Jetzt auch noch Kimmich? Bayern-Star spricht plötzlich über Wechsel

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München arbeitet an seiner Mannschaft der Zukunft. Ein wichtiger Baustein ist Joshua Kimmich. Der Mittelfeld-Mann kann sich aber auch einen Wechsel vorstellen.

München - Es geht voran beim FC Bayern München: Ryan Gravenberch hat seinen Vertrag unterschrieben, damit hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic seinen zweiten Transfer in diesem Sommer eingetütet. Es wird wohl nicht der letzte sein, denn: Nach wie vor ranken sich die Gerüchte um Sadio Mané: Trainer Julian Nagelsmann soll den Liverpool-Star schon angerufen haben.

Gravenberch, Mané, dazu der bereits fixe Wechsel von Noussair Mazraoui. Was passiert noch mit dem Kader? Als ziemlich sicher gilt der Abschied von Robert Lewandowski, der in den vergangenen Tagen immer wieder öffentlich seine Wechselabsichten verkündete.

FC Bayern München: Joshua Kimmich spricht plötzlich über möglichen Wechsel ins Ausland

Genau in dieser Zeit, die für die Münchner alles andere als einfach ist, kommt jetzt das nächste Interview eines Leistungsträgers. Und auch das dürfte den Bayern-Bossen nicht unbedingt schmecken, denn: Joshua Kimmich hat über einen möglichen Wechsel ins Ausland gesprochen!

Der Mittelfeldspieler sagte dem französischen Magazin So Foot: „Das wäre eine interessante Herausforderung. Ich weiß nicht, was in einigen Jahren sein wird, wir werden sehen.“ Kimmich hat seinen Vertrag erst 2021 bis 2025 verlängert, er gilt als Aushängeschild der Bayern, der Kapitän der Zukunft. Oder neigt sich das Kapitel München schon bald dem Ende entgegen?

Joshua Kimmich kann sich einen Wechsel ins Ausland vorstellen. © Claus Bergmann / Imago

Kimmich seit 2015 beim FC Bayern München: „Eines Tages neue Horizonte entdecken“

Der gebürtige Rottweiler ist schon seit sieben Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt, hat etliche Titel gewonnen. Nach wie vor fühle er sich hier auch sehr wohl und hätte viel Spaß. Das große Aber: „Irgendwo in meinem Kopf gibt es immer diese berufliche und persönliche Herausforderung, eines Tages neue Horizonte zu entdecken.“

Gut für Bayern: Einen zweiten Fall Lewandowski müssen die Bosse bei Kimmich so schnell wohl nicht befürchten. Schließlich ist er erst 27 Jahre alt und hat mit den Münchnern noch große Ziele, ein schneller Abschied ist kaum denkbar. Aber: Wer Kimmich kennt, der weiß: Er zieht seine Pläne durch.

Joshua Kimmich: Abschied vom FC Bayern München? Bastian Schweinsteiger machte es vor

Zum Vergleich: Bastian Schweinsteiger wollte im letzten Drittel seiner Karriere ebenfalls eine Luftveränderung und verließ die Bayern als 30-Jähriger in Richtung Manchester United. Geht Kimmich einen ähnlichen Weg? Nach seinen Interview-Aussagen wäre ein Abschied in den kommenden Jahren jedenfalls nicht mehr die ganz große Überraschung.

Mittlerweile wäre auch ein Wechsel von Serge Gnabry nicht mehr all zu überraschend. Zuletzt sorgte der Nationalspieler mit Real-Madrid-Aussagen für Aufsehen. (akl)