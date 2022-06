Kimmich wird von eigener Frau ausgelacht, auch Kroos setzt noch einen drauf

Von: Marius Epp

Da waren sie noch keine Eheleute: Joshua Kimmich und seine Lina. © Peter Hartenfelser/imago

Joshua Kimmich verkündet auf Instagram einen neuen Werbe-Deal. Seine Frau Lina und Toni Kroos reagieren belustigt.

München - Fußballstars wie Joshua Kimmich gehören zu den populärsten Menschen in Deutschland. Das macht sich unter anderem Gillette für Werbezwecke zunutze - Bayern-Star Kimmich verkündete auf Instagram eine Partnerschaft mit der Rasierapparat-Marke.

Kimmich und auch andere Spieler des FC Bayern wie Serge Gnabry, Leon Goretzka und Thomas Müller werben schon seit geraumer Zeit für Gillette. Hinter der Marke steht der Konsumgüter-Riese Procter & Gamble, der zu den größeren Sponsoren der Münchner gehört.

Joshua Kimmich: Frau Lina macht sich über Bartwuchs lustig

Dass ausgerechnet Kimmich für Rasierer wirbt, sorgte bei einigen Fans schon in der Vergangenheit für Schmunzeln. Der 27-Jährige ist nicht gerade für seinen ausufernden Bartwuchs bekannt. Bei seinem neuesten Instagram-Posting musste Kimmich gleich doppelt einstecken.

Ein Seitenhieb ist besonders schmerzhaft, denn er kommt aus den eigenen vier Wänden. Seine Frau Lina kommentierte süffisant: „Wow. Jetzt hab ich echt alles gelesen.“ Die beiden sind frisch vermählt, ihre Hochzeit ist erst eine Woche her. Ihre Beziehung ist offensichtlich von schonungslosem Humor geprägt - was oft kein schlechtes Zeichen ist.

Toni Kroos veräppelt Joshua Kimmich wegen Werbe-Deal

Nicht nur Lina, sondern auch sein langjähriger Weggefährte Toni Kroos veräppelt den Schwaben mit einem ironischen Kommentar: „Hätte mir niemand Besseren vorstellen können.“ Kimmich nimmt das Ganze selbst mit Humor und schreibt in den Hashtags unter dem Beitrag: „Wirklich schade um meinen krassen Bartwuchs“.

Ganz ohne Bart kommt Kimmich aber nicht daher. Von Zeit zu Zeit trug er einen Schnurrbart, zum Beispiel während der sogenannten „Movember“-Aktion, bei der Männer auf die weit verbreiteten Krankheiten wie Prostata- oder Hodenkrebs aufmerksam machen wollen.

Teamkollege Manuel Neuer zog ebenfalls in den sozialen Medien die Aufmerksamkeit auf sich. Der Torhüter überraschte mit einem äußerst farbenfrohen Outfit in New York. (epp)