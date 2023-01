Kimmich platzt im TV der Kragen – Bayern-Kapitän knöpft sich Mitspieler vor

„Müssen wir schleunigst abstellen“

Joshua Kimmich verhindert mit seinem Knaller-Tor eine Heimniederlage gegen den 1. FC Köln. Der Bayern-Kapitän prangert fehlende Einstellung an.

Update vom 25. Januar, 6.36 Uhr: Wieder nur Unentschieden – dabei war die Heimniederlage nur wenige Minuten entfernt. Joshua Kimmich war es, der seine Bayern mit einem Traumtor in der 90. Minute zu einem Unentschieden gegen den 1. FC Köln rettete. Nach dem Spiel hatte der Kapitän vor allem eins: Redebedarf.

Im Interview bei Sat.1 ließ Kimmich seinem Frust über den Stotterstart der Münchner ins neue Jahr freien Lauf. „Da müssen wir sicherlich drüber reden, gerade was unsere Herangehendweise, Einstellung und Bereitschaft angeht. Wir kriegen wieder ein Gegentor nach einem Standard. Das müssen wir schleunigst abstellen“, prangerte er an.

+ Joshua Kimmich war nach dem Spiel gegen Köln sauer auf seine Mitspieler. © Bernd Feil/M.i.S.

Es gehe nicht um „Technik und Taktik“, sondern einfach um die Bereitschaft. „Ich erwarte, dass wir das schnell geändert bekommen. Wir müssen wieder griffiger und gieriger auftreten. Letztes Jahr war das ein ganz anderes Selbstverständnis“, ärgerte er sich.

Hasan Salihamidzic ärgerte sich derweil mächtig über Serge Gnabry, dessen Ausflug auf die Fashionweek er als „amateurhaft“ bezeichnete.

FC Bayern - Köln: TV-Infos zum Spiel

Erstmeldung vom 24. Januar: München ‒ Der FC Bayern ist nach der langen Winter-WM-Pause holprig in die Bundesliga gestartet. So reichte es bei RB Leipzig nur zu einem Unentschieden, die Gastgeber gaben sogar drei Schüsse mehr ab als der Rekordmeister, der dennoch mehr als komfortabel auf dem ersten Tabellenplatz sitzt. Durch die Freiburger Klatsche in Wolfsburg sitzt den Bayern nun Eintracht Frankfurt mit fünf Punkten Rückstand im Nacken.

Schon am Dienstag hat der FCB die Möglichkeit, den Vorsprung zumindest zeitweise auszubauen. Frankfurt und Freiburg treffen erst am Mittwoch im direkten Duell aufeinander. In der Allianz Arena erwartet die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann den 1. FC Köln, der mit jeder Menge Rückenwind gen Süden fahren wird. Beim Top-Spiel am Samstag-Abend zerlegten die Geißböcke den SV Werder Bremen mit 7:1. „Ich glaube, die sieben Tore machen mehr mit Köln als mit uns. Die werden jetzt nicht weniger Selbstbewusstsein haben, aber sie machen es auch gut“, resümierte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Begegnung.

Bundesliga, 17. Spieltag FC Bayern München - 1. FC Köln Anpfiff: 24. Januar 2023, 20.30 Uhr Stadion: Allianz-Arena, München

Aufstellung des FC Bayern gegen Köln: Angeschlagener Upamecano wird wohl spielen

Aufgrund der mutigen Spielweise der Kölner könnte es zu einem attraktiven Spiel kommen, Steffen Baumgart kündigte bereits an, sich gegen einen auf dem Papier übermächtigen Gegner nicht hinten reinstellen zu wollen, sondern von seinem Team erwarte, mit offenem Visier in die Offensive zu gehen. Es gehe darum, das eigene Spiel durchzuziehen. Nagelsmann will auf alles vorbereitet sein. „Man schaut sich alles an, Köln hat gegen Viererketten klare Abläufe. Wir werden nicht wie Bremen in einer Dreierkette spielen.“

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Bayern im Gegensatz zur Elf in Leipzig viel rotieren werden. Dayot Upamecano soll zwar über Schmerzen am Zeh klagen, das Spiel gegen Köln sei jedoch nicht in Gefahr. Nach dem Heimspiel trifft der FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag auf Eintracht Frankfurt. Ob Spieler dafür speziell geschont werden, wird sich zeigen.

FC Bayern München gegen den 1. FC Köln live im Free-TV

Gute Nachrichten für Fans der beiden Traditionsmannschaften: SAT.1 wird das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Köln live und kostenlos im Free-TV zeigen. Die ran-Sportsendung wird ab 20.00 Uhr mit den Vorberichten beginnen, die Moderatoren Matthias Opdenhövel, Andrea Kaiser und Matthias Killing führen zum Spiel hin. Anstoß ist um 20.30 Uhr mit Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Köln TV: SAT.1, Sky Live-Stream: sat1.de, ran.de, Joyn, Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Wer Sky-Kunde ist, kann alle Bundesliga-Begegnungen natürlich auch im Pay-TV schauen. Auf Sky Sport Bundesliga HD2 wird das Spiel ebenso übertragen, dort wird Kai Dittmann den Kommentar übernehmen.

Bundesliga am Dienstag im kostenlosen Live-Stream

SAT.1 wird parallel zur TV-Übertragung auch einen kostenlosen Live-Stream anbieten. Bayern gegen Köln kann somit auch auf ran.de, sat1.de und Joyn geschaut werden.

Die Sky-Übertragung kann für Kunden über Sky Go abgerufen werden. Wer das Spiel spontan auf Sky schauen möchte, hat außerdem die Möglichkeit, das Bundesliga-Paket auf dem Sky-Streamingdienst WOW zu buchen. Das Angebot ist monatlich kündbar und kann unter anderem auf ausgewählten Smart-TVs geöffnet werden.

FC Bayern München gegen den 1. FC Köln im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie nicht in der Lage zu sein, die Begegnung im Bewegtbild zu verfolgen, können Sie sich alternativ auf den Live.-Ticker von tz.de verlassen. So verpassen Sie keine wichtige Szene des Spiels. (ta)

