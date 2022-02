Bayern-Star wird zum dritten Mal Vater: Freundin mit Baby-Bauch im Stadion

Von: Philipp Kessler, Alexander Kaindl

Leroy Sané (l.) freut sich sicher mit: Joshua Kimmich wird wieder Vater. © Revierfoto / Imago

Babyfreuden beim FC Bayern München: Die vergangenen Monate waren für ihn gewiss nicht leicht, nun darf sich Joshua Kimmich aber über sein drittes Kind freuen.

München - Gesundheitlich ist bei ihm wieder alles im Lot, sportlich läuft es mit seinen Bayern ja sowieso - und jetzt hat Joshua Kimmich noch einen Grund zur Freude: Der Münchner Mittelfeld-Motor wird nach tz*-Informationen zum dritten Mal Vater!

Der Bayern-Star, der am 8. Februar 27 Jahre alt wird, und seine Freundin Lina Meyer haben bereits zwei gemeinsame Kinder. 2019 und 2020 kam der Nachwuchs zur Welt - 2022 folgt das Triple. Meyer wurde am Samstagabend beim 3:2-Sieg des Rekordmeisters gegen RB Leipzig auf der Tribüne der Allianz Arena gesehen, plauderte dort unter anderem mit Kingsley Comans Frau Sabrina, die vergangenes Jahr eine Tochter zur Welt brachte.

Unter Meyers Mantel war der Babybauch deutlich zu erkennen. Der Fröttmaninger Kälte setzte die 30-Jährige warme Kleidung entgegen - und die eine oder andere Flucht in den deutlich wärmeren VIP-Bereich.

Die Juristin sorgte zuletzt für Lacher, als sie auf Instagram einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Joshua verteilte. Kimmich war jüngst von den DFB-Fans zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden. Als Dank teilte er ein Bild von sich im Deutschland-Dress - sein Trikot hatte er dabei wie gewohnt in die Hose gesteckt.

Meyer kommentierte: „#nimmendlichdeintrikotausderhose“ und erntete dafür in den Wochen danach fast 8000 Likes von den Usern. In der Tat ist Kimmich einer der wenigen Spieler, die ihre Arbeitskleidung fast immer in der Old-School-Variante tragen. Es scheint ihn nicht daran zu hindern, Topleistungen abzuliefern.

Wie der Kimmich-Nachwuchs die Trikots trägt, ist nicht überliefert. Klar ist nur, dass der Bayern-Star bald wieder ein Outfit in Babygröße braucht. Kurios: Hat die Familie Kimmich-Meyer die frohe Kunde vielleicht schon an Weihnachten in einem Instagram-Beitrag versteckt? Auf einem Foto neben dem Christbaum legt Lina ihre Hand auf Joshuas Bauch. Wenn Paare eine Schwangerschaft präsentieren, ist es immer genau andersherum: Der Mann legt der Frau die Hand auf den Bauch - das Geheimnis um das Bild werden wohl nur die beiden kennen. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA