Auf Nagelsmanns Spuren: Bayern-Star Kimmich macht Urlaub in Südtiroler Luxus-Hotel

Von: Patrick Mayer

Urlaub in Südtirol: Joshua Kimmich (Mi.) im Quellenhof Luxury Resorts. © Instagram@quellenhof_resorts

Die Stars des FC Bayern erholen sich im Urlaub von einer ereignisreichen Saison. Joshua Kimmich zieht es in ein Luxus-Wellness-Hotel, in dem kürzlich Julian Nagelsmann war.

München/San Martino in Passiria - Die Tage Anfang Juni bieten den Stars des FC Bayern die erste Chance, sich von einer wahrlich turbulenten Saison zu entspannen. Leon Goretzka begeisterte bei Instagram die Fans der Münchner bereits mit einem sommerlich bunten Outfit vor einem Swimming Pool. Das Ziel seines Kurztrips wurde in dem dazugehörigen Posting jedoch nicht verraten.

Joshua Kimmich: Mittelfeldstar des FC Bayern macht Urlaub in Südtirol

Gänzlich anders verhielt sich das bei Mittelfeldkollege Joshua Kimmich, der die elfte Meisterschaft in Folge nach dem Krimi-Finale mit Borussia Dortmund besonders frenetisch gefeiert hatte. Konkret: Den 28-jährigen Schwaben zog es nach Südtirol - bestens dokumentiert bei Social Media.

Hier liegen zwischen Meran und Sterzing regelrechte Wellness-Oasen. Eine ganze Gegend im Etschtal Norditaliens hat sich hier auf Erholungs-Urlaub für Besserverdiener spezialisiert. Die Hotel-Preise haben es dementsprechend ganz schön in sich. Kimmich machte zum Beispiel Urlaub mit seiner Familie in einem Fünf-Sterne-Luxus-Haus: dem Quellenhof Luxury Resort Passeier.

Markant: Hier, in St. Martin in Passeier, hatte kürzlich auch der gefeuerte Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann mit seiner Freundin Lena Wurzenberger Urlaub gemacht. Mitte April posierte Nagelsmann vor dem Eingang der im April 2022 eröffneten Quellenhof Sea Lodge mit Hotelier Heinrich Dorfer und dessen beiden Söhnen. Der Quellenhof postete das Erinnerungsfoto sogleich bei Instagram - wie nun auch im Falle Kimmichs.

Quellenhof Luxury Resort Passeier: Joshua Kimmich urlaubt in Südtiroler Luxus-Hotel

„Es war uns eine große Freude, euch im Quellenhof wiederzusehen! Wir freuen uns, dass ihr euren erholsamen Family-Urlaub wieder bei uns verbracht habt. Danke für euren Besuch und euer Vertrauen“, schrieb das Luxus-Hotel zu einem Posting vom 5. Juni auf seinem Insta-Account. Zu sehen war Kimmich mit Resort-Boss Dorfer und dessen Ehefrau. Auch auf dem Tennis-Court zeigten sich Dorfer und Kimmich demnach gemeinsam.

Erholung auf dem Tennis-Court: Joshua Kimmich (re.) beim Urlaub in Südtirol. © Instagram@quellenhof_resorts

Dem Bayern-Star bot sich damit die ideale Gelegenheit, um abzuspannen, ohne dabei „einzurosten“, während an der Säbener Straße in München die Trainingsplätze leer blieben und Vereinschef Herbert Hainer teure Transfers andeutete.

Joshua Kimmich: Für Bayern-Star stehen drei Länderspiele mit dem DFB-Team an

Fußballerisch geht es für Kimmich indes bei der DFB-Elf weiter: Mit der deutschen Nationalmannschaft stehen in der Sommerpause drei Länderspiele gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) an. Übrigens: Laut booking.com kostet eine Nacht für zwei Erwachsene im Quellenhof derzeit 604,20 Euro - in der günstigsten Kategorie. (pm)