Kimmich: Lahm ändert nichts

Der Senkrechtstarter des FC Bayern macht unter Carlo Ancelotti schwere Zeiten durch, dennoch hat Joshua Kimmich weiter den Platz im defensiven Mittelfeld im Visier.

München – Joshua Kimmich war gefrustet. Beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt schmorte der junge Mann, der in den letzten zwei Jahren beim FC Bayern zum Senkrechtstarter avancierte, die komplette Partie auf der Bank. Gerade mal 17 Minuten stand er in den vergangenen drei Ligapartien auf dem Platz, und am Samstag wurde sogar Renato Sanches an seiner Stelle für die Schlussphase aktiviert. Nicht nur dass der Portugiese, der in München noch extrem fremdelt, sukzessive mehr Einsatzzeiten erhält, ist für Kimmich ärgerlich. Sondern auch, dass sich Renato Sanches im defensiven Mittelfeld bewähren darf. Dort will sich der deutsche Nationalspieler eigentlich auf Sicht empfehlen.

Dass Philipp Lahm nach der Saison in den Ruhestand geht, hat an Kimmichs Ziel, sich auf der Sechser-Position durchzusetzen nichts geändert. „Philipp geht, aber deshalb muss ich nicht umdenken“, sagte der 22-Jährige unserer Zeitung. Natürlich könne er auch Rechtsverteidiger spielen, genauso in der zentralen Abwehr – „aber ich habe ja immer schon gesagt, ich sehe meine größten Qualitäten im Mittelfeld“, so Kimmich. „Ich spiele da, wo der Coach mich aufstellt – am liebsten aber im Mittelfeld.“

Kimmich durchlebt schwere Zeiten

Unter dem Trainer-Routinier Carlo Ancelotti durchlebt Kimmich schwere Zeiten. Im Spätsommer war er noch umjubelt, schoss sogar eine ganze Reihe an Toren und etablierte sich auch in der Nationalelf endgültig. Bei Joachim Löw allerdings auf der Position des rechten Verteidigers. Muss man den jungen Mann letztlich zu seinem Glück zwingen? Bixente Lizarazu, einst ein Ausnahmespieler auf der Außenbahn, meinte neulich: „Kimmich ist die Zukunft des FC Bayern.“ Er meinte: rechts hinten.

An Fleiß mangelt es dem Nachwuchsmann nicht, heißt es intern. Im Gegensatz zu Sanches scheut Kimmich keine Extraschichten, wenn die anderen das Training längst eingestellt haben. Allerdings überzeugt er Ancelotti derzeit zu selten – und kommt sogar als Rechtsverteidiger aktuell eher weniger in Frage. Als Lahm im Rückspiel gegen Arsenal gesperrt fehlte, lief Rafinha an Stelle des Kapitäns auf. Ein Misstrauensvotum?

Kimmich, Rafinha oder Rudy?

Auf der Führungsetage an der Säbener Straße lautet der Rat an Kimmich: Ruhig Blut. Auch wenn das zentrale Mittelfeld bis auf Weiteres üppig bestückt ist, spielt die Zeit für den früheren Leipziger. Ihre Suche nach einem Rechtsverteidiger haben die Bosse zunächst zurückgestellt, da der internationale Markt keine Qualität hergibt, zumindest keine zu auch nur ansatzweise akzeptablen Preisen. Die Fahndung läuft demnach auf Sparflamme weiter, eher als auf eine externe Lösung hofft man darauf, dass Lahm – so unwahrscheinlich es ist – einen Rückzieher macht und irgendwie doch noch das letzte Jahr seines Vertrags erfüllt.

Allgemein sieht die Planung für die neue Saison vor, den Lahm-Erben aus dem Kreis der Kandidaten Kimmich, Rafinha und Sebastian Rudy auszuwählen. Womöglich lässt sich noch Neuzugang Niklas Süle, eigentlich ein gelernter Innenverteidiger, nach rechts verschieben.

Kimmich bleibt fleißig

„Mir war klar, dass es nicht immer bergauf geht, dass es mal Wochen gibt, wo ich nicht so zum Zuge komme – so, wie es jetzt ist“, sagte Kimmich am Samstag. „Aber das ist nicht zufriedenstellend für mich, klar komme ich unzufrieden nach Hause nach einem Training oder Spiel. Das ist nicht mein Anspruch, das möchte ich ändern.“ In der vergangenen Woche hatte er das Gespräch mit Ancelotti gesucht. „Der Trainer kann einem sagen, was man verbessern muss – gerade in meiner Lage war das ganz gut.“ Was er denn optimieren solle? „Das behalte ich für mich und versuche daran zu arbeiten.“ Fleißig bleiben schadet nie.

Bereits am Sonntag in Gladbach wird es schon wieder spannend: Arturo Vidal fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte. Es steht Xabi Alonso parat. Oder einer der beiden Jungspunde: Kimmich beziehungsweise Sanches.