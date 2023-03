Nagelsmann-Aus beim FC Bayern? Joao Cancelo wird in Live-Interview total überrumpelt

Von: Alexander Kaindl

Julian Nagelsmann ist nicht mehr länger Trainer des FC Bayern München. Wir fassen die Reaktionen auf den Rauswurf zusammen.

München - Julian Nagelsmann und der FC Bayern München gehen getrennte Wege. Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstagabend wie ein Lauffeuer. Als Nachfolger haben die Bayern-Bosse Thomas Tuchel auserkoren. Die offizielle Bestätigung beider Personalien soll am Freitag folgen.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 in Krumbach (Bayern) Vereine als Spieler: Stuttgarter Kickers, SSV Ulm 1846 Vereine als Trainer (u. a.): 1. FSV Mainz 05 (U19, Profis), Borussia Dortmund, Paris St. Germain, FC Chelsea Größte Erfolge: Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister, FIFA-Welttrainer des Jahres, DFB-Pokalsieger, Französischer Meister

Nagelsmann-Aus beim FC Bayern? Joao Cancelo in Live-Interview total überrascht

Die Spieler des deutschen Rekordmeisters wurden vom Rauswurf überrascht. Viele von ihnen befinden sich derzeit auf Länderspielreise, kehren erst im Laufe der kommenden Woche an die Säbener Straße zurück.

Winterneuzugang João Cancelo wurde unmittelbar nach dem portugiesischen 4:0-Erfolg gegen Liechtenstein mit dem bevorstehenden Aus seines Trainers konfrontiert - in einem Live-Interview bei TV-Sender Sport TV.

Joao Cancelo (r.) wurde in einem TV-Interview mit dem bevorstehenden Aus von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann konfrontiert. © Revierfoto / Imago / Screenshot Sport TV

Joao Cancelo zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: „Das habe ich nicht gewusst“

Seine Reaktion: „Das habe ich nicht gewusst. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Clubführung.“

Cancelo wechselte in der Winterpause ziemlich überraschend von Manchester City zum FC Bayern. Bis zum Saisonende ist der Außenverteidiger ausgeliehen. Dass die Bayern die sündhaft teure Kaufoption von 70 Millionen Euro ziehen werden, gilt als ausgeschlossen.

Cancelo zu Nagelsmann: „Ich wünsche ihm alles Glück der Welt“

Cancelo weiter: „Das hat mich überrumpelt. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen.“

Der neue Trainer ist angeblich schon gefunden: Thomas Tuchel soll den deutschen Rekordmeister übernehmen.

Thomas Tuchel soll Nachfolger von Julian Nagelsmann werden

Der ehemalige Chelsea-Coach befindet sich aktuell schon in München, der große Tag soll dann der Freitag (24. März) werden: Es wird erwartet, dass Julian Nagelsmann im Laufe des Vormittages an der Säbener Straße von seinem Rauswurf erfährt. Bei Tuchel fehlte zunächst nur noch die Unterschrift. Der gebürtige Krumbacher würde dann nach langer Anlaufzeit endlich Bayern-Trainer werden: Seit Jahren geisterte sein Name durch München, wenn wieder einmal die Trainerfrage gestellt wurde. (akl)