Joshua Kimmich spielt im ARD-Tatort mit: „Kleine, aber feine Rolle“ für Bayern-Star

Von: Antonio José Riether

In wenigen Wochen wird Bayern-Spieler Joshua Kimmich im Fernsehen zu sehen sein. Allerdings nicht bei einer Fußballübertragung, sondern in einem Krimi.

München – Dass so mancher FC-Bayern-Profi abgesehen vom Fußballspielen weitere Talente hat, ist bekannt. Vor einigen Jahren machte Thomas Müller etwa als Schauspieler auf sich aufmerksam, als er gemeinsam mit seiner Frau Lisa in der ARD-Krimiserie „Hubert und Staller“ beim Gassigehen eine Leiche fand. Nun taucht mit Joshua Kimmich der nächste Spieler des Rekordmeisters in einem Krimi auf, wie der Bayerische Rundfunk berichtete.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 in Rottweil Verein: FC Bayern München Beim FC Bayern seit: Juli 2015 Länderspiele: 74 (5 Tore)

Joshua Kimmich: „Kleine, aber feine Rolle“ im „Tatort“ für den FC-Bayern-Star

Wie der BR der dpa berichtete, soll Kimmich in etwa vier Wochen im Münchner „Tatort“ zu sehen sein, wo er eine Gastrolle übernimmt. So wird der Nationalspieler beim ARD-Sonntagskrimi mit dem Titel „Hackl“ am 12. März in ungewohnter Rolle zu sehen sein. Insgesamt verbrachte der 27-Jährige aber nur einen Tag am Filmset, zwischen dem 20. April und dem 20. Mai letzten Jahres fanden die Dreharbeiten zum Fernsehfilm statt.

Kimmich spielt sich im „Tatort“ nicht etwa selbst, sondern wird in der Rolle als Fitness-Trainer eines 24/7-Studios in Erscheinung treten. „Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua Kimmich an den „Tatort“-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können“, wurde BR-„Tatort“-Redakteur Cornelius Conrad zitiert.

Joshua Kimmich: Die ersten Sätze des Bayern-Profis beim „Tatort“-Gastauftritt

„Joshua Kimmich spielt Fitnesstrainer Kenny, der im Fitnesscenter arbeitet, in dem der Bruder des getöteten Motorradfahrers trainiert“, so der kleine Teaser von Conrad. Assistent Kalli Hammermann befragt „Kenny“, der sich im nächsten Umfeld des Toten befindet, und „hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei ihm“, wie der Redakteur weiter enthüllt. „Zu viel wollen wir hier natürlich noch nicht verraten“, meint er. Die Fans müssen sich also noch etwas mehr als fünf Wochen gedulden.

Sogar die ersten Sätze von Kimmich-Charakter „Kenny“ gaben die BR-Verantwortlichen bereits bekannt. So soll dieser in seiner Rolle mit einem „Servus“ begrüßt werden und selbiges erwidern. In der Folge wird er gefragt: „Aber ‚ne Kameraüberwachung gibt‘s keine, oder?“, und antwortet: „Hier braucht keiner Angst haben“.

Fitnesstrainer Kenny (Joshua Kimmich, r) spricht mit Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) - eine Szene aus „Tatort: Hackl“. © Hendrik Heiden/BR, Tellux Film GmbH/dpa

Joshua Kimmich: TV-Auftritt als „Kenny“ mit Schnäuzer, Funktions-Shirt und Shake

Auch der Zeitpunkt der Szene ist bereits bekannt, bei Minute 8 von 89 taucht der Mittelfeldspieler erstmals auf – und das mit Schnäuzer und Funktions-T-Shirt. In seiner Rolle als Fitness-Freak soll sich Kimmich im Mixer einen grünen Waldmeister-Shake zubereiten, allerdings kann er den Ermittlern nicht weiterhelfen. Da das entsprechende Gerät kaputt sei, ist es „Kenny“ nicht möglich, eine Liste aller Eingecheckten seit dem Vorabend zu liefern.

Von Kimmichs Lebensrealität ist der Inhalt des „Tatort“-Films weit entfernt. Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udi Wachtveitl) ermitteln nach tödlichen Motorradunfall im ehemaligen Problemviertel Hasenbergl zum Tod des jungen Adam, der wohl ein Problem mit dem Nachbarschafts-Störenfried „Hackl“ (Burghart Klaußner) hatte. Somit dürfte nicht nur der Kimmich-Auftritt, sondern auch die Handlung für Spannung sorgen. (ajr)