Einziger Bayern-Star in der FIFA-Weltauswahl: Cancelo widmet Preis seiner toten Mutter

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Teilen

Am Montag gab die FIFA die Elf des Jahres bekannt. Mit dabei auch einer, der zumindest vorübergehend das Trikot des FC Bayern trägt: City-Leihgabe Joao Cancelo.

München – „Ein Traum wird wahr“, ließ Joao Cancelo über die sozialen Netzwerke verbreiten, nachdem er Montagabend in Paris in die FIFA-Weltelf gewählt wurde. Die Auszeichnung widmete der Portugiese seiner vor zehn Jahren verstorbenen Mutter Filomena. Sichtlich glücklich wirkte er in der Reihe der Großen, also etwa neben Virgil van Dijk, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Achraf Hakimi und Casemiro auf der Bühne. Weit weg von all den Sorgen, die er zuletzt in Manchester hatte – und weit weg von der Rolle als Ergänzungsspieler, in die er in der vergangenen Woche auch beim FC Bayern gerutscht ist.

City-Leihgabe Joao Cancelo wurde am Montagabend in Paris in die Fifa-Weltelf des vergangenen Jahres gewählt. © FRANCK FIFE/AFP

Cancelo in die FIFA-Weltelf gewählt: Einer der besten Außenverteidiger der Welt

Weil Cancelo, zweifellos einer der besten Außenverteidiger der Welt, seine Rolle eher offensiv interpretiert, hatte Josip Stanisic beim 3:0-Erfolg gegen Union Berlin den Vorzug erhalten. Eine Woche zuvor, bei der Niederlage in Gladbach, war Cancelo erst eingewechselt worden, als Dayot Upamecano mit Rot vom Platz gestellt wurde.

Für ihn persönlich – nach fulminantem Start mit vier Startelfeinsätzen und zwei Vorlagen – der erste Dämpfer im roten Trikot.

Cancelo zuletzt nicht immer erste Wahl: „Ich muss spielen, um glücklich zu sein“

Noch gibt sich der Nationalspieler ruhig. Dass ein unzufriedener Joao Cancelo dem Klima im Team aber nicht unbedingt guttut, ist aus Manchester hinlänglich bekannt. „Ich muss spielen, um glücklich zu sein“, sagte er selbst erst vor wenigen Tagen in der Zeitung O Jogo – und gab zu, mit Enttäuschungen nicht immer richtig umzugehen. Von einer „schwierigen Persönlichkeit“ sprach er sogar mit Blick auf sich selbst. Auch wenn er bei ManCity „zu keinem Zeitpunkt respektlos gegenüber Kollegen oder gegenüber Trainern“ gewesen sei, stellte er klar: „Jeder Spieler will sich wichtig fühlen, will spielen und jeder, der etwas anderes behauptet, der lügt.“

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Nun liegt es an Trainer Julian Nagelsmann (35), diesen gesunden Egoismus in den nächsten Wochen in die richtigen Bahnen zu lenken. (hlr, bok)