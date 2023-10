„Lernt man in der D-Jugend“: Joshua Kimmich bekommt nach Roter Karte auf den Deckel

Von: Marius Epp

Joshua Kimmich fliegt gegen den SV Darmstadt nach vier Minuten vom Platz. Lothar Matthäus spart nicht mit harten Worten.

München – Am sonnigen Samstagnachmittag hatten in der Allianz Arena eigentlich alle Spaß, die rot-weiß gekleidet waren. Harry Kane erzielte seinen ersten Dreierpack inklusive 55-Meter-Traumtor, mit dem er an eine Bayern-Legende erinnerte.

Manuel Neuer hielt bei seinem Comeback den Kasten sauber (der Ticker zum Nachlesen) und stand nach über zehn Monaten Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten, als wäre er nie weg gewesen. Selbst Bankdrücker Thomas Müller kam nach seiner Einwechslung beim 8:0-Scheibenschießen gegen den dezimierten und streckenweise zu bemitleidenden SV Darmstadt mit einem Tor und zwei Assists voll auf seine Kosten.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert (laut transfermarkt.de) 75 Millionen Euro

FC Bayern feiert Kantersieg gegen Darmstadt – nur Kimmich erlebt schwarzen Tag

Nur einer machte sich nach nur vier Spielminuten schon zum Buhmann: Joshua Kimmich ließ sich am eigenen Sechzehner als letzter Mann den Ball abnehmen und hinderte dann Marvin Mehlem am Torabschluss.

Der Schwabe „durfte“ also schon kurz nach Anpfiff unter die Dusche – sofern die überhaupt notwendig war. Einsicht kehrte schnell ein bei Kimmich: Seinen Platzverweis bezeichnete er als „sehr blöd“ und „ärgerte sich sehr“.

Joshua Kimmichs Arbeitstag war nach vier Minuten beendet. © IMAGO/Sascha Walther

Joshua Kimmich spricht nach roter Karte von „Eigenverschulden“

„Es ist natürlich Eigenverschulden“, stellte er in der Mixed Zone fest, obwohl er „nicht verantwortlich“ für Mehlems Fallen gewesen sei.

Die Strafe für dieses Eigenverschulden wird er 170 Stunden später zu spüren bekommen, wenn er im Topspiel gegen Borussia Dortmund fehlt und seiner Mannschaft damit einen Bärendienst erweist. Denn Thomas Tuchel muss nun hoffen, dass sein einziger verbliebener Mann fürs Mittelfeld-Zentrum, Leon Goretzka, rechtzeitig fit wird. Wie lange Kimmich gesperrt wird, ist noch offen.

Er will dribbeln als Sechser, aber im defensiven Bereich dribbelt man nicht.

Matthäus kritisiert Bayern-Star Kimmich: „Das lernen wir in der D-Jugend“

Sky-Experte Lothar Matthäus griff dann auch in die Schublade der deutlicheren Kritik. „Er muss vorher den Ball spielen. Er will dribbeln als Sechser, aber im defensiven Bereich dribbelt man nicht“, hatte er im TV zu beanstanden. „Das lernen wir in der D-Jugend, in meiner D-Jugend zumindest, dass man in der Defensive nicht dribbelt“, belehrte er den Nationalspieler.

Zeit wird‘s, dass Kimmich sich wieder fängt – sonst braucht Deutschland bei der Heim-EM einen neuen Leader. Doch vielleicht ist der in Manuel Neuer sowieso längst wieder gefunden. (epp)