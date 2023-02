Cancelo-Verpflichtung im Sommer: Blau-weiße Hürde für den FC Bayern?

Von: Marius Epp

Viele fordern schon jetzt: Joao Cancelo muss in München bleiben! Doch will der FC Bayern den Portugiesen fest verpflichten, warten einige Hürden.

München – Selten hat sich ein Winter-Neuzugang so nahtlos in eine Mannschaft eingefügt wie Joao Cancelo. Die Leihgabe von Manchester City ist erst ein paar Spiele dabei, gehört aber schon fest zum Stammpersonal von Julian Nagelsmann. Der Neuzugang weckt in München Begehrlichkeiten – auch über den Sommer hinaus.

João Pedro Cavaco Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 (Alter 28 Jahre), Barreiro, Portugal Leih-Verein: FC Bayern München Vertrag bei Manchester City bis: 2027 Marktwert: 70 Millionen Euro

Joao Cancelo fest zum FC Bayern? Chelsea wohl auch interessiert

Cancelo ist nur für ein halbes Jahr ausgeliehen, eine schnelle Rückkehr auf die Insel schloss er selbst ausdrücklich nicht aus. Der FC Bayern hat sich zwar eine Kaufoption gesichert, allerdings soll diese bei um die 70 Millionen Euro liegen. Hasan Salihamidzics Optimismus, diese Summe bezahlen zu können, hält sich in Grenzen.

Die hohe Ablösesumme ist jedoch nicht die einzige Hürde auf dem Weg zu einem festen Cancelo-Transfer. Auch andere Vereine könnten im Sommer ihre Fühler nach dem offensivstarken Verteidiger ausstrecken. Wie das Portal 90min.com berichtet, beobachtet der FC Chelsea die Situation um den 28-Jährigen genau. Wird der Ex-Klub von Thomas Tuchel zur blau-weißen Hürde?

Joao Cancelo ist ein heißbegehrter Mann. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Joao Cancelo will angeblich beim FC Bayern bleiben

Die Blues haben einen verrückten Transfer-Winter hinter sich, scheinen aber immer noch nicht ganz zufrieden mit ihrem Kader zu sein. Auf der Linksverteidiger-Position überzeugt Sommer-Neuzugang Marc Cucurella nicht, Ben Chilwell liebäugelt mit einem Wechsel zu Manchester City.

Immerhin: Informationen von 90min.com zufolge würde Cancelo selbst am liebsten in München bleiben. Manchester City soll zudem auch bei einer etwas niedrigeren Ablösesumme (um die 60 Millionen) gesprächsbereit sein. Laut The Athletic sollen übrigens auch der FC Barcelona und Real Madrid an Cancelo interessiert gewesen sein, als er Ende Januar verfügbar wurde.

FC Bayern in der Champions League gegen PSG

Momentan wird sich Cancelo aber noch nicht allzu viele Gedanken über seine Zukunft machen. Er will in erster Linie dem FC Bayern zum Einzug ins Champions-League-Viertelfinale verhelfen – gegen Paris St. Germain nicht die leichteste Aufgabe. Aber genau für diese Spiele haben ihn die Bayern geholt. (epp)