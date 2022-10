Ex-Bayern-Boss teilt gegen BVB aus - „Wird schon über Abgang von Jude Bellingham gesprochen“

Leader des BVB mit 19: Jude Bellingham (re.), hier im Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern. © Bernd Thissen/dpa

Karl-Heinz Rummenigge analysiert vor dem Bundesliga-Kracher des FC Bayern beim BVB wenig charmant die Dortmunder. Im Fokus: Jude Bellingham.

München/Dortmund - Den ersten Aufreger gab es schon vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (heute, 18.30 Uhr, hier im Live-Ticker). Es war ein Seitenhieb der Münchner, in dem es um das BVB-Edeljuwel Jude Bellingham ging, der unter der Woche beim Königsklassen-Sieg in Sevilla (4:1) mit gerade mal 19 Jahren erstmals die Kapitänsbinde der Westfalen getragen hatte.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge stichelt gegen BVB - wegen Jude Bellingham

Was war passiert? Konkret: Bayerns Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ließ die Westfalen wissen, dass „Bayern München es in der Regel nicht nötig hat, Starspieler zu verkaufen, um die Bilanz aufzubessern. In Dortmund wird stattdessen jetzt schon über einen Abgang von Jude Bellingham gesprochen“, meinte der gebürtige Westfale im Interview mit der Funke Mediengruppe und erklärte: „Der FC Bayern würde einen solchen Spieler nicht verkaufen.“ Fakt ist: Bellingham ist als Stratege im Mittelfeld und Box-to-Box-Spieler auf der Acht international sehr begehrt.

Zuletzt stieg der selbstbewusste Youngster in der englischen Nationalmannschaft zur Stammkraft auf. Und in der Champions League kommt der Brite nach drei Spieltagen auf drei Tore und eine Vorlage. Wie die Sport Bild schreibt, sollen Real Madrid, der FC Liverpool und Manchester United um Bellingham buhlen, der beim BVB noch einen langen Vertrag bis 2025 hat. Laut Sun sei zudem der FC Chelsea bereit, mindestens 100 Millionen Pfund (etwa 114 Millionen Euro) als Ablöse zu bieten.

Jude Bellingham: Jungstar von Borussia Dortmund ist sehr begehrt

Der Marktwert des jungen Engländers ist laut transfermarkt.de seit Dezember 2021 von geschätzt 75 Millionen Euro auf 90 Millionen Euro gestiegen. Rummenigge beließ es indes nicht beim Seitenhieb wegen Bellingham. Der 67-Jährige hielt der Borussia weiter fehlende Konstanz auf der Trainerposition vor, was die Westdeutschen im Wettbewerb mit den Bayern schwäche.

„Jürgen Klopp hatte in Dortmund eine Schlüsselposition inne, er hat den Verein zusammengehalten und auf ein neues Niveau gehievt. Seit seinem Abgang fehlt in Dortmund Konstanz auf der Trainerposition“, sagte er im Gespräch mit der Funke Mediengruppe.

Ehemals Vorstandsboss des FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge. © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Karl-Heinz Rummenigge: Respekt des FC Bayern vor „Südtribüne“ in Dortmund

Zum Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern meinte Rummenigge vor Spielbeginn: „Wenn man sämtliche Kader der Bundesliga betrachtet, besitzt Bayern München den stärksten und Dortmund den zweitstärksten Kader. Aber mit den über 80.000 Menschen im Stadion ist viel möglich. Wenn die Stimmung hochkocht, dann kann die einem Profi viel Respekt einflößen. Wenn die Fans auf der Südtribüne loslegen, ist das mit dem Bernabeu von Real Madrid vergleichbar, das habe ich schon am eigenen Leib erlebt.“ (pm)