Sorgt Cancelo-Deal für Abwehr-Domino? So plant der FC Bayern nach dem Transfer-Coup

Von: Boris Manz

Die Leihe von City-Star Joao Cancelo zum FC Bayern München gilt als fix. Wie plant der Verein nun mit Benjamin Pavard, Bouna Sarr und Josip Stanisic?

München – Hasan Salihamidzic landet den nächsten Sensationstransfer! Kurz nach dem dritten Unentschieden in Folge kursierten Montagnachmittag erste Gerüchte, der FC Bayern könnte noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Gesagt, getan – Brazzo hat wie aus dem Nichts den Transfer von Joao Cancelo eingetütet.

Direkt im Anschluss stellt sich die Frage, ob die Münchner noch jemand verlassen darf. Bouna Sarr gilt als Streichkandidat – Benjamin Pavard will spätestens im Sommer weg. Gibt der Rekordmeister im Winter noch einen der beiden ab? Und wie steht es um die Zukunft von Eigengewächs Josip Stanisic?

Name: João Pedro Cavaco Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Position: Rechter Verteidiger Aktueller Verein: Manchester City Länderspiele: 41 für Portugal (7 Tore)

Transfer News: FC Bayern holt Joao Cancelo von Manchester City mit Kaufoption

Am Montagabend dürfte der FC Bayern München den Transfer von Joao Cancelo offiziell machen. Der 41-fache Nationalspieler Portugals absolviert davor noch den obligatorischen Medizincheck in München und unterschreibt anschließend den Vertrag an der Säbener Straße.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verpflichtet der Rekordmeister den wertvollsten Rechtsverteidiger der Welt (Quelle: transfermarkt.de) vorerst per Leihe. Laut The-Athletic-Reporter David Ornstein, der zuerst vom Transfer berichtete, sollen die Münchner aber eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro besitzen.

Folgen auf die Leihe von Joao Cancelo noch Abgänge beim FC Bayern München aus? Benjamin Pavard und Bouna Sarr könnten den Verein noch verlassen. © Imago/Lackovic/PA Images/Lackovic

FC Bayern Transfer-News: Zieht es Benjamin Pavard nun zum FC Barcelona?

Da Noussair Mazraoui aktuell an einer Herzbeutelentzündung erkrankt ist und bis auf Weiteres ausfällt, könnte Cancelo im Münchner Star-Ensamble direkt gesetzt sein. Da die Konkurrenz um Josip Stanisisc und Benjamin Pavard im neuen Jahr nicht überzeugen konnte. Bei Letzterem könnte jetzt Bewegung ins Transferkarussell kommen. Julian Nagelsmann und Salihamidzic hatten einem angestrebten Wechsel zum FC Barcelona mehrfach einen Riegel vorgeschoben. Ändert sich das nun mit dem Cancelo-Deal?

FC Bayern: Josip Stanisic weiterhin im Kader eingeplant – Bouna Sarr vor einem Wechsel?

Vermutlich nicht: Der Weltmeister von 2018 soll nun aber vermehrt auf seiner Wunschpostion in der Innenverteidigung auflaufen. Aktuell scheinen Dayot Upamecano und Mattjis De Ligt zwar gesetzt, mussten aber zuletzt Kritik von Nagelsmann einstecken. Außerdem könnte gelegentliche Rotation angesichts des straffen Terminkalenders helfen, Verletzungen vorzubeugen.

Ebenfalls kein Kandidat für einen Abgang ist Josip Stanisic. Das Eigengewächs soll weiterhin als Backup fungieren. Entweder von Joao Cancelo oder von Alphonso Davies.

Aktuell keine Transfer-Gerüchte: Kriegt Brazzo Bouna Sarr noch von der Gehaltsliste?

Abgangskandidat Nummer 1 bleibt Bouna Sarr. Nach einer Operation an der Patellasehne schuftet der Nationalspieler Senegals an einem Comeback. Der 30-Jährige gilt bereits seit längerem als Wechselkandidat, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit und des hohen Gehalts dürfte das Interesse an Sarr aber nicht gestiegen sein. Wir verfolgen die Transfer-Aktiviäten des FC Bayern im News-Ticker.