Momente zurück. Im vergangenen Jahr hatte er sich nach zehn Jahren als Finanzvorstand zunächst verabschiedet, jetzt ist er der starke Mann beim FC Bayern. Damit hatte Dreesen selbst nicht gerechnet, wie er erklärt. „Wer hätte das gedacht“, so Dreesen. „Danke, dass Sie in mir immer mehr gesehen haben, als nur den Mann der Zahlen.“

12.30 Uhr: Das Präsidium ist mit überwältigender Mehrheit bei nur 39 Nein-Stimmen entlastet. Hainer bedankt sich im Namen des Gremiums für das Vertrauen: „Wir werden Sie nicht enttäuschen“.

12.26 Uhr: Damit kommen wir zu TOP 4: die Entlastung des Präsidiums. Die 1780 anwesenden Mitglieder stimmen nun darüber ab.

12.24 Uhr: Tagesordnungspunkt 3 ist der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss. Der Rechnungsprüfer Karl Singer gibt seine Erklärung ab. Singer beantragt die Entlastung des Präsidiums.

12.06 Uhr: Walter Mennekes, 2. Vize-Präsident, ist nun an der Reihe. Der 75-jährige Sauerländer verantwortet insbesondere den Amateurbereich und Jugendsport beim FC Bayern. Basketballer, Handballer, das Kegel-Team und die Schach-Abteilung werden von Mennekes gelobt. „Unsere Schachabteilung begeistert die Stadt München und die gesamte bayerische Region. Dazu kann ich nur gratulieren.“ Auch die Fußball-Senioren waren äußerst erfolgreich, alle fünf Teams konnten ihre Titel in der Bezirksoberliga verteidigen. Das Mixed-Team im Tischtennis gewann die Deutsche Meisterschaft.

11.53 Uhr: Tagesordnungspunkt 2 folgt auf Hainers Rede: der Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten. Prof. Dieter Mayer tritt als Erstes ans Mikrofon. Die Mitgliederbeiträge belaufen sich laut Mayer auf rund 12,7 Mio. Euro, hinzu kommen weitere Einnahmen.

11.51 Uhr: Die Spieler Jamal Musiala, Matthijs de Ligt und Raphael Guerreiro werden verabschiedet.

11.47 Uhr: Karin Danner, Pionierin für den Frauenfußball beim FC Bayern, wird von Hainer für ihr Lebenswerk geehrt. Die ehemalige Spielerin und Funktionärin erhält die Ehrenmitgliedschaft.

11.44 Uhr: Hainer bedankt sich bei Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als wichtige Ratgeber im Aufsichtsrat. Rummenigge ist auf der Jahreshauptversammlung heute nicht anwesend. Hoeneß soll das Lob an seinen Freund weitergeben.

11.42 Uhr: Hainer äußert sich zur angestrebten Satzungsänderung. Der Vorschlag wurde zusammen mit den Mitgliedern ausgearbeitet und soll in eine moderne Zukunft führen. Das Abschaffen der Präsenzveranstaltung der Jahreshauptversammlung stehe nicht zur Debatte.

11.38 Uhr: Hainer bedankt sich nochmal ausdrücklich bei Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und wünscht alles Gute für die Nationalmannschaft, zudem hegt er die Hoffnung für die EM 2024 auf ein Sommermärchen wie 2006. Auch bei Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bedankt er sich, die beiden bleiben selbstverständlich Ikonen des FC Bayern München.

Live bei Jahreshauptversammlung: Bayern-Präsident Hainer mit letzter Warnung an Mazraoui

11.31 Uhr: Hainer wählt deutliche Worte zum umstrittenen Mazraoui-Post: „Noch einmal darf so etwas nicht passieren. Ganz generell gilt: Antisemitismus hat in unserer Welt keinen Platz.“

Mazraoui hatte auf Instagram unter anderem einen Post geteilt, in dem es hieß, die „unterdrückten Brüder in Palästina“ sollten im Krieg mit Israel „den Sieg erringen“. Nach einem „ausführlichen und klärenden Gespräch“ sah der FC Bayern von Konsequenzen für den Marokkaner ab und betonte in einer Mitteilung, Mazraoui verurteile „jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation“. Unter anderem der Zentralrat der Juden hatte kritisiert, dass es keine Konsequenzen für den Marokkaner gegeben habe.

Hainer sagte, der FC Bayern habe sich nach dem Post von Mazraoui „so verantwortungsbewusst wie möglich mit dieser komplexen Thematik befasst“. Er betonte zugleich ganz allgemein: „Wir stehen für ein offenes Miteinander (...), Rechtsextremismus passt nicht in das Weltbild des FC Bayern München.“

11.28 Uhr: Hainer vermeldet stolz: 882 Millionen Euro Umsatz.

Hainer lobt Tuchel für Experten-Schelte – und stichelt gegen Matthäus und Hamann

11.25 Uhr: „Lieber Thomas, es ist absolut verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen“, spielt Hainer auf Tuchels Fehde mit Lothar Matthäus und Dietmar Hamann an. „Diese Experten vertragen auch mal ein richtiges Contra.“

11.24 Uhr: Hainer hebt insbesondere Meister-Schütze Jamal Musiala hervor, von dem jeder etwas lernen könne, da der Youngster nie aufgegeben und es immer wieder versucht hatte.

11.24 Uhr: „Jetzt bist du ein echter Bayer“, richtet Hainer warme Worte an den gestrigen Torschützen Guerreiro. Außerdem spielt der Präsident auf den Sieg gegen Borussia Dortmund vor einer Woche an.

11.22 Uhr: „Wo steht der FC Bayern 2023?“, fragt Hainer und gibt die Antwort direkt selbst: „Ganz oben, sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich.“

11.18 Uhr: Der erste Tagesordnungspunkt „Bericht des Präsidenten“ steht nun auf der Agenda. Präsident Herbert Hainer begibt sich zum Rednerpult.

11.16 Uhr: Plötzlich wird es ganz ruhig im Saal. Der FC Bayern gedenkt der in den vergangenen zwölf Monaten verstorbenen Mitgliedern.

Drei Bayern-Stars auf Jahreshauptversammlung: Musiala, de Ligt und Guerreiro in der ersten Reihe

11.12 Uhr: Hainer begrüßt zudem drei Bayern-Profis. Die verletzten Jamal Musiala und Matthijs de Ligt sowie der erst vor kurzem wieder genesene Raphael Guerreiro, der gegen Heidenheim sein erstes Tor im FCB-Trikot erzielte, sind ebenfalls anwesend.

11.09 Uhr: Herbert Hainer begrüßt die Mitglieder zu Jahreshauptversammlung, zu ungewöhnlicher Zeit. Der Präsident richtet unter anderem einen besonderen Gruß an die Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß und Fritz Scherer. Großer Applaus in der Halle brandet auf, der die wenigen Pfiffe überlagert.

11.04 Uhr: Zu Beginn werden Highlights mit Siegen und Niederlagen aus der vergangenen Saison auf der Videoleinwand gezeigt. Unvergessen bleibt die Last-Minute-Meisterschaft, als Jamal Musiala die Bayern zum Titel schoss. Auch das Frauen-Team holte sich die Schale. Die Basketballer wurden Pokalsieger.

Update vom 12. November, 11 Uhr: Die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern beginnt pünktlich. Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sowie die weiteren Vorstandsmitglieder betreten das Podium. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sitzt unter den Mitgliedern in der ersten Reihe, daneben nimmt Trainer Thomas Tuchel Platz.

Update vom 12. November, 10.55 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel will seine Premiere bei der JHV erleben. Die Spieler können aufgrund des ungewohnten Termins wegen Länderspielreisen fast alle nicht dabei sein.

Tuchel sei „mal gespannt“, was da so auf ihn zukommt. Der Krumbacher sah seine Mannschaft vor der gestrigen Partie gegen Heidenheim in der Pflicht, „dass wir da auch die nötige Vorarbeit leisten, um für die gute Grundstimmung zu sorgen“. Dieses Vorhaben ist gelungen. Jetzt sind die Klubbosse gefordert, den Mitgliedern Rede und Antwort zu stehen.

Jahreshauptversammlung beim FC Bayern im Live-Ticker: Große Aufregung kurz vor JHV-Beginn

Erstmeldung vom 12. November: München – Der FC Bayern lädt am Sonntagvormittag zur Jahreshauptversammlung. Um 11 Uhr geht es in der Rudi-Sedlmayer-Halle, der Heimstätte der Bayern-Basketballer, los. Die Fußballer grüßen nach dem 4:2-Sieg tags zuvor gegen Heidenheim von der Tabellenspitze. Dementsprechend gelöst könnte der Verein auf die anstehende JHV blicken, allerdings herrscht vor Beginn große Aufregung um eine Satzungsänderung (alle JHV-Infos).

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern Wann: 12. November 2023, 15.30 Uhr Wo: Rudi-Sedlmayer-Halle (Grasweg 74, 81373 München) Die JHV live im Stream: YouTube, Facebook, Homepage und App des FC Bayern

FC Bayern verschiebt JHV in diesem Jahr: Erklärung für Termin-Novum

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung ist eines anders als gewohnt: Der FC Bayern verschiebt die JHV in diesem Jahr – und liefert die Erklärung für das Termin-Novum. Nicht wie üblich am Freitagabend, sondern an diesem Sonntagvormittag (11 Uhr, Einlass 9 Uhr) begrüßt der FC Bayern seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung.

Die Grundstimmung in der Rudi-Sedlmayer-Halle dürfte zunächst positiv sein. Finanzvorstand Michael Diederich wird den Fans wieder Rekordzahlen präsentieren – der FC Bayern durchbricht eine Millionen-Schallmauer. „Unsere Mitglieder können sich auf die Bilanzen freuen“, sagte Präsident Herbert Hainer, laut kicker wurde der bisherige Rekordumsatz aus der Saison 2018/19 um über 50 Millionen Euro übertroffen und liegt nun bei mehr als 800 Millionen Euro. Hainer nannte den Zustand des Klubs „glänzend“.

Große Aufregung kurz vor JHV-Beginn: Mitglied Michael Ott stellt Änderungsantrag

Dennoch dürften auf der JHV, bei der keine Wahlen anstehen, aber eine neue, modernere Satzung verabschiedet werden soll, auch einige Reizthemen verhandelt werden. Die Änderungen in der Satzung wurden zwar gemeinsam mit Mitgliedern in zwei Satzungsforen im Frühjahr und Herbst erarbeitet, es gibt jedoch auch Kritik.

So stellte beispielsweise Michael Ott einen Änderungsantrag. Das Mitglied prangert an, dass in Zukunft die Zulässigkeit auf Anträge in das „Ermessen“ eines Gremiums gestellt werden könnte. Es bestehe die Gefahr, dass kritische Stimmen auf der Jahreshauptversammlung unterbunden werden. Die Mitgleider würden sich mit dem Vorschlag des Präsidiums faktisch selbst entmündigen.

Bayern-Fans machen kurz vor JHV klare Ansage Richtung Bosse

Die Bosse zittern traditionell vor dem letzten Punkt der Tagesordnung (“Verschiedenes“), wenn sich die Mitglieder zu Wort melden dürfen. Einige sehen die Haltung ihres Vereins zu den Personalien Max Eberl oder Noussair Mazraoui, der mit Palästina-Posts für Wirbel gesorgt hatte, kritisch. Erstmals wird Jan-Christian Dreesen als Vorstandschef zu den Mitgliedern sprechen. Der 56-Jährige hatte Ende Mai die Nachfolge von Oliver Kahn angetreten.

Beim Champions-League-Heimspiel gegen Galatasaray letzten Mittwoch war in der Südkurve ein pikantes Plakat kurz vor der JHV zu sehen, die Bayern-Fans machten eine klare Ansage in Richtung Bosse. Ein Riesen-Trikot mit der Aufschrift: „§1 - Die Farben den Clubs sind unantastbar“ wurde in der ersten Hälfte gehisst. So steht in der Satzung des FC Bayern München e.V. tatsächlich unter Paragraf 1, dass die „Clubfarben Rot und Weiß sind“. Ganz offensichtlich gefällt den Anhängern das neue Champions-League-Trikot in schwarz, lila und grün nicht sonderlich. (ck)