„Jeder Sprint von Thomas Müller wird gefeiert“: Bayern-Fans weit nach Abpfiff in Ekstase

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern erzielt in der Champions League gegen Manchester United kurz nach Thomas Müllers Einwechslung den Siegtreffer. Nach Abpfiff feiern die Fans ihre Ikone.

Manchester – Keine vier Minuten dauerte es nach der Einwechslung von Thomas Müller, bis der Ball im Tor lag. Ein Geniestreich reichte dem FC Bayern, um Manchester United aus der Champions League zu schmeißen und mit 1:0 zu triumphieren. Der Geistesblitz ist zwar eher Super-Stürmer Harry Kane zuzuschreiben, der Kingsley Coman perfekt in Szene setzte, doch zuvor hatte auch Müller mal wieder seine Füße im Spiel.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (34 Jahre alt) in Weilheim Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 12 Millionen Euro

Joker Müller kommt – vier Minuten später trifft der FC Bayern in Manchester

Thomas Müller musste sich auch im abschließenden Gruppenspiel des FC Bayern in der Königsklasse mit der Joker-Rolle begnügen. Und das, obwohl der CL-Sieger von 2020 bereits nach vier Partien für das Achtelfinale qualifiziert war. Einzig am 5. Spieltag gegen Kopenhagen stand der 34-Jährige in der Startelf. In der Bundesliga durfte Müller in dieser Saison nur viermal von Beginn ran, dazu einmal im DFB-Pokal.

Trainer Thomas Tuchel gab dem wieder fitten Jamal Musiala in der Bayern-Aufstellung den Vorzug und setzte Müller auf die Bank. In der 67. Minute hatte das Warten dann ein Ende und Müller ersetzte Musiala, der noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu scheinen ist. In der 71. Minute durften die Bayern-Fans endlich jubeln, als Kane den Ball auf Coman durchsteckte, zuvor hatte Müller die Kugel zum Engländer weiter gespitzelt. Noch weit nach Abpfiff wurde die Bayern-Ikone, die jüngst eine Entscheidung über das Karriereende getroffen hat, von den Fans für seinen Auftritt gefeiert.

Thomas Müller lässt sich nach dem Sieg des FC Bayern in Manchester von den Fans feiern. © Dave Thompson/dpa/Imago

Kuriose Szenen im Old Trafford: Bayern-Fans bejubeln Thomas Müller beim Auslaufen

Zunächst gingen die Bayern-Profis geschlossen in die Kurve, wo sie sich den verdienten Applaus für eine souveräne und konzentrierte Leistung abholten. Im Anschluss mussten die Reservisten, darunter neben Müller auch Raphaël Guerreiro, Eric Maxim Choupo-Moting, Mathys Tel, Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic, noch ein kurzes Spielersatztraining abspulen.

Müller & Co. liefen dabei in Richtung der mitgereisten FCB-Fans, die nach Abpfiff aus Sicherheitsgründen noch eine Weile im Stadion bleiben mussten. Kurz bevor das Sextett wieder kehrt machen wollte, brandete tosender Jubel auf. Krätzig ließ sich vor Freude sogar zu einem beherzten Hopser animieren. Der Ur-Bayer konterte in der nächsten Runde sogar auf rutschenden Knien. Müller und Kollegen kamen gar nicht mehr aus dem Grinsen heraus, angesichts des Szenenapplauses.

Bayern-Fans feiern Joker Müller nach Abpfiff im Old Trafford

„Die Fans von den Bayern sind da hinten noch und jeder Sprint von Thomas Müller wird gefeiert“, stellte Moderator Sebastian Hellmann bei Amazon Prime mit Bewunderung fest. Der FC Bayern konnte zum ersten Mal seit April 2001 in Manchester gewinnen, im Viertelfinal-Hinspiel auf dem Weg zum ersten Titel in der Champions League erzielte Paulo Sérgio damals das goldene 1:0. Über 22 Jahre später wurde diesmal Müller nach Abpfiff von den Bayern-Fans im Old Trafford gefeiert.

Am liebsten würde der Oberbayer aber wieder von Anfang an dabei sein und auf diese kuriose Sympathiebekundung der Zuschauer verzichten. Das weiß auch Kapitän Manuel Neuer, der die Wichtigkeit seines langjährigen Kollegen als Anführer hervorhebt: „Er ist ein klares Vorbild. Und wichtig nach Spielen wie gegen Frankfurt, wir dürfen die Basics nicht verlieren. Dafür sind Spieler wie ich und Thomas verantwortlich, dass wir das in der Mannschaft kommunizieren. Der Thomas ist sich auch nicht zu schade, was zu sagen, wenn er mal nicht spielt. Auf dem Platz haben wir ihn eh am liebsten.“ Zuletzt aber ging eine Müller-Warnung an den FC Bayern nach hinten los. (ck)