Kann Kimmich dieses Lauterbach-Angebot ablehnen?

Von: Alexander Kaindl

Joshua Kimmich hat seine Meinung geändert und möchte sich inzwischen gegen Corona impfen lassen. Vielleicht kommt die Spritze ja von Karl Lauterbach.

München - Es war das große Thema in diesem Fußball-Winter: Joshua Kimmich und sein Impfstatus. Der Star des FC Bayern München hatte in einem Sky-Interview erklärt, dass er sich den Piks noch nicht abgeholt habe - wegen möglicher Langzeitfolgen einer Impfung. Jene Aussagen tätigte der Mittelfeldspieler Ende Oktober. Was folgte, war fast vorherzusehen: Kimmich musste wegen der staatlichen Anordnungen mehrere Male in Quarantäne, weil er Kontakt zu einer corona-positiven Person hatte. Ende November infizierte er sich dann selbst, musste letztlich sogar mit Infiltrationen in der Lunge kämpfen. Ganze sechs Bundesliga-Spiele verpasste der Bayern-Anführer!

Inzwischen ist Kimmich wieder auf dem Platz und wirkt topfit. Das Thema Corona wird ihn dennoch weiter begleiten. Denn: Nach wie vor steht eine Impfung im Raum. Der Nationalspieler hatte zwar im Dezember seine Bereitschaft signalisiert, sich den Impfstoff injizieren zu lassen. Damals sagte er in einem ZDF-Interview: „Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen.“ Ob er die Spritze inzwischen aber schon bekommen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Karl Lauterbach bietet Joshua Kimmich Corona-Impfung an

Möglicherweise braucht es ja auch nur ein wenig Überzeugungsarbeit von ganz oben? Kein geringerer als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat nun nämlich angekündigt, dass er Kimmich gerne selbst impfen würde! Kein Scherz! Gegenüber der Bunten sagte Lauterbach in Richtung des 26-Jährigen: „Ich biete ihm an, dass ich ihn selbst impfe und über alle Risiken aufkläre. Die sind bei einer Nichtimpfung deutlich höher.“

Lauterbach habe schon Freunde und Familie geimpft. „Allen voran meine Tochter, weil sie das wollte“, erklärte der 58-Jährige weiter. Der für ihn persönlich berührendste Moment sei aber gewesen, als seine 86 Jahre alte Mutter geimpft worden sei. „Sie kommt aus einer Generation, die Impfen für einen Segen hält und noch Krankheiten wie Kinderlähmung kannte.“

FC Bayern München: Wichtige Wochen voraus - wieder mit Joshua Kimmich

Bezüglich Kimmichs Umdenkens in der ganzen Thematik sagte Lauterbach außerdem: „Das ist großartig, ich habe ihn nie verurteilt. Der Körper ist sein Kapital, da hatte er Ängste.“ Auf diesen Körper achtet natürlich auch sein Arbeitgeber, vor allem, weil wichtige Spiele anstehen: Die Bayern treffen am Samstag im Bundesliga-Topspiel auf RB Leipzig - vorab gab es einen kleinen Verletzungs-Schock im Training. Ob Kimmich bald seinen Ärmel für Lauterbach hochkrempelt, ist dagegen unklar. Möglicherweise reagiert der Bayern-Star ja schon bald auf das Angebot? (akl/dpa)