Wechselt Douglas Costa wirklich zu diesem Klub?

Der FC Liverpool soll Douglas Costa umwerben. Das berichtet die „SportBild“ und beruft sich auf englische und italienische Medien.

In den Berichten wird laut SportBild spekuliert, der FC Bayern München könnte seinen brasilianischen Spieler Douglas Costa nach Saisonende gehen lassen - wegen schwacher Leistungen. Auch Juventus Turin soll an Costa interessiert sein.

Lothar Matthäus hat in dieser Woche in einem Interview mit der Abendzeitung München Costa kritisiert: „Costa ist nicht mehr der Spieler, der er in seiner Anfangszeit beim FC Bayern war.“ Er empfahl, stattdessen den chilenischen Nationalspieler Alexis Sánchez zu verpflichten, der aktuell für FC Arsenal kickt. Laut kicker sucht der FC Bayern einen Stürmer, der notfalls Robert Lewandowski ersetzen könnte.

sah