Neuer Bayern-Star Joao Cancelo im Sommer schon wieder weg?

Leihe endet im Juni

Der Einstand von Joao Cancelo beim FC Bayern verlief durchwachsen. Doch bereits jetzt melden sich Interessenten für eine Verpflichtung des Portugiesen.

München – Gegen den VfB Stuttgart in der Liga ohne Einsatz im Kader, beim Achtfinalerfolg am Mittwoch (.8. März) gegen PSG lediglich mit einem Kurzeinsatz – wenn auch mit Assist zum entscheidenden 2:0. Für Joao Cancelo, Winter-Leihe von Manchester City lief es in der letzten Woche alles andere als rund, denn stets bekam Josip Stanisic von Julian Nagelsmann den Vorzug und meisterte vor allem gegen Paris seinen Job überragend.

+ Bayerns Neuzugang Joao Cancelo beim Spiel gegen Wolfsburg. © IMAGO/Darius Simka

In nicht einer seiner 8 Kaderberufungen seit seiner Verpflichtung durfte der 28-jährige Portugiese über 90 Minuten ran. Jedoch dürften allein überdurchschnittliche Leistungen dazu führen, dass der FC Bayern seine Kaufoption über kolportierte 70 Millionen Euro nach Ende der Leihe im Juni zieht.

Joao Cancelo beim FC Bayern – Feste Verpflichtung bereits abgeschrieben?

Trotz, oder gerade wegen des ungünstigen Starts an der Säbener Straße, berichtet die katalanische Sport nun über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona. Wie das Blatt wissen will, soll der FC Bayern den „Citizens“ bereits signalisiert haben, den fälligen Betrag zur Festverpflichtung nicht überweisen zu wollen. Laut dem Blatt gilt zudem als sicher, dass Cancelo unmittelbar wieder auf dem Markt landen würde, da er bei Pep Guardiola keine tragende Rolle spielen wird.

Um annähernd die 65 Millionen Euro wieder in die Kassen zu spülen, die City einst für den Rechtsverteidiger ausgab, könnte eine erneute Leihe eine Option sein, damit sich Cancelo bei einem weiteren Leihklub ins Rampenlicht spielt.

Joao Cancelo beim FC Bayern - Barca sucht kostengünstige Verstärkung für den Flügel

Beim Thema Leihe kommt somit auch der finanziell arg gebeutelte FC Barcelona ins Spiel. Auf der Rechtsverteidigerposition haben die Katalanen Verstärkungsbedarf. Doch die Wunschspieler Diego Dalot – aktuell beim Manchester United unter Vertrag – als auch Juan Foyth von Ligakonkurrent Villareal, verfügen über langfristige Verträge, aus denen die Katalanen beide möglicherweise nicht auslösen können.

Eine Leihe Cancelos, der während seiner aktiven Zeit in Valencia bereits im Fokus der „Azulgrana“ stand, wäre somit eine erfahrene, kostengünstige Alternative.

Joao Cancelo und der FC Barcelona – gute Kontakte zwischen Präsident und Berater

Ein weiterer Aspekt, der für eine Ankunft in Barcelona sprechen soll, sei zudem das exzellente Verhältnis zwischen Berater Jorge Medes und Barca-Präsident Joan Laporta.

Bis es so weit ist, stehen für den FC Bayern Joao Cancelo mit dem FC Augsburg der nächste Prüfstein in der Bundesliga an. Ob Julian Nagelsmann dem Portugiesen in dieser Partie mehr Spielzeit einräumen wird, bleibt abzuwarten. (nki)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Darius Simka