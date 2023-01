Schluss mit Psycho-Krise: Joshua Kimmich kann nach WM-Frust wieder lachen

Von: Philipp Kessler

Teilen

Joshua Kimmich war nach dem WM-Aus völlig niedergeschlagen. © IMAGO/Moritz Mueller

Während des Trainingslagers in Katar zeigt sich Bayern-Star Joshua Kimmich gut gelaunt und motiviert. Warum seine Kinder dabei geholfen haben.

München/Katar - Joshua Kimmich (27) kann wieder lachen. Als der Bayern-Star am Mittwoch den Pressekonferenzraum im Al-Aziziyah Boutique Hotel betrat, grinste er über beide Ohren. Rund sechs Wochen nach dem blamablen WM-Aus in Katar war von der befürchteten Turnierdepression nichts zu merken. „Die Aussagen nach dem Ausscheiden waren natürlich sehr emotional, weil einem so etwas nahe geht. Das ist etwas, was man nicht einfach vergessen und abhaken kann“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern in Doha. „In ein Loch bin ich ehrlicherweise nicht gefallen, das ist meinen drei Kindern geschuldet. Da war es schwierig, in irgendein Loch zu fallen. Man denkt trotzdem viel nach, aber eben nicht ganz so viel, weil man gewisse Aufgaben zu Hause hat.“

Nach der Weltmeisterschaft tankte Kimmich mit seiner Familie Kraft auf den Malediven und in Kitzbühel. In der fußballfreien Zeit spielte er auch Tennis und Padel-Tennis. Zudem absolvierte er die vom Verein vorgegebenen Läufe. „Die Motivation, wieder hier zu sein, ist riesig. Der Urlaub war sehr lange, vielleicht zu lange. Ich bin froh, dass es wieder losgeht“, betonte Kimmich.

Kimmich gut gelaunt im Bayern-Trainigslager: „Die Motivation, wieder hier zu sein, ist riesig“

Das Programm des Trainingslagers, das heute zu Ende geht, ist knackig. Bis zu dreimal täglich bittet Coach Julian Nagelsmann (35) auf den Rasen. Um 7.30 Uhr stehen teilweise Morgenläufe an, vormittags gibt es meist Krafteinheiten auf dem Platz und am Nachmittag stehen verschiedene Spielformen auf dem Plan. Einige Stars mussten aus Gründen der Belastungssteuerung bereits Einheiten auslassen. Kimmich wiederum könnte gefühlt immer weiterlaufen.

Strahlt in Katar wieder über beide Ohren: Joshua Kimmich. © IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Der Super-Sechser brennt. Im Training treibt er seine Kollegen lautstark an, bei misslungenen Aktionen seinerseits kritisiert er sich selbst. Trifft er, jubelt er lautstark. Nach der Nachmittagseinheit am Dienstag absolvierte er mit Kumpel Serge Gnabry (26) und Jamal Musiala (19) ein extra Torschusstraining. „Es macht einfach Bock, noch länger auf dem Platz zu stehen und Torschüsse zu machen. Es gibt fast nichts Schöneres im Fußball. Generell habe ich sehr viel Lust auf Fußball“, so Kimmich, der sich in Sachen Torgefahr weiter verbessern will. Mit Bayern möchte Kimmich in der Rückrunde wieder voll angreifen. Für die großen Vereinsziele suchen die Bosse nach der Verletzung von Manuel Neuer (36/offener Schien- und Wadenbeinbruch) einen neuen Torhüter. Der Poker mit Gladbach um Wunschkandidat Yann Sommer (34/Vertrag bis 2023) zieht sich. Zwar haben die Bayern Vertrauen in Ersatzkeeper Sven Ulreich (34). „Trotzdem ist es keine Frage, dass wir noch einen Torhüter brauchen“, stellte Kimmich klar.

FC Bayern: Kimmich will Nationalmannschaft neu durchstarten

Auch der Neustart mit der Nationalmannschaft soll gelingen. Dabei brauche es mehr Selbstverständnis, das man sich wie Italien vor der EM 2021 oder nun Weltmeister Argentinien lange vor einem Turnier erarbeiten müsse. Kimmich: „So etwas müssen wir anstreben, wir dürfen nicht erst damit beginnen, wenn das nächste Turnier beginnt, sondern schon im März. Wir müssen versuchen, Spiele zu gewinnen, uns Selbstvertrauen und Selbstverständnis zu erarbeiten.“ Spielorte und Gegner für die ersten Länderspiele des Jahres zwischen dem 22. und 28. März stehen noch nicht fest.

Die Frage, ob er noch an bessere, erfolgreichere Zeiten mit der Nationalmannschaft glaube, konterte er so: „Ich muss einfach spielen, bis ich 45 bin.“ Seinen Humor hat Kimmich auch nach drei enttäuschenden Turnieren in Folge nicht verloren.