Wie läuft ein Mega-Transfer ab? ROOF-Geschäftsführer Wirth packt über Berater-Job aus

Von: Philipp Kessler

ROOF zählt zu den größten Berater-Agenturen der Welt. Standort ist in Grünwald. Im tz-Interview spricht Geschäftsführer Thorsten Wirth über den polarisierenden Job.

München - Representatives Of Outstanding Footballers. Auf Deutsch: Vertreter herausragender Fußballer. Oder kurz: ROOF. Die Berater-Agentur, 2021 entstanden aus einer Fusion von Spielerrat und Arena11, zählt zu den größten der Welt. Ihre Klienten sind Top-Stars wie Kai Havertz (24/Arsenal), Marc-André ter Stegen (31/FC Barcelona), Sadio Mané (31/Al-Nassr), Konrad Laimer (26/FC Bayern) und Serge Gnabry (28/FC Bayern). Geschäftssitz ist Grünwald. „In der Wirkung ist es gut, an einem Standort mit Fußball-Historie und -Power zu sein“, sagt Geschäftsführer Thorsten Wirth (45). Das große tz-Interview mit dem Berater-Boss über ROOF, das Leistungsangebot einer Top-Agentur, die Paris-Kritik an Gnabry und Common Goal.

Herr Wirth, warum haben Sie sich für Grünwald als Agentur-Standort entschieden?

ROOF-Boss Thorsten Wirth (l.) betreut mit seiner Berateragentur unter anderem Bayern-Star Serge Gnabry. © ROOF/Ulmer/imago

Das hatte eher einen praktischen Grund. ROOF ist aus einer Fusion von Arena11 und Spielerrat entstanden. Arena11 hatte seinen Sitz schon immer in München, ist eines Tages nach Grünwald gezogen. Die Agentur hatte einen deutlich größeren Stamm als wir bei Spielerrat. Daher war es in der Diskussion schnell klar, dass der gemeinsame neue Standort Grünwald sein wird.

Viele große Agenturen haben Ihren Sitz im Ausland, teilweise auch steuergünstige Standorte. Welchen Vorteil bietet München und Umgebung?

In der Wirkung ist es schon gut, an einem Standort mit Fußball-Historie und -Power zu sein. Wir fühlen uns hier wohl und haben auch ein paar Spieler bei den Bayern. Da ist diese lokale Nähe auch von praktischen Vorteil. Es war nicht so, dass wir nach der Fusion beschlossen haben, wir fungieren ganz bewusst von München aus. Dieser Standort ist einfach historisch gewachsen. Für das Headquarter von ROOF wird es auch München bleiben.

2021 kam es zur Agentur-Fusion. Warum?

Wir haben uns über Jahre schon kennengelernt. Wenn wir uns im Stadion getroffen haben, haben wir uns gut verstanden und respektiert. Man hatte das Gefühl, das sind Agenturen, die ähnlich ticken. Bei beiden stand Veränderung an. Zu der Zeit haben wir auch ein gemeinsames Charity-Projekt mit Common Goal umgesetzt. Das hat noch mal das Gefühl verstärkt, dass wir zwischenmenschlich zusammenpassen. Dann haben wir uns hingesetzt und darüber gesprochen, wie man sich ausrichten will. Es hat menschlich und inhaltlich so gut gepasst, dass wir gesagt haben, wir vereinen die Agenturen mit ihren gemeinsamen Stärken und starten etwas Neues in Deutschland.

Angreifer des FC Bayern: Serge Gnabry. © IMAGO/Michael Taeger

Was hat sich für die einstige Agentur Spielerrat dadurch verändert?

Der Markt hat sich insgesamt verändert. In der Weltspitze hat man eine starke Konzentration an Topspielern bei großen Agenturen, die auch teilweise Resultate von Fusionen oder von amerikanischen Einflüssen geprägt sind. In diesen Spitzen-Bereich sind wir vorgedrungen. In Deutschland sind wir die klare Nummer eins auf dem Markt. Das waren wir vorher als Spielerrat nicht. Da waren wir eher die mittelgroße schicke und coole Boutique aus Nürnberg. Diese Veränderung brauchen wir jetzt auch, um im internationalen Geschäft angreifen zu können.

Inwieweit hat sich auch die Namensänderung zu ROOF für Sie gelohnt?

Der Name war tatsächlich in England immer ein Genickbrecher. Wir fanden das Wortspiel damals, als wir uns Spielerrat überlegt haben, unglaublich witzig. Aber immer, wenn wir in England gesessen sind, und jemandem erklärt haben, was Spielerrat ist, hat es nicht funktioniert. Den Spielerrat - diese Gruppe an vier, fünf Leadern in der Mannschaft - kennen die Protagonisten in England auch nicht. Diese Erklärung ist immer gescheitert. Deswegen war beim Zusammenschluss klar, dass wir einen Namen wollen, der international verstanden wird, kurz und knackig ist und bei dem auch ein Wortspiel dahinter steckt.

Welches?

Es ist ein Dach, unter dem sich zwei Vorgänger-Agenturen vereint haben und nun aus einem Haus heraus agieren. Gleichzeitig war es dieses Wortspiel: Representatives Of Outstanding Footballers. Das ist das Credo, wie wir agieren wollen. Wir wollen mit herausragenden Spielern arbeiten. Oder: Wenn sie es zu dem Zeitpunkt, an dem sie zu uns kommen, noch nicht sind, wollen wir es mit dem Spieler zusammen schaffen, dieses Adjektiv „outstanding“ - herausragend - auch zu erfüllen.

Berater sind verschrien. Warum aus Ihrer Sicht?

Fußball fasziniert ganz viele Menschen. Der Job kann wirtschaftlich lukrativ sein, bei null Eintrittsbarriere. Man muss kein Diplom haben. Man muss nur sagen: „Hey, ich mache das.“ Deswegen ist diese unglaublich hohe Anzahl an Beratern - gute und schlechte - entstanden, die jetzt natürlich auch zu einem schlechten Bild führen.

Sind Berater geldgeil?

Wäre man in unserer Position nur geldgeil, dann würden wir nicht dauerhaft mit unseren Klienten arbeiten können. In dem Moment, in dem der Fußballer merkt, dass man als Berater nicht in seinem Sinne agiert, sondern eher egoistisch, verliert man ihn als Klienten. Das kann man einmal machen. Aber dann ist man aus dem Geschäft raus. Wenn man bei uns auf die Klientenliste schaut: Die ist groß, die hat viele Schwergewichte, die schon ganz lange mit uns arbeiten. Das machen sie, weil sie Vertrauen haben, dass wir es inhaltlich gut, partnerschaftlich und transparent machen. Der Fußballer kann sich ja jeden Tag neu und frei entscheiden, wer sein Berater sein möchte. In dem Moment, wo wir Mist bauen würden, hätten wir den Klienten verloren.

Stehen Fußballer also gar nicht bei Berateragenturen unter Vertrag?

In Deutschland hat kein Spieler einen Vertrag mit der Agentur, weil wir unter deutschem Arbeitsrecht agieren. Arbeitsvermittlung ist nicht exklusiv.

Laut eigener Beschreibung verstehen Sie sich vor allem als Life-Coaches.

Life-Coaching hat für mich unterschiedliche Komponenten. Die eine ist das Thema Karriereplanung: dass der Spieler eine offene und wertvolle Diskussion bekommt, wie man eine Karriere nachhaltig und bestmöglich für ihn aufbaut. Die andere Komponente ist das Leben außerhalb des Fußball-Bereichs. Das Dienstleistungspaket der Agenturen hat sich in den letzten Jahren schon massiv verändert.

Inwiefern?

Vor 15 Jahren war ein Berater noch ein klassischer Dealmaker, der einen Vertrag von A nach B umgesetzt hat. Das war die Haupttätigkeit. So ist es heute nicht mehr. Als Top-Agentur muss man das komplette Paket anbieten. Inwieweit der Spieler das dann in Anspruch nimmt, hängt vom Typ ab. Grundsätzlich kann er Hilfestellung in allen Lebensbereichen bekommen.

Viele Berater organisieren auf Wunsch Ihrer Spieler sogar Spielkonsolen, Klamotten oder Uhren…

Das kann man nicht negieren. Urlaube, Luxusgüter, limitierte Produkte - dass wir da mal helfen, was zu bekommen, gehört in der Welt, in der wir agieren, dazu. Es ist aber nicht so, dass wir das als wesentlichen Schwerpunkt sehen. Das ist eine Pflichterfüllung und gehört zum Klienten-Management. Schwerpunkt bei uns ist schon das Thema Performance, das Bessermachen.

Mit Hannes Winzer hat ROOF einen Gesellschafter, der in diesem Bereich sehr bewandert ist.

Der Perfomance-Bereich ist einer der Schwerpunkte von Hannes. Er lässt Impulse aus dem Biohacking, der Neuroathletik, Ernährungsberatung und Mentalcoaching immer wieder in die Arbeit einfließen. Das Thema ist eher Differenzierungskriterium. Einen guten Physio oder Athletiktrainer zu haben, ist nicht mehr Raketenwissenschaft. Man muss aber natürlich dennoch die Besten haben. Man muss immer wieder mit neuen Themen, Partnern und Wegen versuchen, dieses Performance-Thema anzugehen. Unser USP ist, dass wir in Deutschland das beste Netzwerk haben.

Ihr Klient Serge Gnabry hat zwischenzeitlich mit dem Klavierspielen angefangen. Wie hilft das beim Fußballspielen?

Das fällt unter die mentale Komponente, Thema Wellbeing. Es geht darum, einen Impuls von der Seite zu bekommen, damit man nicht 24/7 an Fußball denkt. Es geht dabei auch darum, abschalten zu können, weil es neu und eine Herausforderung ist. Das Klavierspielen macht ihn jetzt nicht zu einem besseren Fußballer, aber ist ein cooles Instrument, um ihn mal abzulenken, um was Neues zu lernen und zu sehen, wie herausfordernd andere Themen sind. Serge ist einfach total offen.

Einige Spieler sind da vermutlich verschlossener.

Man muss natürlich auch einen Empfänger haben, der einem diese Ideen abnimmt. Wenn man hingeht und plump sagt: „Mach Yoga, spiel Klavier, geh zur Neuroathletik. Und übrigens: Was du gefrühstückt hast, ist auch ein Quatsch.“ Da stößt man manchmal auf Widerstand. Da braucht es die richtigen Jungs, die damit etwas anfangen können.

Wie gehen Sie mit negativer Berichterstattung über Ihre Spieler um?

Auch das ist Teil unseres Jobs, das Thema Presse und Medien, um den Spieler herum zu managen. Mal einen Ratschlag zu geben. Vielleicht auch mal da, wo man glaubt, dass es inhaltlich nicht richtig oder unfair ist, ein Gespräch mit den Journalisten zu suchen oder dagegenzuhalten. Das muss aber kooperativ und respektvoll sein.

Klappt das immer?

Das ist schon auf vernünftigem Wege machbar. Ich glaube nicht, dass die Presse und Spielerberater sich immer gegenseitig verteufeln. Es ist auch kooperativ und konstruktiv. Nicht immer ist man einer Meinung. Oftmals ist dabei der Entschluss, dass jeder seinen Job machen muss und so macht, wie er ihn für richtig hält. Das ist übrigens oft der Exit, wenn man nicht auf einen Nenner kommt. (lacht). Im Ernst: Mit Kontaktpflege und Diskussion versucht man schon, ein gegenseitiges Verständnis zu erzeugen.

Können Sie verstehen, dass Gnabry letzte Saison für seinen Trip zur Pariser Fashion Week während einer sportlich schwierigen Phase medial kritisiert wurde?

Wenn man nur auf die Fakten schaut, kann man natürlich mit Blick auf die Reise sagen: „Muss das sein.“ Wenn man aber Kontext kennt und hinterfragt, war es vielleicht gar nicht so dramatisch. Weil wir vorhin über mentales Wellbeing gesprochen haben: Vielleicht ist das ein Weg von ihm, sich an seinem freien Tag mit seinem allergrößten Hobby zu beschäftigen und zu versuchen, dem ganzen Druck und Trubel zu entfliehen. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, zuhause auf dem Sofa zu sitzen und fernzusehen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann: „Wenn er das getan hätte, hätte er am nächsten Tag besser Fußball gespielt.“

Hand aufs Herz: Hat Sie die Kritik an Ihrem Spieler genervt?

Was mich ärgert: Es war sein freier Tag. Da gibt es kein vertragliches Verbot, dass er irgendwo hingeht. Da kann man als Kritiker nur über das moralische „Muss das sein?!“ kommen, weil er gegen nichts verstoßen hat. Und dieses „Muss das sein?!“ ist mir in dem Fall zu altmodisch diskutiert worden. Es ist kein Ausnahmefall. Es ist nicht so, dass alle Topstars grundsätzlich am freien Tag zuhause bleiben. Aber in dem Fall war es eine schwierige Phase bei Bayern - und dann kommt die Reise zur Fashion Week. Das hat durch die Rahmenbedingungen mehr Dynamik angenommen, als es der Sachverhalt verdient hätte.

Wird Fußballern zu viel abgenommen?

Da muss man differenzieren, in welcher Phase man gerade ist. Ich glaube, es ist nicht gesund, wenn man einem ganz jungem Spieler im Talentebereich alles abnimmt. Es gehört zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu, dass man sich beispielsweise um die eigene Wohnung kümmert, sich eine Fahrschule sucht oder einen Lebenslauf tippt. Wenn man in jungen Jahren das alles abgenommen bekommt, hat man gar nicht die Chance, einen vernünftigen Reifeprozess durchzumachen. Wenn die Karriere aber eine gewisse Dynamik angenommen hat und die Maschinerie des Profiwerdens ins Laufen kommt, ist es Fakt, dass man als Agentur auch in banalen Themen helfen muss.

Zum Beispiel?

Manchmal findet innerhalb von zwei, drei Tagen ein Transfer statt. Ein Spieler, der in diesem kurzen Zeitraum einen Vertrag unterschreibt, in den Flieger steigt und am nächsten Tag in einer neuen Stadt aufschlägt, hat gar keine Chance, Kartons zu packen oder Telefon und Auto abzumelden. Das passiert manchmal innerhalb weniger Stunden. Einen Umzug abzuwickeln, eine Wohnung zu suchen, den Spieler bei einer Wohnort-Anmeldung zu begleiten - da ist es dann auch sinnvoll, dass man bei diesen Themen als Agentur unterstützend agiert.

Laut Transfermarkt.de betreut Roof 193 Spieler. Wie werden Sie allen gerecht?

Wir sind insgesamt 45 Mitarbeiter, verteilt in Deutschland, England, Spanien und Frankreich. Davon sind rund zwei Drittel als Club oder Player Manager unterwegs, der Rest ist in Kommunikation, Marketing, Service, Backoffice, Finanzen oder Recht tätig. Es ist ein ganz gutes Verhältnis. Wenn wir sagen, dass an die 30 Leute unterwegs sind, mit Clubs, Spielern und Transfers zu tun haben, hat man ein Verhältnis von sechs, sieben Spielern pro Kopf. Das ist machbar und gesund. Diese Manpower ist aber schon notwendig, um dieses Spielerportfolio auf dem hohen Niveau, das wir haben, zu managen.

Wie sieht Ihr eigener beruflicher Tagesablauf aus?

Durch das neue Konstrukt ROOF bin ich selber eher in die klassische Geschäftsführerrolle gerutscht. Ich betreue meine Spieler wie Serge oder David Raum weiterhin aktiv. Bei mir hat sich der Fokus aber sehr stark in die Unternehmensfunktionen verschoben. Es sind 60 bis 70 Prozent, die ich für Strategie, Internationalisierung und Mitarbeiter aufbringe. Den Rest der Zeit verbringe ich bewusst damit, die von mir betreuten Spieler zu unterstützen. Der Alltag ist selten gleich. Das ist aber auch das Schöne. Durch unterschiedliche Ereignisse habe ich Ad-hoc-Themen. Das Pokalspiel in Münster zum Beispiel: Serge hat sich dabei leider den Arm gebrochen. Der Großteil der anschließenden Koordination wird vom Verein übernommen. Ich muss mich dann darum kümmern, der Versicherung diesen Schadensfall zu melden und Serge zu begleiten, dass alles ordentlich läuft. Daran habe ich am Tag davor natürlich nicht gedacht, aber es beschäftigt mich an den Folgetagen. Verletzungen, sportliche Ereignisse, Spielerunzufriedenheiten, Trainerwechsel, die zu Verunsicherung führen und dann mit dem Spieler wieder eine gewisse Sicherheit erzeugen - es passiert immer etwas, das den eigentlich geplanten Tag durcheinanderwürfelt.

Wie läuft ein Mega-Transfer ab?

Anbieten muss man den Mega-Transfer nicht, weil er meistens die Spieler betrifft, die bei Top-Clubs ohnehin angesagt sind. Was einen solchen Transfer aber ausmacht, ist ein hoher Aufwand an vorbereitender Kommunikation. Der Spieler ist Weltklasse und nachgefragt. Mega-Transfers können aber nicht 25 Vereine in Europa durchführen. Die spielen sich zwischen maximal acht und zehn Vereinen ab. Das Spielfeld, auf dem man sich bewegt, ist also eingeschränkt. Mega-Transfer heißt ganz oft auch Mega-Ablösesumme. Das ist keine Zwei-Tages-Entscheidung. Da ist die Vorbereitungsphase in den meisten Fällen schon wochen- oder monatelang. Es geht auch darum, auszuloten, welcher Verein die Bereitschaft hat, einen solch großen Transfer abzuwickeln. Eine weitere Frage ist, macht das auch für den Spieler Sinn.

Auch der abgebende Verein hat oft ein gewichtiges Wort mitzureden.

Genau. Da muss man als Berater wissen, ob der Club bereit ist, den Spieler abzugeben und falls ja, wo die Schmerzgrenze liegt. Es ist dieses Ausloten, Anbahnen und Verbinden - und dann oft noch im Konflikt. Es ist ja selten so, dass die Clubs am Tisch sitzen und sich sofort einig sind ohne zu diskutieren. Da ist man als Berater häufig auch in einer moderierenden Funktion tätig. Das ist schon intensiv und spannend. Durch das Volumen, das besprochen wird, sind alle Akteure auch auf Spannung. Da will jeder der Gewinner sein. In dem Moment, in dem sich der eine als Verlierer fühlt, gibt es meistens den Mega-Transfer nicht.

Gibt es Transfers, die auch für Sie als Berater unvorhergesehen daherkommen?

Überraschungsmomente hat man selten. Die Spitzenakteure - Sportchefs, Spieler und Berater - sind ohnehin konstant im Austausch. Man spricht auch, wenn man kein konkretes Thema hat. Man versucht, an den entscheidenden Personen dran zu sein und gerade bei den Champions-League-Clubs immer zu verstehen, was dort gerade passiert. Im Spitzensegment hat man keine Überraschungsmomente. Darunter passiert das schon mal. Manchmal hat man einen Anruf aus dem Ausland, der überraschend kommt.

Wie schwer ist es, einen Transfer bis zur offiziellen Meldung unter Verschluss zu halten?

Das ist schwieriger geworden. Es klappt schon immer noch ganz gut, finde ich. Ohne uns selbst zu sehr loben zu wollen: Aber die großen Transfers der letzten zwei, drei Jahre - ob Sadio Mané nach München, Kai Havertz von Chelsea zu Arsenal - waren nicht wochenlang vorher in der Presse. An irgendeinem Punkt kommen die raus, ja. Umso mehr Akteure involviert sind, umso größer ist die Gefahr, dass Infos geleakt werden. Aber wenn man es will und alle mithelfen, kann man einen Wechsel schon lange hinterm Vorhang lassen.

Ein Mega-Transfer bringt auch hohe Beraterhonorare mit sich. Wie froh sind Sie darüber?

Es wäre zu sehr geheuchelt, wenn ich sage, man würde sich nicht über den wirtschaftlichen Teil freuen. Ein Beispiel: Wenn man ein Startup hat und man verkauft dieses, hängt man natürlich an seinem Unternehmen, aber auf der anderen Seite freut man sich auch über den finanziellen Part des Exits. Es ist nicht verwerflich, wenn wir sagen, es hat wirtschaftlich auch richtig gut funktioniert. Was ich persönlich erstaunlich finde: Es bleibt kaum Zeit, den Moment der Freude zu genießen. Nicht nur das Wirtschaftliche, sondern auch den Teil, bei dem man als Berater mit dem Spieler bei seinem neuen Verein ist. Man hat dann diesen Unterschriftsmoment, spürt Stolz und Freude. Aber am nächsten Tag geht’s schon los. Wenn ich zurückschaue, habe ich oft das Gefühl, ich konnte die großen Momente gar nicht richtig genießen. Das muss ich besser machen die nächsten Jahre.

Wie stressig war der vergangene Transfersommer für ROOF?

Im Sommer hatten wir 66 Transaktionen. Man marschiert ständig weiter. Ein Transfer ist durch, und parallel wird schon der nächste verhandelt.

Natürlich läuft dabei nicht immer alles glatt. Wie hart ist es für Spieler und Berater, wenn man keinen neuen Verein findet?

Im Corona-Geisterspiele-Jahr haben wir gemerkt, dass die Vereine ihre Kader reduzieren und sparen. Es ist ja nicht so, dass in dem Jahr zehn bis 15 Prozent der Spieler gesagt haben, sie hören mit dem Fußball auf. Sie wollten alle weiter spielen. Manchmal kommt man dann schon in die Situation, wo man für den Spieler am ersten Trainingstag nichts hat. Das ist eine Challenge, auch für den Spieler. Dann heisst es, Gas geben und versuchen, eine gute Lösung für den Spieler zu finden. Man muss ihn als Agentur auch mental begleiten. In solch schwierigen Phasen ist man manchmal eher als Psychologe gefragt. Es ist tatsächlich so, dass wir es meistens noch geschafft haben, einen neuen Club zu finden. Da müssen aber schon beide Ausdauer haben - Berater und Spieler.

Nennen Sie bitte ein konkretes Beispiel.

Martin Angha hatte damals eine Vertragsauflösung in Saudi-Arabien. Wenn man als Spieler aus diesem Land zurückkommt, ist man in Europa nicht mehr so präsent oder auf dem Schirm. Wir hatten schon eine Phase, in der wir eine Zeit lang nichts Neues für Martin hatten. Er war da aber richtig stabil. Wehen Wiesbaden hat dann einen Super-Move gemacht. Sie haben mit ihm einen Spieler, den wahrscheinlich nur sie so richtig einschätzen konnten, genommen. Ablösefrei. Jetzt ist er bei ihnen Stammspieler in der 2. Liga.

Viele vertragslose Spieler bleiben aber über.

Die, die ohne Job sind, sind meistens keine Fußballmillionäre. Auf Transfermarkt.de gibt es die Liste der wertvollsten vertragsfreien Spieler. Um die müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Die fallen trotzdem weich. Ein Spieler, der in der 2. oder 3. Liga spielt, kein Fußballmillionär ist und drei, vier Monate keinen Job hat, für den ist es richtig hart.

ROOF agiert international. Welche Unterschiede gibt es in den verschiedenen Ländern?

Der Fußball ist super international und transparent geworden. Es ist selten so, dass ganz große Unterschiede bestehen. Es gibt aber schon lokale Besonderheiten, auf die man achten muss. Lokales Steuer- oder Arbeitsrecht ist immer etwas, das man im Vertrag unterschiedlich betrachten muss. Deswegen ist immer ein lokaler Rechtsexperte dabei. Es gibt unterschiedliche Marktstrukturen und auch Timings. Den echten Deadline Day gibt es beispielsweise nur in England. Der deutsche wird ein wenig inszeniert. Aber wir haben hierzulande am Ende nicht viele Bewegungen. Bei den Engländern passiert im Schlussspurt richtig viel. Wenn sie früher agieren würden, dann denken sie, sie bezahlen über Marktwert. Das ist faktisch wahrscheinlich auch so. Sie warten ganz bewusst lange ab, um den Entscheidungsdruck beim abgebenden Verein zu haben.

In England kommen und gehen viele internationale Spieler.

Und Spanien und Italien agieren hingegen sehr national. Die Spanier haben selten eine internationale Bewegung von außen in die Liga. Ausnahmen sind da Real Madrid oder der FC Barcelona. Aber der Rest bewegt sich innerhalb Spaniens. In einem Sommer zehn Spieler von Deutschland nach Spanien zu bewegen, wird man nicht schaffen. Verhandeln können sie aber in allen Ländern gut.

Auch in Saudi-Arabien? ROOF-Klient Sadio Mané wechselte im Sommer vom FC Bayern zu Al-Nassr.

Für den Auftrag, den sie haben, machen sie einen guten Job. Wir könnten vielleicht darüber diskutieren, ob sie überbezahlen. Vielleicht müssen sie das auch mit dem Projekt, das sie umsetzen möchten. Wenn man auf einen Schlag 20, 25 europäische Topfußballer versammeln möchte, dann ist es eine Preisfrage. Inhaltliche Themen spielen dann eher eine untergeordnete Rolle. Solche Vorhaben funktionieren über den Preis. Diesen Weg haben sie bisher konsequent durchgezogen. Es ist spannend zu beobachten, wie nachhaltig sie das machen. Jetzt haben sie eine Weltmeisterschaft geschenkt bekommen. Es wird kein kurzes On-Off wie in China. Die Saudis haben damit ein Commitment bis zur WM 2034.

Die Spieler Ihrer Agentur sind Teil von Common Goal. Dabei spenden sie ein Prozent ihres Gehalts für soziale Zwecke. Eine tolle Sache.

Wir versuchen schon, nicht nur als geldgeile Typen unterwegs zu sein. Wir glauben, dass der Sport, die Spieler und auch wir, mit dem, was wir tun, etwas zurückgeben können. Wir mochten den sehr einfachen Mechanismus von Common Goal. Das fanden wir knackig und gut. Wir kriegen seit Jahren mit, was sie machen. Sie sind sehr international tätig. Das ist auch etwas für uns. Common Goal wird oft in der Richtung kritisiert: „Das ist einfach. Der Spieler gibt einfach ein Prozent seines Gehalts ab. Und danach ist es ihm egal und er muss sich um nichts mehr kümmern.“ Aber hey: Er macht etwas. Danach ist es dem Spieler überlassen, wie aktiv er sich in die Projekte einbringt. Man sollte nicht kritisieren, dass jemand spendet. Interview: Philipp Kessler