Zirkzee-Transfer fix: FC Bayern sichert sich bei Verkauf spezielle Klauseln

Von: Christoph Klaucke

Joshua Zirkzee wechselt zum FC Bologna. Der FC Bayern kassiert für den Transfer eine Millionen-Ablöse und sichert sich für das Sturm-Juwel spezielle Klauseln.

Update vom 30. August, 16.20 Uhr: Jetzt ist der Transfer fix: Joshua Zirkzee wechselt vom FC Bayern nach Italien zum FC Bologna. Die beiden Vereine und der 21 Jahre alte Stürmer haben sich auf den Deal verständigt, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Der italienische Erstligist soll laut Medienberichten eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro bezahlen.

Die Vereinbarungen zwischen den Bayern und Bologna beinhalten aber auch eine Rückholoption. „In Joshua Zirkzee steckt großes Potential, und für seine Entwicklung sind nun regelmäßige Einsätze elementar. Daher sind wir seinem Wunsch nachgekommen und haben uns mit dem FC Bologna auf einen Transfer geeinigt. Die Vereinbarungen beinhalten eine Rückhol-Option, weil Joshua für uns weiterhin ein hochinteressanter Spieler bleibt. Wir werden seine Entwicklung in Bologna beobachten und wünschen ihm viel Erfolg in der Serie A“, äußerte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

FC Bayern: Zirkzee wechselt nach Bologna

Erstmeldung vom 30. August, 10.45 Uhr: München/Bologna – Joshua Zirkzee steht vor einem Abschied beim FC Bayern. Der Stürmer wird zum FC Bologna in die Serie A wechseln. Bei den Italienern soll Zirkzee einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Die Bayern haben offenbar mehrere Klauseln in den Deal verankern lassen.

Joshua Zirkzee Geboren: 22. Mai 2001 (Alter 21 Jahre), Schiedam, Niederlande Spiele für den FC Bayern: 17 (4 Tore) Vertrag bis: 30.06.2023 Marktwert: 11 Millionen Euro

Zirkzee-Transfer nach Bologna: FC Bayern kassiert 8,5 Millionen Euro Ablöse

Zirkzee stand in den letzten drei Bundesliga-Spielen beim FC Bayern schon nicht mehr im Kader. Beim 1:1 gegen Gladbach hätte der deutsche Rekordmeister den hochgewachsenen Stürmer in der Schlussphase sicherlich gut gebrauchen können. Stattdessen wurde der neue designierte Abwehrchef Matthijs de Ligt eingewechselt, um seine Kopfballstärke einzubringen.

Auch in Zukunft kann Trainer Julian Nagelsmann nicht mehr auf Zirkzee zurückgreifen, vielmehr dürfen sich die Bayern auf die nächsten Transfer-Millionen freuen. Der 21-jährige Niederländer wird laut Sky für 8,5 Millionen Euro nach Bologna verkauft. Zusätzlich sollen die Bayern nach jedem 25. Pflichtspiel von Zirkzee eine weitere Million kassieren.

Der FC Bayern verkauft Joshua Zirkzee an den FC Bologna – sichert sich aber spezielle Klauseln. © Markus Ulmer/Imago

Joshua Zirkzee: FC Bayern sichert sich spezielle Klauseln – und kassiert weiter ab

Zirkzee hat demnach am Montagabend den Medizincheck in der Lombardei absolviert und einen Vertrag bis 2026 in Bologna unterschrieben. Am Dienstag (30. August) könnte der Transfer verkündet werden. Schon am Samstag wurde das Bayern-Talent beim Serie-A-Spiel beim AC Milan (0:2) auf der Tribüne gesichtet.

Die Bayern geben ihr Sturm-Juwel zwar ab, lassen sich laut Sky jedoch zahlreiche Klauseln zusichern. Der Serienmeister profitiert zu 50 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf. Darüber hinaus verfügt der FCB über eine Rückkaufoption sowie ein „Matching-Right“. Die Bayern werden dementsprechend immer zuerst informiert, sollte ein anderer Klub Zirkzee verpflichten wollen.

FC Bayern: Zirkzee kein Lewandowski-Nachfolger – Nagelsmann wird deutlich

In der vergangenen Saison machte Zirkzee als Leihspieler mit 31 Torbeteiligungen für den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht auf sich aufmerksam. Für eine Weiterbeschäftigung beim FC Bayern, für den Zirkzee in 17 Spielen vier Tore erzielte, reichte es trotz des Abgangs von Robert Lewandowski im Sommer nicht.

„Ich hatte am Anfang ein langes Gespräch mit ihm, wo ich ihm aufgezeigt habe, dass ein Weggang von Lewy auch eine Chance mit sich bringen kann“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann erst vergangenen Freitag über Zirkzee, der in München noch einen Vertrag bis 2023 hatte. „Er hat eine sehr gute Qualität, ein gutes Kopfballspiel, sehr gute Bewegungen im Sechzehner. Er hat eigentlich alles mitbekommen, was man braucht, um ein Topstürmer zu sein. Ein bisschen mehr Punch und Wucht in gewissen Situationen – dann wird das sicherlich ein sehr sehr guter Stürmer.“

Zirkzee-Transfer: FC Bayern durchbricht 100-Millionen-Schallmauer

Die Bayern steigern ihre Transfereinnahmen mit den 8,5 Millionen Euro für Zirkzee in diesem Sommer auf 104,4 Mio. Euro. Damit durchbrechen die Münchner erstmals die 100-Millionen-Schallmauer. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat in diesem Transfersommer also ganze Arbeit geleistet, zum Lohn hat der FC Bayern seinen Vertrag verlängert. (ck)