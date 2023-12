Wirtz will wohl zum FC Bayern – jetzt spricht sein Vater Hans-Joachim

Von: Korbinian Kothny

Wie lange bleibt Florian Wirtz Bayer Leverkusen noch erhalten? Das Supertalent tendiert wohl zu einem Wechsel zum FC Bayern, allerdings nicht im Sommer.

München – 16 Torbeteiligungen in 19 Partien, dazu die überragende Saison mit Bayer Leverkusen inklusive Bundesliga-Tabellenführung nach 13 Spieltagen. Florian Witz ist wohl das heißeste Eisen, das der deutsche Fußball derzeit besitzt.

Wirtz tendiert wohl zu Wechsel zum FC Bayern

Logisch, dass bereits jetzt immer wieder über die Zukunft des 20-Jährigen spekuliert wird – und das, obwohl Wirtz noch bis 2027 bei der Werkself unter Vertrag steht.

Vor allem der FC Bayern wird immer wieder mit dem Youngster in Verbindung gebracht. Genauso wie die internationalen Schwergewichte um Real Madrid oder Manchester United. Trotzdem soll die Wirtz-Seite einen Transfer zum deutschen Branchenprimus bevorzugen. Das berichtet zumindest Transfer-Insider Florian Plettenberg.

Wechselt Florian Wirtz zum FC Bayern? © IMAGO/Revierfoto

Vater von Wirtz schließt Wechsel im kommenden Sommer wohl aus

Allerdings würde ein Wechsel an die Säbener Straße wohl frühestens 2025 stattfinden. „Momentan ist alles darauf ausgerichtet, dass Florian auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt“, sagte sein Vater Hans-Joachim Wirtz, der seinen Sohn vertritt und die Vertragsgespräche führt, bei Sky.

Schon wenige Tage zuvor betonte Wirtz‘ Vater gegenüber der Bild: „In Leverkusen baut sich gerade etwas sehr gut zusammen – Florian ist ein Baustein davon. Und es macht Sinn, wenn dieser Baustein noch ein bisschen liegen bleibt.“

Wirtz will Zukunftsentscheidung unabhängig von Alonso machen

Zudem hat der Youngster in dieser Saison noch große Ziele: „Florian will 2024 mit Leverkusen Deutscher Meister und dann noch Europameister mit der Nationalelf werden. Ich sehe derzeit nicht, dass sich daran zum Saisonende etwas ändert.“

Wirtz selbst hatte zuletzt im November gesagt, dass er seinen Verbleib unabhängig von Trainer Xabi Alonso, der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, macht. „Ich würde mir wünschen, dass er noch lange in Leverkusen bleibt. Aber am Ende muss jeder seinen eigenen Weg gehen und irgendwann muss ich entscheiden, wo ich am liebsten spielen will. Fakt ist: Ich bin gerade sehr glücklich im Verein“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Spätestens 2025 wird Wirtz aber wohl entscheiden, dass er „am liebsten“ den nächsten Schritt gehen wird. Vielleicht nimmt er dann sogar einen Teamkollegen nach München gleich mit. (kk)