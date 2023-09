Bayern verliert Sieg in letzter Minute: Strittiger Elfmeter beschert Leverkusen den Ausgleich

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern gibt in den Schlussminuten den Sieg gegen Leverkusen aus der Hand. Eine diskussionswürdige Schiri-Entscheidung hilft Bayer 04 in München. Der Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern - Bayer Leverkusen 2:2 (1:1)

Fragwürdiger Elfmeter gegen München: Schiedsrichter Daniel Schlager gerät in den Fokus.

Das Topspiel der Bundesliga im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern und Bayer Leverkusen trennen sich im Bundesliga-Spitzenspiel 2:2 (1:1). Die Münchner haben damit einen Tag vor dem Start des Oktoberfestes die Tabellenführung verpasst. England-Superstar Harry Kane hatte den Rekordmeister nach sieben Minuten in Führung gebracht, Alejandro Grimaldo (24.) glich für die Rheinländer in einer hochklassigen ersten Halbzeit mit einem traumhaften Freistoß aus.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit brachte Leon Goretzka (86.) die Bayern wieder in Führung. Im Fokus stand in der Nachspielzeit eine fragwürdige Elfmeter-Entscheidung, als Jonas Hofmann gegen Alphonso Davies im Strafraum zu Boden ging. Referee Daniel Schlager zeigte nach VAR-Studium auf den Punkt, Exequiel Palacios (90.+4) verwandelte den diskussionswürdigen Strafstoß.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen 2:2 (1:1)

Aufstellung Bayern: Ulreich - Laimer (85. de Ligt), Upamecano, Kim, Davies - Kimmich (61. Mazraoui), Goretzka - Sané, Müller (61. Musiala), Gnabry (70. Tel) - Kane (85. Choupo-Moting) Aufstellung Bayer: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba (90. Hlozek) - Frimpong (82. Adli), Andrich (46. Palacios), G. Xhaka, Grimaldo, Hofmann (90.+6 Hincapie), Wirtz (90.+6 Amiri) - Boniface Tore: 1:0 Kane (7.), 1:1 Grimaldo (24.), 2:1 Goretzka (86.), 2:2 Palacios (90.+4/Foulelfmeter)

Fragwürdiger Elfmeter gegen München: Schiedsrichter Daniel Schlager im Fokus

90. Minute + 9: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern und Bayer Leverkusen trennen sich 2:2 unentschieden.

90. Minute + 8: Wahnsinn! Nach der Ecke kommt der Ball irgendwie zu Upamecano, der ansatzlos in die Maschen trifft. Doch der Franzose steht klar im Abseits - kein Tor!

90. Minute + 7: Schiedsrichter Schlager lässt weiterspielen. Das Spiel läuft noch. Bayern holt nochmal einen Eckball raus. Die Arena steht.

90. Minute + 6: Doppel-Wechsel bei Leverkusen: Amiri für Wirtz, Hincapie für Hofmann.

Fragwürdiger Elfmeter: Exequiel Palacios verwandelt gegen Bayerns Sven Ulreich. © IMAGO / MIS

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Palacios gleicht per Elfmeter aus

90. Minute + 4: Tor! FC Bayern - Bayer Leverkusen 2:2, Torschütze: Palacios (Foulelfmeter). Der Argentinier gilt als sicherer Elfmeterschütze, und er macht den Ball rein. Ulreich ahnt noch die Ecke, der Schuss ist jedoch zu platziert.

90. Minute + 3: Elfmeter für Leverkusen. Uhhhhhh ... Hofmann geht nach einem Zweikampf im Bayern-Strafraum zu Boden. Davies rauscht von hinten in den deutschen Nationalspieler rein. Fragwürdige Entscheidung. Harter Zweikampf, aber war das ein Strafstoß? Referee Daniel Schlager sagt nach einem kurzen VAR-Studium - ja!

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit in der Münchner Arena.

90. Minute: Wechsel bei Leverkusen: Alonso bringt mit dem Tschechen Hlozek noch einen Stürmer. Tapsoba geht für ihn runter. Bayer 04 setzt alles auf eine Karte.

89. Minute: Leverkusen kommt nochmal über Boniface und Hofmann. Die „Werkself“ will sich noch nicht geschlagen geben. Es bleibt hochspannend!

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Goretzka steht genau richtig

86. Minute: Tor! FC Bayern - Bayer Leverkusen 2:1, Torschütze: Goretzka. Ist das die Entscheidung? Tel setzt sich mit mehreren Übersteigern herausragend an der Strafraumgrenze gegen Kossounou durch und spielt den Ball überlegt flach vor den Fünfmeterraum. Goretzka kreuzt und ist am richtigen Ort. Der Mittelfeldspieler schließt mit der Innenseite ab und trifft zur Führung.

85. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: de Ligt für Laimer, Choupo-Moting für Kane.

85. Minute: Boniface! Wieder der Bayer-Stürmer. Er schirmt den Ball mit seiner Wucht gegen Upamecano ab. Ein, zwei schnelle Schritte und ab dafür. Aber der Ball geht doch gut einen Meter über den Kasten.

82. Minute: Wechsel bei Leverkusen: Alonso lässt mit Adli für Frimpong einen weiteren Offensivspieler ran.

80. Minute: Boniface mit der nächsten Großchance! Zuvor scheitert auf der Gegenseite Musiala für Bayern. Jetzt ist nochmal richtig Dampf drin in Fröttmaning. Kann ein Team den Punch setzen?

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Wirtz scheitert frei vor Ulreich

78. Minute: Riesen-Chance für Leverkusen! Boniface blockt den Ball im Strafraum der Münchner und lässt für Wirtz liegen. Der junge Nationalspieler zieht auf und geht an den ersten Pfosten, bugsiert die Kugel frei vor Ulreich in Richtung lange Ecke. Der Ball klatscht gegen den Pfosten. Das kann, das muss vielleicht das 2:1 sein!

77. Minute: Tel jetzt mal mit dem Doppelpass mit Müller am Strafraum. Doch wieder hat ein Leverkusener ein Bein dazwischen. Den Bayern fehlt dagegen der berühmte letzte Pass an der Box.

73. Minute: Auch Leverkusen hat im Spielaufbau jetzt deutlich Tempo rausgenommen. Beide Mannschaften lauern auf die eine große Chance.

70. Minute: Wechsel bei Bayern: Tuchel tut was für die Offensive und bringt mit Tel einen zweiten Stürmer neben Kane. Gnabry darf unter die Dusche.

68. Minute: Upamecano kocht Wirtz sehr stark ab. Zuvor ließen die Münchner die Rheinländer bedenklich in den Strafraum kombinieren. Immer wieder sucht Bayer 04 Boniface.

Von Bayern kaum zu halten: Leverkusens Victor Boniface. © IMAGO / Sven Simon

64. Minute: Viele einfache technische Fehler auf beiden Seiten. Das Spiel wird fahriger. Beiden Mannschaften merkt man sichtlich an, dass unter der Woche Länderspiele waren. Mancher Spieler wirkt richtig müde.

61. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Musiala kommt für Müller, Mazraoui ersetzt Kimmich.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Kane vergibt Riesen-Chance

57. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Davies spielt einen schnellen Ball an die Box auf Müller, der direkt auf Kane weiterleitet. Der Engländer scheitert aber im Eins-gegen-eins an Hradecky, der im Stile eines Handballkeepers mit dem rechten Fuß pariert. Brutale Parade!

55. Minute: Ein Anspielversuch Ulreichs landet an der Mittellinie beim Gegner. Bayer 04 erhöht wieder den Druck.

52. Minuten: Leverkusen parkt an der Mittellinie, lässt den Bayern den Ball. Kimmich diesmal mit dem Ballverlust. Boniface versucht es einfach mal ansatzlos und direkt. Sein langer Flankenball geht aber letztlich deutlich über das Münchner Tor. Dieser Stürmer strotzt nur so vor Selbstvertrauen.

48. Minute: Bayern läuft nach dem Seitenwechsel hoch an. Leverkusen soll erst gar nicht ins Angriffsspiel kommen. Das Spiel ist völlig offen.

46. Minute: Wechsel bei Leverkusen: Andrich bleibt in der Kabine, Palacios ist für ihn im Mittelfeld neu dabei.

46. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Halbzeit im Topspiel der Bundesliga!

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Pause in München

45. Minute + 2: Pause in München! Mit einem 1:1 geht es in die Kabinen.

45. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Kim zirkelt einen Chippball vor den Fünfmeterraum, wo Gnabry einläuft. Der Schwabe scheitert aus kürzester Distanz an Hradecky. Grimaldo kratzt den Ball vor der Linie weg. Es geht rauf und runter - richtig guter Fußball!

43. Minute: Sané! Mit schnellen Bewegungen schüttelt der Angreifer seinen Gegenspieler ab und visiert die Ecke an. Hradecky streichelt den Ball irgendwie mit den Fingerspitzen um den Pfosten herum.

41. Minute: Leverkusen drückt die Bayern weit in die Hälfte der Münchner. Der Rekordmeister kommt kaum raus. Das Selbstbewusstsein der Rheinländer ist beinahe greifbar.

35. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Nach einem Freistoß bringt Müller einen Kopfball mittig auf das Tor. Hradecky lässt nach vorne abklatschen. Gnabry nimmt sich den Abpraller, scheitert aber ebenfalls am Finnen.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Boniface trifft - steht aber im Abseits

33. Minute: Uhhhhhhhh ... der Ball ist im Münchner Tor! Abseits! Schon wieder ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Wirtz schickt Boniface auf die Reise, der die Kugel kompromisslos an Ulreich vorbeischiebt. Doch: Der 22-jährige Nigerianer stand im Abseits. Leverkusen dominiert diese Phase.

31. Minute: Gefährlich! Upamecano mit dem Fehler im Spielaufbau. Xhaka und Hofmann schalten sofort um. Boniface läuft von der Grundlinie auf den ersten Pfosten zu, wo Ulreich die Ecke zumacht.

28. Minute: Die Bayern bemühen sich wieder um Spielkontrolle. Gnabry geht weit nach hinten, um den Ball abzuholen und das Tempo zu erhöhen. Jetzt haben wir ein echtes Spitzenspiel!

Traumtor in München: Alejandro Grimaldo zirkelt den Ball ins Bayern-Tor. © IMAGO / MIS

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Grimaldo mit dem Ausgleich

24. Minute: Tor! FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:1, Torschütze: Grimaldo. Der Ausgleich! Müller geht mit hohem Bein in den Zweikampf, weshalb es Freistoß für die Gäste aus guter Position gibt. Und Bayer 04 hat einen, der das richtig gut kann. Der Spanier Grimaldo streichelt den Ball förmlich in die rechte obere Ecke. Ein Standard der Marke Weltklasse, von dem 27-Jährigen, der vor der Saison von Benfica Lissabon ins Rheinland gewechselt ist.

23. Minute: Kim muss im Strafraum gegen Boniface klären. Leverkusen kommt. Die Bayern sollten jetzt aufpassen.

22. Minute: Gefährlich! Hofmann wird in Richtung Grundlinie geschickt und ist durch. Der Nationalspieler haut den Ball quer. Doch in der Box verpassen Boniface und Wirtz. Das sind die Chancen für die „Werkself“.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Aktivposten Leroy Sané

20. Minute: Sané bringt eine Ecke scharf und tückisch vor den Fünfmeterraum. Hradecky muss sich strecken, um den Ball weg zu fausten. Auch heute ist Sané bislang ein Aktivposten, wie schon beim DFB-Team.

15. Minute: Leverkusen kämpf sich ins Spiel hinein. Frimpong holt eine Ecke raus. Der Ball landet an der Sechzehnergrenze bei Xhaka, doch der Schweizer kann die Kugel nicht kontrollieren.

12. Minute: Bayern ist am Drücker! Gnabry macht über rechts Dampf und lässt den Ball für Müller liegen, der querlegen will. Ein Leverkusener hat ein Bein dazwischen. Den Abpraller zimmert Sané, der mit Müller gekreuzt hat, weit über den Kasten.

10. Minute: Bayern macht jetzt das Spiel. Sané schlägt einen scharfen Flankenball von rechts nach links - zu scharf. Davies kann den wuchtigen Ball nicht annehmen. Dennoch: Die Münchner sind im Spiel.

Topstürmer des FC Bayern: Harry Kane. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Harry Kane köpft zur Führung ein

7. Minute: Toooooorrrrr!!! FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:0, Torschütze: Kane. Die frühe Führung für den Rekordmeister! Nach einer scharfen Ecke von rechts verlängert Tapsoba unfreiwillig am ersten Pfosten auf die lange Ecke. An dieser steht Kane parat, völlig frei, und netzt per Kopf ein.

7. Minute: Bemerkenswert! Kane lässt sich weit fallen, um am Spielaufbau teilzunehmen. Prompt schlägt der Engländer punktgenau einen langen Diagonalball. So mannschaftsdienlich trat er schon der Premier League auf.

4. Minute: Erster gefährlicher Angriff des FC Bayern! Schnelles Umschaltspielt nach Ballverlust der Rheinländer. Sané behauptet sich und legt in der Box auf Laimer ab. Der Österreicher versucht es flach und mit der Innenseite. Er bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. Kein Problem für Hradecky.

2. Minute: Leverkusen lässt sich weit nach hinten vor das eigene Tor fallen und die Bayern kommen. Unkonventionell, und sicher auch etwas riskant gegen diese spielstarke Mannschaft.

1. Minute: Anpfiff in der Allianz Arena!

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Münchner spielen im Wiesn-Trikot

Update vom 15. September, 20.25 Uhr: Nicht wundern: Morgen beginnt in München das 188. Oktoberfest. Entsprechend laufen die Bayern heute im hellgrünen Wiesn-Trikot auf. „O‘zapft is!“, heißt es morgen Mittag auf der Theresienwiese. Was heißt es an diesem Freitagabend auf der Anzeigetafel? Gleich geht es los!

Update vom 15. September, 20.15 Uhr: Kommen wir zur Aufstellung von Bayer Leverkusen. Xabi Alonso schickt wohl eine taktische Formation mit Dreierkette auf den Platz, gebildet durch Kossounou, Tah und Tapsoba. Frimpong und Hofmann sollen über die Außen Druck machen. Das Mittelfeld dürfte mit Andrich, Xhaka und Grimaldo sehr kompakt auftreten.

„Es sind nur drei Spiele. Wir müssen weitermachen“, sagt Xabi Alonso bei DAZN zur Tabellenführung seiner Mannschaft. Er erwartet von seinen Profis, „immer das Spiel zu kontrollieren, zu schauen, was passieren kann“.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Thomas Tuchel schwärmt vom Gegner

Update vom 15. September, 20.05 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist bei DAZN am Mikrofon. Zwei Sechser würden einem die Möglichkeit geben, viel Ballbesitz zu haben, referiert der 50-jährige Fußballtrainer, der heute wieder Joshua Kimmich und Leon Goretzka gemeinsam auf der Doppel-Sechs bringt.

„Wir müssen schlau sein, wenn wir sie hoch anlaufen. Wir müssen giftig in die richtigen Zonen rein“, sagte der Münchner Coach zum bemerkenswerten Spielaufbau von Bayer Leverkusen. Schon zuvor hatte Tuchel den Gegner überschwänglich gelobt: „Sehr gute Mannschaft, sehr guter Trainer. Sehr stabil und sehr homogen.“ Bayer-Coach Xabi Alonso habe er früher gerne beim Spielen zugeschaut und dabei viel gelernt, erzählte er. Der 41-jährige Spanier hatte unter anderem für den FC Liverpool (2004 bis 2009), Real Madrid (2009 bis 2014) und eben den FC Bayern (2014 bis 2017) gespielt.

Update vom 15. September, 19.45 Uhr: Jamal Musiala kann wieder mitwirken. Der 20-jährige Offensivspieler hatte die zwei Bayern-Siege gegen den FC Augsburg (3:1) und in Gladbach (2:1) wegen eines Muskelfaserrisses verpasst, auch in den zwei Länderspielen Deutschlands gegen Japan (1:4) und gegen Frankreich (2:1) musste der Hoffnungsträger für die Heim-EM 2024 passen. Heute darf er gegen Bayer Leverkusen nach überstandener Blessur immerhin auf der Bank Platz nehmen.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Aufstellung - Matthijs de Ligt auf der Bank

Update vom 15. September, 19.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da! Und: Joshua Kimmich kann spielen. Der 28-jährige Schwabe steht nach auskurierten muskulären Problemen sogar in der Startelf. Und zwar im defensiven Mittelfeld neben Leon Goretzka.

Somit kann Konrad Laimer wieder als Rechtsverteidiger auflaufen. Matthijs de Ligt sitzt nur auf der Bank, statt des Niederländers stehen der Südkoreaner Kim und der Franzose Dayot Upamecano in der Innenverteidigung. Der zuletzt angeschlagene Jamal Musiala sitzt gegen die „Werkself“ zumindest auf der Bank.

Sofort Torjäger bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface. © IMAGO/Revierfoto

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Stürmer Victor Boniface im Fokus

Update vom 15. September, 19.15 Uhr: Victor Boniface steht heute Abend in München also besonders im Fokus. Der junge Stürmer hatte in der vergangenen Saison Royale Union Saint Gilloise in zehn Europa-League-Spielen sechs Tore erzielt und zwei weitere Treffer vorbereitet. Der Angreifer habe einen „beeindruckenden Start hingelegt“, meinte Bayern-Coach Tuchel vor der Partie: „Es liegt nun an uns, den Pausenknopf zu drücken.“

Er hat einen beeindruckenden Start hingelegt. Es liegt nun an uns, den Pausenknopf zu drücken.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Harry Kane gegen Victor Boniface

Update vom 15. September, 18.50 Uhr: Heute Abend wird das Baller-Duell der Bundesliga schlechthin erwartet. Bayer Leverkusens Neuzugang Victor Boniface hat nach drei Spieltagen schon vier Treffer erzielt. Der 22-jährige Nigerianer hat sich bei den Rheinländern hervorragend eingefügt und ist mit seinen 1,90-Meter-Körpergröße ein ständiger Unruheherd für jede Abwehr.

Vor dieser Saison wurde der Mittelstürmer für 20,5 Millionen Euro vom belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise verpflichtet. Er entwickelt sich prompt zu einem regelrechten Schnäppchen, gemessen an seiner Qualität. Bayerns 100-Millionen-Euro-Transfer Harry Kane kommt dagegen bisher auf drei Tore.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Tabellenführer in München zu Gast

Update vom 15. September, 18.30 Uhr: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen - es ist das Duell der einzigen verlustpunktfreien Teams der Bundesliga. Der Tabellenführer bekommt es zu Beginn des vierten Spieltags mit dem Zweiten zu tun. Die „Werkself“ ist mit neun Punkten und 11:3-Toren Spitzenreiter, die Münchner liegen mit ebenfalls neun Punkten und 9:2-Zählern in Lauerstellung. Die Spannung ist beinahe greifbar!

Erstmeldung vom 15. September: München - „Auf Kante genäht.“ Mit diesem Satz beschrieb Trainer Thomas Tuchel den Kader des FC Bayern nach der jüngsten Transferperiode. Es könne personell auch mal eng werden, teilte er weiter mit.

Thomas Tuchel bangt um Nationalspieler: Joshua Kimmich droht in München auszufallen

Was der bayerische Schwabe vor knapp zwei Wochen prophezeit hatte, droht schon jetzt einzutreten. Ausgerechnet, da die Bayern Tabellenführer Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) heute Abend zum Spitzenspiel der Bundesliga bitten.

Denn: Wenn der Anpfiff durch Schiedsrichter Daniel Schlager erfolgt, könnte Joshua Kimmich weder auf dem Platz stehen noch auf der Ersatzbank sitzen. Der Mittelfeldstratege droht wegen muskulärer Probleme auszufallen. Der Schwabe hatte unter der Woche deshalb schon das Länderspiel Deutschlands gegen Frankreich (2:1) verpasst.

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel. © IMAGO/Laci Perenyi

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Englische Wochen für die Münchner

„Jo ist fraglich“, hatte Tuchel auf der Spieltagspressekonferenz erzählt. Es ist ein Hinweis auf die Belastung, die die Profis des deutschen Rekordmeisters in der zweiten Hälfte des Septembers und Anfang Oktober erwartet. Konkret: In 19 Tagen stehen in drei Wettbewerben sieben Spiele an. Beide Wiesn-Wochen in der Isarmetropole sind für die Bayern somit Englische Wochen.

Am Mittwoch (21 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) geht es in der Allianz Arena zum Champions-League-Auftakt gegen Manchester United, ehe die Münchner am 23. September den VfL Bochum empfangen (15.30 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker). Am Dienstagabend, 26. September, steht ab 20.45 Uhr dann der DFB-Pokal-Auftakt bei Drittligist Preußen Münster auf dem Programm. Es dürften intensive Wochen werden.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Rückt Konrad Laimer ins Mittelfeld?

Fällt Kimmich aus, dürfte der Österreicher Konrad Laimer von der rechten Abwehrseite neben Leon Goretzka ins defensive Mittelfeld rücken. Rechts in der Viererkette würde der Platz wohl für den Marokkaner Noussair Mazraoui frei werden.

Beim 2:1 (0:1) der Bayern in Gladbach hatte Tuchel in der Schlussphase sogar Abwehrchef Matthijs de Ligt auf die Sechs beordert. „Das war kein Test, wir haben ihn im Mittelfeld gebraucht“, sagte der 50-Jährige nun: „Wir werden jeden benötigen in Zukunft, vielleicht auch auf ungewöhnlichen Positionen. Daran müssen wir uns gewöhnen.“

Verfolgen Sie das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen heute Abend ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)