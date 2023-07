Kimmichs Treuebekenntnis zum FC Bayern – es gibt aber einen „Fall der Fälle“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich bekennt sich klar zum FC Bayern München und verrät, dass er keine anderen Pläne hat.

Tokio – Joshua Kimmich (28) kennt das Geschäft. Und natürlich war er auf die erste Frage der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag in Tokio vorbereitet. Thema: die Wechselgerüchte um seine Person. „Transferperiode ist Transferperiode“, sagte der Bayern-Star am Mittwoch mit einem breiten Grinser im Gesicht griff damit eine Aussage von Trainer Thomas Tuchel (49) zu immer möglichen Wechseln im Sommer auf.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil Verein: FC Bayern München Position: Defensives Mittelfeld

FC Bayern: Kimmich bleibt definitiv

Schnell wird klar: Kimmich steht über den Dingen. Der Mittelfeld-Antreiber hat die Berichte über seine Person, allen voran die öffentlichen Flirtversuche des FC Barcelona, natürlich mitbekommen. Sie jucken ihn aber nicht, wie er nach einer kleinen Kunstpause anfügte.

„Nein, Spaß! Ich gehe davon aus und bin mir sehr sicher, dass ich nächste Saison hier beim FC Bayern spielen werde. Zumindest habe ich persönlich keine anderen Pläne“, formulierte Kimmich ein klares Bekenntnis zum deutschen Rekordmeister.

Joshua Kimmich vom FC Bayern München. © IMAGO/Mladen Lackovic

Beim FC Bayern steht der Champions-League-Sieger von 2020 noch bis 2025 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach, werden die Verantwortlichen des FC Bayern im Herbst in Sachen vorzeitiger Verlängerung seines Kontrakts vorfühlen. Im Wissen, dass Kimmich für sich selbst eine Luftveränderung nach der Heim-EM 2024 in Deutschland – zum Ende seiner 20er – durchaus für reizvoll hält. Wie die tz erfuhr, käme für den Ehrgeizling im Fall der Fälle allerdings nur ein Transfer zu einem Verein infrage, der realistische Chancen hat die Champions League zu gewinnen.

FC Bayern: Kimmich ist voller Tatendrang

Kimmichs Gegenwart heißt allerdings FC Bayern. Nach der enttäuschenden Vorsaison sprüht Kimmich wieder voller Tatendrang. Im Anschluss an den Urlaub in Südtirol ging es für ihn auf eine rund zweiwöchige Safari in Tansania. Kimmich liebt die afrikanische Tiervielfalt, allen voran Löwen.

Passend dazu befindet auch er sich aktuell wieder auf der Jagd – und zwar nach Titeln. Bei den obligatorischen Leistungstests zum Start der Vorbereitung war der Kapitän wie üblich wieder einer der fittesten Bayern-Stars. Im Tegernsee-Camp war die sportliche Leitung der Münchner beeindruckt von seinen Trainingsleistungen. Auch in Tokio war er gestern in der Einheit gewohnt griffig. Und stets mit einem Lächeln im Gesicht. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)