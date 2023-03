Frust-Ausbruch beim FC Bayern? Edel-Reservist bolzt Ball über Bürogebäude

Er durfte zuletzt kaum spielen

Joao Cancelo fristet derzeit ein Reservistendasein beim FC Bayern. Glücklich dürfte er darüber nicht sein – wie man wohl auch an einer Aktion im Training bemerkt.

München – Zuerst als Super-Transfer gefeiert, jetzt auf dem Abstellgleis: So schnell kann es im Fußball manchmal gehen. Joao Cancelo vom FC Bayern schlug bei seinen ersten Einsätzen mit wichtigen Assists voll ein, doch mittlerweile hat er seinen Stammplatz als Außenverteidiger verloren. Eine Trainingsbeobachtung unterstreicht wohl, dass auch der Portugiese selbst sehr unzufrieden ist mit seiner aktuellen Situation.

+ Zuletzt kam er nur von der Bank - und in Stuttgart gar nicht zum Einsatz: Joao Cancelo (l.). © IMAGO

Laut Bild wirkte der 28-Jährige im Reservisten-Training des Rekordmeisters am Sonntag (6. März 2023) anfangs nachdenklich, setzte sich laut Beobachtungen der Bild einsam auf einen Ball. Er führte kaum Gespräche mit seinen Kollegen. Dann zeigte er aber auch eine ganz andere Seite von sich - er ließ Dampf ab. Bei einem Trainingsspiel knallte er mit voller Wucht so hart gegen einen aufspringenden Ball, dass dieser über das Bürogebäude am Trainingsgelände auf die Säbener Straße flog.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro, Portugal Bisherige Vereine: Benfica Lissabon, FC Valencia, Inter Mailand, Juventus Turin, Manchester City, FC Bayern München Größte Erfolge: Englischer Meister, Italienischer Meister, Portugiesischer Meister, Nations-League-Sieger

Nagelsmann über Cancelo: „Hat ein paar Dinge aufzuholen“

Der von Pep Guardiolas Manchester City ausgeliehene Verteidiger spielte in den letzten fünf Partien nur 191 von 450 möglichen Minuten. Dabei war er wegen zu geringer Einsatzzeiten von den Skyblues an die Isar transferiert. Am Sonntag gegen Stuttgart kam es zum vorläufigen Tiefpunkt: Cancelo saß 90 Minuten lang auf der Bank, während seine Kollegen ein 2:0 gegen abstiegsbedrohte Schwaben fast noch aus der Hand gaben. Julian Nagelsmann vertraute trotzdem anderen Spielern. Der Coach erklärte, wieso er aktuell nicht auf den Neuzugang setzt: „Er hat natürlich noch ein paar Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht. Weil es schon ein anderer Spielstil ist als bei Pep. Da braucht er noch ein bisschen Zeit. Die kriegt er auch.“

Im Gespräch mit der portugiesischen Zeitung O Jogo hatte Cancelo selbst erklärt: „Ich muss spielen, um glücklich zu sein.“ Das war in Manchester offenbar nicht mehr der Fall, und nun droht das gleiche Szenario auch langfristig in München - es sei denn, Cancelo schafft unter Nagelsmann doch noch einmal den Turnaround.

Bayerns Abwehrpuzzle gegen Paris: Wohl wieder nur Bankplatz für Cancelo

Im Schlagerspiel gegen Paris Saint-Germain dürfte Cancelo wieder nur Zuschauer sein - im Gegensatz zu Josip Stanisic. „Wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie wir es machen. Aber Stani ist eine Option“, sagte Nagelsmann über sein Abwehr-Puzzle gegen PSG.

Da Benjamin Pavard gesperrt ist und Nagelsmann eine Dreierkette bevorzugt, ist Stanisic neben den gesetzten Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt (Nagelsmann schwärmte jüngst vom Niederländer) der logische dritte Mann. Er kann im Gegensatz zum namhafteren, aber auch viel offensiveren Cancelo im Spielaufbau den Halbverteidiger-Posten besser ausfüllen, wie Nagelsmann erläuterte. Dem Trainer geht es am Mittwoch um „ein gutes Gleichgewicht zwischen offensiver Power und defensiver Ordnung“. Cancelo ist eigentlich flexibel, kann auch offensive Außenbahnen besetzen. Doch dort sind Hinspiel-Torschütze Kingsley Coman rechts und Alphonso Davies links Nagelsmanns sogenannte „Joker“. So bleibt für den Neuzugang wohl wieder nur die Bank. Für das Spiel gibt es übrigens ein gutes Omen für die Bayern: In der Person des Schiedsrichters. (cgsc mit dpa)

