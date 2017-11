Fans haben abgestimmt: Auszeichnung für Kimmich

Joshua Kimmich hat in dieser Bundesliga-Saison bislang genau einmal ins Schwarze getroffen. Dafür aber sehr sehenswert. Das finden auch die Fans und ehren den Bayern-Star.

München - Für Joshua Kimmich könnte die Saison kaum besser laufen. Beim FC Bayern und in der DFB-Auswahl ist er als Rechtsverteidiger in der Startelf gesetzt, verpasst kaum eine Minute. In beiden Teams scheint in ihm der Nachfolger von Philipp Lahm gefunden zu sein. Und obendrein hat der 22-Jährige schon jetzt seinen ersten Titel in dieser Saison abgesahnt.

Kimmichs Treffer zum Endstand beim 5:0 über den SC Freiburg ist von den Fans in einer Abstimmung auf Facebook zum Bundesliga-Tor des Monats Oktober gewählt worden. Beim Einstand von Trainer Jupp Heynckes traf der ehemalige Stuttgarter und Leipziger in der dritten Minute der Nachspielzeit auf Vorlage von Kingsley Coman per Hacke.

Ein Tor in der Bundesliga und zwei Treffer in der Champions League

Für Kimmich war es der erste Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Noch besser läuft es in der Champions League, wo er zu den 3:0-Heimsiegen über den RSC Anderlecht und Celtic Glasgow jeweils ein Tor beisteuerte.

Im DFB-Dress erzielte der Confed-Cup-Sieger zudem einen Treffer beim letztlich entscheidenden 3:1 in Nordirland. Hier greift Kimmich in den kommenden Monaten nach einem Rekord: In den jüngsten 23 Spielen des Teams stand er immer über die komplette Spielzeit auf dem Platz - die Serie begann beim letzten EM-Gruppenspiel in Frankreich, dem 1:0 über Nordirland.

Der Dauerbrenner schlechthin ist Berti Vogts, der zwischen März 1968 und April 1971 in 34 Partien nacheinander den An- und Abpfiff auf dem Platz erlebte. Diese Bestmarke könnte Kimmich dann während der WM 2018 in Russland übertrumpfen. Angesichts seines aktuellen Laufs alles andere als ausgeschlossen.

mg

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!