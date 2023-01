Bayern-Abschied nach nur fünf Monaten? Joao Cancelo spricht schon von Rückkehr nach Manchester

Transfer auf Leihbasis

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christoph Klaucke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Joao Cancelo nimmt mit einer Videobotschaft Abschied von Manchester City. Der neue Außenverteidiger des FC Bayern hält sich jedoch eine Rückkehr nach England offen.

München – Der FC Bayern hat mit Joao Cancelo einen echten Superstar auf der Außenverteidiger-Position an Land gezogen. Der 28-Jährige ist jedoch nur von Manchester City ausgeliehen. Gut möglich also, dass Cancelo die Münchner nach fünf Monaten schon wieder verlässt. Der Portugiese selbst schließt eine Rückkehr nach England nicht aus.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 (Alter 28 Jahre), Barreiro, Portugal Position: Außenverteidiger Vertrag beim FC Bayern: 30.06.2023 (Leihe plus Kaufoption) Marktwert: 70 Millionen Euro

Bayern-Leihgabe Joao Cancelo: England-Rückkehr schon in fünf Monaten?

Kurz vor seiner Vorstellung beim FC Bayern auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag an der Säbener Straße teilte Joao Cancelo eine Art Abschiedsvideo auf Instagram. Darin zu sehen waren Highlights des offensivfreudigen Außenverteidigers im Trikot seines Ex-Klubs Manchester City. Cancelo schrieb dazu: „Once a Cityzen, always a Cityzen. Thank you“ – auf Deutsch übersetzt: „Einmal ein Cityzen, immer ein Cityzen. Danke“. Wie gewohnt postet Cancelo zudem den Hashtag „mommyblessme“, in Andenken an seine verunglückte Mutter.

„Ich weiß, welches Video Sie meinen. Das mag so ein bisschen wie ein Abschied klingen, aber so war das nicht gemeint. Wir müssen erst einmal schauen, was diese fünf Monate alles bringen“, erklärte Joao Cancelo angesprochen auf seine Videobotschaft und wollte eine Rückkehr nach Manchester nicht ausschließen. „Ich will hier mit einem klaren Kopf sein und wie gesagt, die Mannschaft so gut wie möglich unterstützen und dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das ist jetzt meine Priorität für die nächste absehbare Zeit. Bei diesem Vertrag geht es zunächst um eine Ausleihe, am Ende der Saison werden wir nochmal darüber reden“, stellte Cancelo klar.

+ Bayern-Leihgabe Joao Cancelo liebäugelt mit einer Rückkehr zu Manchester City. © FC Bayern München/Imago

Joao Cancelo: Zieht der FC Bayern die Kaufoption? Schneller Abschied möglich

Der FC Bayern hat sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption für Cancelo gesichert. Die Ablöse im Sommer könnte jedoch deutlich geringer ausfallen als die kolportierten 70 Millionen Euro, was dem Marktwert des Portugiesen entspricht. Denn Cancelo, der in Manchester noch einen Vertrag bis 2027 hat, soll seinen Wechsel nach einem Streit mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola erzwungen haben. Allerdings dementierte der Portugiese eine solche Auseinandersetzung mit dem Katalanen.

Die Entscheidung, ob die Bayern die Kaufoption am Ende der Saison tatsächlich ziehen oder verstreichen lassen, kann Cancelo in den nächsten Wochen mit seiner Leistung beeinflussen. Sollte es nicht mit einem festen Wechsel klappen, hält sich der Außenverteidiger ein Hintertürchen offen und liebäugelt mit einer Rückkehr zu seinem Stammverein.

FC Bayern: Joao Cancelo dankt Fans von Manchester City – Rückkehr im Sommer nicht ausgeschlossen

„Ich kann den Fans nur sagen, dass ich meine Zeit bei Manchester City genossen habe, ich bin bei diesem Verein auch noch unter Vertrag. Während dieser Zeit hatte ich immer das Gefühl, dass ich ein Eliteprofi gewesen bin, die Fans haben mich geschätzt. Ich habe immer mein Bestes gegeben und die Fans haben mir ganz viel zurückgegeben, deswegen sehe ich das noch nicht endgültig als einen Abschied vom Verein“, erklärte Cancelo, der das Kapitel Manchester City noch nicht ad acta legen will. Wie wohl die Bayern-Fans darüber denken?

Fakt ist, dass Cancelo die Herausforderung beim FC Bayern mit der richtigen Einstellung und vor allem einem großen Titelhunger angehen möchte. „Ich bin jetzt sehr fokussiert, was wir in diesen fünf Monaten bei Bayern erreichen können, das ist meine Priorität zurzeit“, verkündete Cancelo, der schon am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Mainz sein Debüt im Bayern-Trikot feiern könnte. Was in fünf Monaten ist, ob der FC Bayern dann Titel feiern darf und Cancelo dauerhaft in München bleibt, wird die Zeit zeigen.

Joao Cancelo: Langfristige Zukunft beim FC Bayern?

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Der FC Bayern ist ein großer Klub, ich wollte unbedingt hierhin. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, wollte ich unbedingt wechseln“, sagte Cancelo hingegen zu Beginn seiner Vorstellung, was wiederum nach einer langfristigen Zukunft klingt. Keine Zukunft mehr beim FC Bayern hat offenbar Marcel Sabitzer, der vor einem Blitz-Abschied nach England steht. (ck)

Rubriklistenbild: © FC Bayern München/Imago