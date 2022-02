„Rassistische Nachrichten“ - Joshua Zirkzee spricht über schwere Zeit beim FC Bayern

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Joshua Zirkzee erlebte nach einer vergebenen Großchance gegen Ajax Amsterdam üble Anfeindungen in den sozialen Netzwerken. © IMAGO/Laci Perenyi

Tor für Tor erzielt Joshua Zirkzee derzeit beim RSC Anderlecht. Der junge Angreifer verrät nun, wie es mit einer Rückkehr zum FC Bayern aussieht und wie er die schwere Zeit im Sommer 2021 überstand.

Anderlecht/München - Es läuft aktuell für Joshua Zirkzee. Der junge Angreifer ist vom FC Bayern München* an den RSC Anderlecht ausgeliehen und sorgt in Belgien für Furore. In 26 Ligaspielen für Anderlecht traf er zwölfmal, legte zudem sechs weitere Tore auf. Zirkzee fühlt sich wohl in Belgien, was auch an Trainer Vincent Kompany liegt. Und dennoch: Der junge Niederländer glaubt weiterhin an seine Chance, sich beim FC Bayern durchzusetzen, wie er im Interview mit „Spox“ verriet.

FC Bayern: Kein Gespräch zwischen Julian Nagelsmann und Joshua Zirkzee seit dem Sommer

„Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde. Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück. Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich“, erklärt der Angreifer. Kontakt mit FCB-Coach Julian Nagelsmann habe er aktuell jedoch nicht. Das letzte Gespräch der beiden gab es in der Sommer-Vorbereitung. Über seine Leihe nach Anderlecht hatte sich Zirkzee nicht mit Nagelsmann ausgetauscht: „Die Entscheidung habe ich ganz alleine getroffen. Ich wollte unbedingt zu Anderlecht. Zum Glück hat Bayern diesen Plan unterstützt.“

Kurz vor seiner Leihe hatte es von Nagelsmann öffentliche Kritik wegen einer leichtfertig vergebenen Großchance des Youngsters im Testspiel gegen Ajax Amsterdam gegeben. Der Bayern-Trainer forderte, dass Zirkzee in dieser Situation „eine andere Seriosität an den Tag legen“ sollte. Mehrere Meter lief der Niederländer damals auf das leere Tor Amsterdams zu, ohne den Ball über die Linie zu schieben. Schließlich ließ er sich so viel Zeit, dass ihm die Kugel noch vom Fuß gespitzelt wurde.

Ich bekam hasserfüllte, rassistische, dumme Nachrichten

Die kuriose Szene lief in den sozialen Netzwerken rauf und runter. Dem jungen Stürmer schlug in den Folgetagen eine Welle des Hasses entgegen. „Ich bekam hasserfüllte, rassistische, dumme Nachrichten“, erzählt Zirkzee. Daraufhin zog er sich für einige Tage aus den sozialen Medien zurück. „Das war ein bisschen viel für mich.“ An die Großchance verschwendet der 20-Jährige heute jedoch keinen Gedanken mehr: „In dem Moment hätte ich professioneller sein müssen. Es hätte mir nicht passieren dürfen, ist aber passiert: So what?“

Viel lieber richtet Zirkzee den Blick nach vorne. Groß eingewöhnen müsste er sich im Falle einer Rückkehr zum FC Bayern natürlich nicht, hat mit Teilen des Teams nach wie vor Kontakt: „Mit meinen Freunden aus der Mannschaft schreibe ich fast jeden Tag: Mit Alphonso Davies, von dem ich hoffe, dass er bald wieder auf den Platz zurückkehren kann, Jamal Musiala, Omar Richards und einigen Nachwuchsspielern aus der zweiten Mannschaft.“ (mbu) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.