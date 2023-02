Freundin von Bayern-Neuzugang Cancelo sucht nach Wohnung in München

Von: Antonio José Riether

Neuzugang Joao Cancelo hat sich beim FC Bayern mit seiner ersten Vorlage bereits gut eingefunden, seine Freundin sucht derweil über Instagram eine Wohnung.

München – Der Wohnungsmarkt in München ist hart, auch neue Spieler des FC Bayern bekommen das offenbar zu spüren. Neuzugang Matthijs de Ligt etwa zog gemeinsam mit seiner Freundin Annekee Molenaar für die ersten Monate in ein Luxus-Hotel in der Innenstadt, nun sucht die nächste Verpflichtung des Rekordmeisters nach einer Bleibe. Zu Beginn der Woche holten die Bayern Joao Cancelo aus England, jetzt setzte seine Verlobte auf Instagram ein Gesuch ab.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Position: Rechter Verteidiger Ausgeliehen von: Manchester City Länderspiele: 41 (7 Tore)

Joao Cancelo: Freundin Daniela fragt Follower nach Hilfe bei Wohnungssuche in München

Ein halbes Jahr lang ist Cancelo an die Münchner verliehen, zuletzt spielte er dreieinhalb Jahre für Manchester City. Während dieses Zeitraums wird der portugiesische Nationalspieler versuchen, sich für eine feste Verpflichtung zu empfehlen, auch wenn die Kaufoption für seine Dienste relativ teuer wäre. Eigenwerbung betrieb er bereits bei seinem ersten Pflichtspiel am Mittwochabend in Mainz, als er nach wenigen Minuten den Führungstreffer der Bayern sehenswert vorbereitete.

Um sich in der bayerischen Landeshauptstadt nicht nur sportlich einzufinden, will Cancelo gemeinsam mit seiner Freundin Daniela Machado offenbar in eine Wohnung ziehen. Machado postete diesbezüglich eine direkte Frage an ihre mehr als 84.000 Follower auf Instagram: „Where can I find apartment for rent in Munich?“, schrieb sie in nicht ganz fehlerfreiem Englisch und teilte ihr Anliegen in ihrer Story.

Joao Cancelos Freundin Daniela Machado startete auf Instagram einen Aufruf, um eine Mietwohnung in München zu finden. © Screenshots Instagram (@danielalexmachado)

Joao Cancelo: Ausgeliehener FC-Bayern-Star und seine Freundin suchen aktuell eine Wohnung

Angesichts der unklaren Zukunft von Joao Cancelo, der ab Sommer entweder für 70 Millionen Euro fest verpflichtet wird oder nach England zurückkehrt, könnte die Suche nach einer Mietwohnung noch etwas schwerer werden. Ein Bayern-Fan, der dem neuen Außenverteidiger und seiner kleinen Familie eine geeignete Wohnung vermietet oder zumindest vermitteln, sollte sich allerdings finden.

Etwas überraschend ist die öffentliche Anfrage von Machado aber schon, immerhin ist der FC Bayern eines der Vorzeige-Unternehmen in München und bietet seinen Spielern in vielerlei Hinsicht eine professionelle Betreuung. Nicht zuletzt durch den Integrationsbeauftragten Johannes Mösmang, der besonders ausländische Neuzugänge an das neue Leben in der Isarmetropole heranführt.

FC Bayern: Familie Cancelo auf Wohnungssuche – Teamkollegen könnten helfen

Joao Cancelo und seine Daniela sind nicht nur zu zweit in München, auch das dreijährige Töchterchen Alicia soll sich in der neuen Heimat wohlfühlen. Möglicherweise können die Teamkollegen dem Portugiesen weiterhelfen, immerhin sind einige Bayern-Profis selbst Familienväter und leben etwas außerhalb im ruhigen Vorort Grünwald.

Für das Paar und die gemeinsame Tochter wäre eine schnelle Lösung für das Problem von Vorteil, so könnte sich Joao Cancelo wohl noch besser auf die bevorstehenden Aufgaben mit den Bayern fokussieren. Nach seinem starken Debüt im DFB-Pokal-Achtelfinale folgen noch zwei Bundesliga-Partien, ehe am 14. Februar das Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain in der französischen Hauptstadt auf dem Plan steht. (ajr)