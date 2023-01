Eskalierter Streit mit Guardiola? Joao Cancelo soll offenbar Bayern-Transfer erzwungen haben

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern überrascht mit dem Transfer von Joao Cancelo. Der Portugiese soll sich vor seinem Wechsel offenbar mit Ex-FCB-Coach Pep Guardiola angelegt haben.

München – Wenige Stunden vor der Schließung des Winter-Transferfensters hat der FC Bayern für einen Paukenschlag gesorgt: Die Münchner leihen Außenverteidiger Joao Cancelo (28) bis Saisonende von Manchester City aus. Das Transfer-Paket des portugiesischen Nationalspielers soll eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro enthalten, was laut transfermarkt.de seinem Marktwert entspricht. Noch am Montagabend traf der Spieler mit seinem Berater Jorge Mendes in München ein, um den Medizincheck zu absolvieren.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Position: Rechter Verteidiger Aktueller Verein: Manchester City Länderspiele: 41 für Portugal (7 Tore)

Joao Cancelo: Transfer zum FC Bayern erzwungen? Situation mit Guardiola offenbar eskaliert

Das Internet-Portal The Athletic hatte zuerst über den Transfer berichtet und für mächtig Wirbel auf der Insel gesorgt: Weshalb lässt der Klub von Trainer Pep Guardiola (52) einen Leistungsträger wie Cancelo ziehen? Fakt ist: Seit einiger Zeit befindet sich der Abwehrspieler im Formtief und war ab Anfang November unter Guardiola nur noch Ergänzungsspieler.

In den vergangenen fünf Premier-League-Partien schmorte er dreimal über 90 Minuten auf der Bank. Cancelo war mit dieser Rolle nicht glücklich. In England machen Gerüchte die Runde, der Spieler hätte die Situation eskalieren lassen und sich mit Guardiola angelegt. Nun schlug der FC Bayern zu.

Joao Cancelo verlässt Manchester City um Trainer Pep Guardiola und wechselt zum FC Bayern. © Peter De Voecht/Imago

Joao Cancelo wechselt zum FC Bayern: Transfer-Initiative von Nagelsmann

Trainer Julian Nagelsmann (35) gilt als großer Fan von Cancelo, der auf beiden Außenverteidiger-Positionen eingesetzt werden kann. Aufgrund der hohen Ablösesumme galt ein Transfer aber als unwahrscheinlich. Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) wollte den Portugiesen schon im Winter 2020 nach München lotsen. Auch damals wollte Salihamidzic Cancelo und Manchester City von einem Leihgeschäft überzeugen, doch die „Skyblues“ wollten nur direkt verkaufen. Der Deal scheiterte.

Am Sonntag kam auf Initiative von Nagelsmann Bewegung in den Transfer. Dabei kündigte Salihamidzic jüngst an, dass nach dem Wechsel von Torhüter Yann Sommer (34) alle Winter-Transfers getätigt wurden.

FC Bayern: Joao Cancelo soll Problemzone bekämpfen – Pavard-Wechsel wohl erst im Sommer

Mit dem Leihgeschäft möchte der Serienmeister seine Problemzone auf der rechten Abwehrseite bekämpfen: Noussair Mazraoui (25) laboriert bekanntlich an einer Herzbeutel-Entzündung. Wie lange der Marokkaner ausfällt, ist offen. Die Bayern rechnen frühestens Mitte März mit einer Rückkehr, dann sind aber die entscheidenden Champions-League-Duelle mit Paris Saint-Germain schon passé. Darüber hinaus gilt hinter den Kulissen der Sommer-Abgang von Benjamin Pavard (26) als beschlossene Sache.

Zwar ist der Franzose das restliche halbe Jahr noch fest eingeplant – auch weil er in der Innenverteidigung nach dem Kreuzbandriss von Lucas Her­nandez (26) spielen kann –, trotzdem ist die Verpflichtung auch ein Fingerzeig in Richtung Pavard. Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt bekam bereits Josip Stanisic (22) den Vorzug. Wenn alles glatt läuft, könnte Cancelo bereits heute zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren und im Anschluss mit zum Pokalspiel nach Mainz am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD) reisen. (bok, pk)